Rönesans Holding finalise le financement du grand projet d'autoroute de Marmara Nord en Turquie

Le projet d'autoroute révolutionnera les liaisons routières est-ouest d' Istanbul , avec un nouveau corridor entre les parties asiatique et européenne de la ville.

Le centre-ville disposera désormais d'un nouvel accès direct à l'aéroport d'Istanbul

Le projet établit une nouvelle référence en matière d'infrastructure durable sur le site Türkiye

ISTANBUL, 21 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Le vendredi 18 octobre, Rönesans Holding a annoncé la cérémonie de clôture financière de la section Nakkaş-Başakşehir du projet Northern Marmara Motorway en Turquie - un projet qui a reçu 1,43 milliard d'euros d'investissement.

La section Nakkaş-Başakşehir du projet d'autoroute du nord de la Marmara est une étape importante pour la connectivité est-ouest d'Istanbul, en contournant le réseau routier congestionné d'Istanbul au nord et en fournissant une double voie supplémentaire entre l'Asie et l'Europe.

L'autoroute améliorera également l'accès au nouvel aéroport d'Istanbul grâce à sa nouvelle route à péage, qui reliera les quartiers ouest et nord de la ville.

Les navetteurs, les entreprises et les opérateurs logistiques bénéficieront de temps de trajet plus courts et de coûts de transport moins élevés, tout en améliorant la sécurité routière et en réduisant les encombrements.

Le projet est l'un des investissements les plus importants de la Turquie dans le secteur routier et comprend une route à péage de 31,3 kilomètres, dont un pont à haubans de 1,6 kilomètre, ainsi que plusieurs passages supérieurs et inférieurs. Les principaux éléments du projet comprennent des systèmes de péage avancés et des techniques de construction durables.

Erman Ilıcak, président de Rönesans Holding, a déclaré : "Nous sommes fiers d'établir une nouvelle norme pour le transport en Turquie avec le projet Nakkaş-Başakşehir. Nous tenons particulièrement à remercier nos partenaires du consortium, sous la direction de Samsung C&T Corporation, pour la confiance qu'ils nous ont témoignée tout au long de ce projet et pour leur investissement en Turquie. Non seulement l'autoroute réduira considérablement les temps de trajet pour les particuliers et les entreprises d'Istanbul, mais elle permettra également au pays de franchir une nouvelle étape en matière de développement durable. Il s'agit d'une autoroute du futur, construite en tenant compte des personnes, de la société et de l'environnement - des éléments que nous espérons voir reproduits dans les projets d'infrastructure mondiaux à l'avenir".

Se Chul Oh, président-directeur général de Samsung C&T, a déclaré : "Ce projet devrait renforcer la coopération économique entre les deux pays. En outre, elle revêt une grande importance car l'équipe K produit des résultats significatifs, en apportant une technique qualifiée et un soutien politique de la part d'organismes publics, notamment la Korean Expressway Corporation, le KIND et le PIS Fund. Nous poursuivrons sur cette lancée afin de créer de nouvelles opportunités de coopération en Turquie, dans la CEI et sur les marchés d'Europe de l'Est, au-delà de ce partenariat fructueux avec Rönesans".

La durabilité est au cœur de la conception de Nakkaş-Başakşehir. Par exemple, un système de production d'énergie solaire d'une capacité de 2 MW sera installé, l'énergie propre produite par les panneaux solaires devant alimenter le centre d'exploitation et de gestion (O&M) et les stations-service de l'autoroute.

Le remplacement de plus de 4 500 lampes à sodium par des LED devrait permettre de réduire la consommation d'énergie d'environ 37,5 % (35+ MWh) pendant la durée de vie du projet. En outre, tous les véhicules autoroutiers d'O&M seront hybrides ou électriques, ce qui devrait permettre d'économiser environ 112 000 litres de carburant par an.

Dans l'ensemble, le projet devrait permettre d'économiser 7,9 millions de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre sur une période de 30 ans. Plus précisément, il réduira les émissions de particules (PM) de 1 399 tonnes, les oxydes d'azote (NOx) de 58 699 tonnes et le dioxyde de soufre (SO2) de 95 tonnes.

Le tronçon Nakkaş-Başakşehir de l'autoroute de Marmara Nord est en cours de développement dans le cadre d'un modèle de construction-exploitation-transfert (BOT), sous la direction de Rönesans Holding A.Ş. Le consortium comprend des partenaires internationaux de premier plan tels que Samsung C&T Corporation, KIND, KDB KIAMCO et Korea Expressway Corporation.

Le projet est entièrement financé par des institutions internationales, notamment la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures (BAII) et la Banque islamique de développement - Société islamique pour le développement du secteur privé (BIsD - ICD) en tant qu'institutions mondiales de financement du développement (IFD), ainsi qu'Atradius et SERV en tant qu'agences européennes de crédit à l'exportation, l'ICIEC et un consortium de prêteurs commerciaux.

À ce jour, avec ses partenaires GIC, Meridiam Infrastructure, Sojitz, Samsung C&T, TotalEnergies et IFC du groupe de la Banque mondiale, Rönesans Holding a investi plus de 8 milliards d'euros dans des projets en Turquie et dans le monde.

À propos de Rönesans Holding

Rönesans Holding, la principale entité d'investissement du conglomérat dont le siège se trouve à Ankara, est la 53e plus grande entreprise internationale de sous-traitance au monde et l'une des plus importantes en Europe. Présent dans 30 pays d'Europe, d'Asie centrale et d'Afrique, avec des filiales telles que Ballast Nedam aux Pays-Bas et Heitkamp Industrial Solutions GmbH en Allemagne, Rönesans opère depuis 30 ans en tant qu'entrepreneur principal et investisseur dans les domaines de la construction, de l'énergie, des soins de santé, de la promotion immobilière et de l'investissement industriel. Plaçant la résilience et la croissance par l'innovation au cœur de l'entreprise, avec une priorité sur la durabilité et le développement social, Rönesans a développé des projets de soutien aux étudiants avec des bourses, des plateformes et des initiatives académiques ; est signataire du Pacte mondial des Nations unies depuis 2015 ; et signataire des principes d'autonomisation des femmes de l'ONU depuis 2016.

Sous la direction de son président, Erman Ilıcak, Rönesans, avec ses partenaires GIC, Meridiam Infrastructure, Sojitz, Samsung C&T, TotalEnergies et la SFI du groupe de la Banque mondiale (actionnaire minoritaire du groupe), a investi plus de huit milliards EUR dans des projets pionniers à l'échelle mondiale.

