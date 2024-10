Rönesans Holding a réalisé la première émission d'euro-obligations durables de son secteur en Turquie, avec un financement durable de 350 millions de dollars

Les obligations ont suscité un vif intérêt de la part des investisseurs, notamment de la SFI, de la BERD et de l'institution allemande de financement du développement DEG (Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft), la demande étant plus de deux fois supérieure à la taille de l'émission.

ISTANBUL, 31 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Rönesans Holding a terminé avec succès l'émission d'euro-obligations durables, rendue possible par son cadre de financement vert récemment annoncé par Turkiye - le premier du genre dans le secteur - et utilisera le produit pour investir dans un certain nombre de projets de durabilité et d'impact social à travers le monde.

Rönesans Holding completed Türkiye's first sustainable Eurobond issuance in its sector, with $350 million in sustainable financing İpek Ilicak Kayaalp, Chair of the Board of Directors, Rönesans Holding

L'euro-obligation de 350 millions de dollars, émise avec la participation d'institutions financières internationales telles que la SFI, la BERD et l'institution allemande de financement du développement DEG (Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft), devrait arriver à échéance en 2029.

Les euro-obligations durables sont des instruments de dette émis par des pays ou des entreprises sur les marchés internationaux pour financer des projets de lutte contre le changement climatique, tels que des investissements dans les énergies renouvelables et l'efficacité des ressources, ainsi que des projets d'intérêt social dans des domaines tels que les soins de santé et l'éducation.

L'émission d'euro-obligations, achevée le 3 octobre, a suscité un vif intérêt de la part des investisseurs internationaux, la demande dépassant le double de la taille de l'émission.

DONNER LA PRIORITÉ AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES ET AUX INVESTISSEMENTS SOCIAUX

Lors de l'émission, İpek Ilıcak Kayaalp, président du conseil d'administration de Rönesans Holding, a souligné la force de l'entreprise en matière de partenariats internationaux et de création de financements : "Nous sommes fiers de la participation d'institutions financières multinationales, en particulier la SFI, la BERD et la DEG, qui ont soutenu cette émission d'euro-obligations en tant qu'investisseurs. Nous remercions toutes les organisations internationales qui ont participé à notre émission".

"Dans notre cadre de financement durable, qui est le premier du secteur, nous avons fourni des explications détaillées sur les types de projets verts et sociaux pour lesquels les fonds de l'euro-obligation durable seront utilisés, sur les critères de sélection de ces projets et sur les critères de reporting environnemental et social que nous suivrons".

Soulignant que Rönesans Holding prévoit une croissance rapide de ses activités dans le domaine des énergies renouvelables, avec pour objectif d'atteindre une capacité installée de 2 000 MW provenant entièrement de centrales d'énergies renouvelables au cours des cinq prochaines années, İpek Ilıcak Kayaalp a déclaré : "Nous prévoyons également d'investir dans des domaines tels que les soins de santé et les infrastructures publiques, et nous utiliserons une partie des fonds provenant de l'émission d'euro-obligations pour financer des projets hospitaliers qui permettent un meilleur accès à des services de soins de santé de qualité". Les fonds devraient être investis dans des projets de logements sociaux que l'entreprise développe dans le monde entier, des investissements dans des transports propres, des centres de données, des projets d'efficacité énergétique et des projets d'infrastructure qui garantissent l'accès à l'eau potable.

ENGAGEMENT ET LEADERSHIP EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

İpek Ilıcak Kayaalp a souligné que cette émission d'euro-obligations durables démontre clairement l'engagement de Rönesans Holding en faveur de la durabilité et son leadership dans ce domaine. Elle a déclaré : "Nous sommes fiers d'être la première entreprise de Turquie à émettre une euro-obligation durable dans notre secteur, en nous engageant à utiliser tous les produits de l'émission pour financer des projets verts et sociaux. Alors que nous générons 50 % de nos revenus à l'étranger, nous augmentons les investissements d'environ 10 milliards d'euros que nous avons réalisés dans notre pays à ce jour avec des projets durables. Nos méthodes de financement durable serviront d'exemple important pour notre secteur, en ouvrant la voie à la prise en compte des dimensions environnementales et sociales des investissements dans notre pays".

CADRE DE FINANCEMENT VERT

À la mi-2024, Rönesans Holding a été l'une des premières entreprises de son secteur à publier son cadre de financement vert, qui est également conforme aux critères du Capital Markets Board of Türkiye (SPK) pour les instruments de dette verts. Avec ce cadre, l'entreprise a formalisé ses objectifs visant à accroître l'accessibilité aux instruments de financement verts et à étendre son soutien aux programmes verts et sociaux, en particulier dans le domaine des énergies renouvelables.

À propos de Rönesans Group

Rönesans Holding, la principale entité d'investissement du conglomérat dont le siège se trouve à Ankara, est la 53e plus grande entreprise internationale de sous-traitance au monde et l'une des plus importantes en Europe. Présent dans 30 pays d'Europe, d'Asie centrale et d'Afrique, avec des filiales telles que Ballast Nedam aux Pays-Bas et Heitkamp Industrial Solutions GmbH en Allemagne, Rönesans opère depuis 30 ans en tant qu'entrepreneur principal et investisseur dans les domaines de la construction, de l'énergie, des soins de santé, de la promotion immobilière et de l'investissement industriel. Plaçant la résilience et la croissance par l'innovation au cœur de l'entreprise, avec une priorité sur la durabilité et le développement social, Rönesans a développé des projets de soutien aux étudiants avec des bourses, des plateformes et des initiatives académiques ; est signataire du Pacte mondial des Nations unies depuis 2015 ; et signataire des principes d'autonomisation des femmes de l'ONU depuis 2016.

Sous la direction de son président, Erman Ilıcak, Rönesans, avec ses partenaires GIC, Meridiam Infrastructure, Sojitz, Samsung C&T, TotalEnergies, et IFC du groupe de la Banque mondiale (actionnaire minoritaire du groupe), a investi plus de 8 milliards d'euros dans des projets pionniers à l'échelle mondiale.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2544477/Ronesans_Holding.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2544476/Ronesans_Holding_Ipek_Ilicak_Kayaalp.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2186431/Ronesans_Holding_Logo.jpg