Rönesans Enerji publie un cadre de finance verte

Ce cadre, le premier du genre pour Rönesans Holding, est conçu pour orienter les investissements financiers vers des projets qui promeuvent la durabilité de l'environnement. ING a agi en tant que conseiller en durabilité dans la préparation et la publication du cadre de finance verte.

ISTANBUL, 18 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Pour atteindre son objectif de devenir l'une des trois premières entreprises d'énergie verte de Turquie, Rönesans Enerji a rapidement accéléré ses investissements, en parallèle de la publication de son cadre de finance verte, une initiative pionnière dans le secteur qui est conforme aux critères du Conseil des marchés des capitaux de la Turquie pour les instruments de dette verte.

İpek Ilicak Kayaalp, Chair of the Board of Directors, Rönesans Holding

Rönesans Enerji, une coentreprise entre Rönesans Holding et TotalEnergies, a augmenté ses investissements en s'appuyant sur le cadre de finance verte pour faciliter l'accès aux instruments de finance verte qui soutiennent les énergies renouvelables. L'entreprise vise à réaliser environ 7 à 10 % des investissements dans l'énergie verte prévus par le plan national pour l'énergie de la Turquie.

La création et la publication du cadre de finance verte de Rönesans Enerji, qui est également le premier du genre pour les sociétés Rönesans Holding, a reçu le soutien d'ING, qui a agi en tant que conseiller en matière de développement durable. Le cadre est aligné sur les principes des obligations vertes de l'International Capital Market Association (ICMA), les principes des prêts verts de la Loan Market Association (LMA), de la Loan Syndications and Trading Association (LSTA), de l'Asia Pacific Loan Market Association (APLMA), ainsi que sur les lignes directrices du Capital Markets Board of Türkiye (CMB) pour les instruments de dette verts, les instruments de dette durables, les certificats de bail verts et les certificats de bail durables. Cette conformité garantit son applicabilité dans les instruments de finance verte nationaux et internationaux. Le cadre de finance verte de Rönesans Enerji est l'un des premiers cadres à intégrer les lignes directrices du CMB pour les instruments de dette verte, les instruments de dette durable, les certificats de location verte et les certificats de location durable, contribuant ainsi à la reconnaissance des lignes directrices du CMB.

Avec ses nombreux critères de conformité, le cadre de finance verte est l'un des plus complets dans le secteur de la production d'énergie de la Turquie. En plus de couvrir les sources générales d'énergie renouvelable telles que l'énergie hydroélectrique, éolienne et solaire, le cadre inclut également d'autres sources renouvelables telles que la bioénergie et la géothermie, ainsi que les systèmes de stockage d'énergie dans son champ d'application. Les technologies vertes de production et de stockage d'hydrogène ont été incluses dans le champ d'application du cadre financier vert en tant que préparation stratégique pour l'avenir. Le cadre de finance verte est ainsi l'un des premiers cadres de la Turquie à couvrir les technologies de l'hydrogène. Toutes les technologies et tous les critères du cadre de finance verte ont été évalués par ISS Corporate Solutions, qui a fourni une opinion de seconde partie (SPO). Le cadre de finance verte a fait l'objet d'une évaluation positive, confirmant sa conformité avec les normes applicables.

UN ACCÈS SIMPLIFIÉ À LA FINANCE VERTE

Le conseil d'administration de Rönesans Holding, İpek Ilıcak Kayaalp, a déclaré que Rönesans Enerji a franchi une étape pionnière dans le secteur de l'énergie de la Turquie avec son cadre de finance verte. La présidente a souligné que ce cadre était l'un des premiers cadres de finance verte du secteur, ajoutant : « Nous sommes déterminés à construire un avenir meilleur et plus durable. » Nous poursuivons notre chemin avec détermination, en nous efforçant de montrer l'exemple dans tous les secteurs où nous sommes présents.

Elle a également fait remarquer que l'un des principaux atouts de Rönesans Holding réside dans sa capacité à créer des partenariats avec l'étranger et à obtenir des financements étrangers : « Nous travaillons activement avec 40 banques internationales dans le monde entier pour financer nos investissements à des conditions favorables. À ce jour, nous avons investi plus de huit milliards EUR en Turquie, dont plus de 90 % ont été réalisés en collaboration avec ces banques. Le premier élément de l'examen des créanciers étrangers est le rapport ESG, que Rönesans Enerji a élaboré l'année dernière. Grâce au cadre de finance verte que nous avons publié, nous aurons plus facilement accès aux instruments de finance verte qui soutiennent les énergies renouvelables, ce qui renforcera notre contribution à l'avenir durable de la Turquie. »

OBJECTIF : DEVENIR L'UNE DES TROIS PREMIÈRES ENTREPRISES D'ÉNERGIE VERTE DE TURQUIE

Emre Hatem, membre du conseil d'administration de Rönesans Holding et président d'Energy Group, a déclaré qu'avec la publication du cadre de finance verte, Rönesans Enerji avance avec confiance vers la réalisation de son objectif de devenir l'une des trois premières entreprises d'énergie verte de Turquie. Emre Hatem a déclaré : « Depuis sa création, Rönesans Enerji a investi exclusivement dans l'énergie verte et continuera à se développer avec un portefeuille d'énergie 100 % verte à l'avenir. Chez Rönesans Enerji, nous prévoyons d'investir dans la mise en service de 2 000 MW de capacité d'énergie verte d'ici 2028. En mettant en ligne nos projets actuels en cours de construction et de développement, nous visons à atteindre une capacité installée de plus de 700 MW d'ici à la fin de 2026 dans la première phase. Au cours des cinq prochaines années, nous visons à réaliser environ 7 à 10 % des investissements dans l'énergie verte prévus par le plan national pour l'énergie de la Turquie ».

NOUS PLAÇONS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE PARMI NOS PRIORITÉS STRATÉGIQUES.

Bas Bittink, responsable des marchés de capitaux de la dette pour la Turquie et le Moyen-Orient chez ING, a déclaré : « Comme nous cherchons à aider nos clients à construire un avenir durable, l'équipe d'ING a été honorée de s'associer à Rönesans Enerji. Le cadre de finance verte et l'avis de la deuxième partie ont établi une nouvelle meilleure pratique régionale et permettront d'attirer de nouveaux financements dédiés au secteur turc des énergies renouvelables.

Le vice-président exécutif d'ING Türkiye Wholesale Banking, Ayşegül Akay, a déclaré : « Chez ING, nous plaçons le développement durable parmi nos principales priorités stratégiques et nous sommes actifs dans ce domaine depuis plus de 30 ans. ING a annoncé à la fin de l'année dernière son intention de tripler le financement des énergies renouvelables pour atteindre 7,5 milliards EUR par an d'ici à 2025. Nous sommes convaincus que la transformation verte nécessite un effort et une action collectifs, et nous souhaitons contribuer à l'aventure de la transformation verte de la Turquie en tirant parti de notre expertise internationale en matière de finance durable et de notre solide réseau mondial. Dans ce contexte, nous pensons que le cadre de finance verte de Rönesans Enerji, pour lequel ING a agi en tant que conseiller en développement durable lors de sa préparation et de sa publication, peut constituer une étape importante vers la transformation du secteur de l'énergie en Turquie et apporter le financement nécessaire à cette transformation. Nous sommes heureux de participer à cette coopération qui contribuera aux investissements dans les énergies renouvelables de Rönesans Enerji, un partenariat entre Rönesans Holding et TotalEnergies, et donc à la feuille de route de la Turquie en matière de développement durable.

Le cadre de finance verte est un ensemble complet de lignes directrices visant à orienter les investissements financiers vers des projets qui favorisent la durabilité environnementale. Ce cadre définit les critères et les normes nécessaires pour que les investissements soient considérés comme « verts ». Il s'aligne sur des cadres reconnus tels que les principes des obligations vertes et la taxonomie de l'UE pour la finance durable. Ce cadre se concentre sur des objectifs environnementaux spécifiques, tels que la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'augmentation de l'efficacité des ressources et la promotion du développement durable. En outre, elle assure la transparence et la responsabilité grâce à des exigences rigoureuses en matière de rapports et d'informations, garantissant que les investissements répondent à des critères écologiques et apportent des avantages mesurables pour l'environnement.

À propos de Rönesans Group

Rönesans Holding, la principale entité d'investissement du conglomérat dont le siège se trouve à Ankara, est la 53e plus grande entreprise internationale de sous-traitance au monde. Présent dans 30 pays d'Europe, d'Asie centrale et d'Afrique, avec des filiales telles que Ballast Nedam aux Pays-Bas et Heitkamp Industrial Solutions GmbH en Allemagne, Rönesans opère depuis 30 ans en tant qu'entrepreneur principal et investisseur dans les domaines de la construction, de l'énergie, des soins de santé, de la promotion immobilière et de l'investissement industriel. Plaçant la résilience et la croissance par l'innovation au cœur de l'entreprise, avec une priorité sur la durabilité et le développement social, Rönesans a développé des projets de soutien aux étudiants avec des bourses, des plateformes et des initiatives académiques ; est signataire du Pacte mondial des Nations unies depuis 2015 ; et signataire des principes d'autonomisation des femmes de l'ONU depuis 2016.

Sous la direction de son président, Erman Ilıcak, Rönesans, avec ses partenaires GIC, Meridiam Infrastructure, Sojitz, Samsung C&T, TotalEnergies et la SFI du groupe de la Banque mondiale (actionnaire minoritaire du groupe), a investi plus de huit milliards EUR dans des projets pionniers à l'échelle mondiale.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2507529/Ipek_Ilicak_Kayaalp.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2186431/Ronesans_Holding_Logo.jpg