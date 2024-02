Rönesans Holding prévoit une croissance soutenue et des plans d'expansion stratégiques pour 2024

ISTANBUL, 8 février 2024 /PRNewswire/ --

• Rönesans prévoit de terminer l'année 2023 avec un chiffre d'affaires de 3,3 milliards d'euros, soit une augmentation de 10 % par rapport à 2022.

İpek Ilicak Kayaalp, Chair of the Board at Rönesans Holding

• Rönesans a cessé ses activités en Russie et se concentre désormais sur une stratégie de croissance ambitieuse dans le monde entier. La société souhaite investir dans de nouveaux marchés et secteurs, et mettre à profit sa vaste expérience dans les domaines de la santé, de la transition énergétique et des bâtiments commerciaux.

• En prévision d'une année 2024 faste, Rönesans Holding est déterminée à soutenir une croissance responsable et à contribuer à l'économie à impact, en donnant la priorité à l'innovation, à l'expertise technique, à l'expérience internationale, à la durabilité et à la mise en œuvre de procédures rigoureuses en matière de santé, de sécurité et d'environnement.

• En collaboration avec ses partenaires mondiaux et diverses institutions financières internationales, Rönesans a étendu ses opérations à l'échelle mondiale en mettant l'accent sur la contribution aux économies locales par le biais de ses projets de construction.

Rönesans, l'un des principaux groupes mondiaux de sous-traitance et d'investissement, qui prévoit un chiffre d'affaires de 3,3 milliards d'euros pour 2023, a dévoilé aujourd'hui son bilan des performances de l'année 2023, ses perspectives pour 2024 et ses plans d'expansion stratégique alors qu'il continue à s'imposer comme un acteur clé de l'économie à impact.

Le dévouement du groupe envers l'innovation, la responsabilité environnementale, la transition énergétique durable et les investissements stratégiques lui a permis d'étendre sa présence dans des secteurs économiques importants en 2023, notamment la transition énergétique, l'habitat durable, les énergies renouvelables, la santé et les infrastructures de transport.

Bilan 2023

Rönesans a conclu l'année avec des succès financiers et sociaux en dépit des défis mondiaux et locaux, démontrant une croissance commerciale forte et durable et consolidant sa position parmi les dix premières entreprises internationales de construction en Europe.

Prévoyant de terminer l'année 2023 avec un chiffre d'affaires de 3,3 milliards d'euros, soit une augmentation de 10 % par rapport à 2022, Rönesans s'est assuré une performance solide malgré les vents financiers ayant soufflé en sens contraire tout au long de l'année.

En 2023, Rönesans a intensifié ses relations avec des partenaires internationaux et s'est lancé dans plusieurs nouvelles collaborations et investissements, mettant en avant sa mise en œuvre réussie du modèle EPC-F (Ingénierie, Approvisionnement, Construction et Financement). Il s'agit notamment de l'accord de financement avec l'agence de crédit à l'exportation du gouvernement britannique (UKEF) au nom du ministère turc des Transports, qui a souscrit un financement de 781 millions d'euros (soit 680 millions de livres sterling) sur les 923 millions d'euros de financement total du projet pour la construction complète d'un chemin de fer électrifié à grande vitesse reliant le deuxième plus grand port de conteneurs de Turquie, à Mersin, avec les villes intérieures d'Adana, d'Osmaniye et de Gaziantep. Ce projet promet un transit plus rapide et plus efficace sur une distance supérieure à celle séparant Paris de Bruxelles, stimulant ainsi l'infrastructure et la croissance régionales.

En outre, Rönesans a également annoncé avoir conclu un accord avec ce dernier, dans le cadre duquel TotalEnergies a acquis une participation de 50 % dans Rönesans Enerji et s'est engagé à produire conjointement 2 GW de capacité d'énergie renouvelable d'ici à 2028, pour une valeur de 2 milliards de dollars américains. Cet accord est l'un des derniers en date dans le long parcours de Rönesans Holding, qui a conclu des partenariats stratégiques fructueux dans le monde entier. L'entreprise a collaboré avec divers partenaires et actionnaires, dont par exemple le Government of Singapore Investment Corporation (GIC), Meridiam, un fonds d'infrastructure basé à Paris, la maison de commerce japonaise Sojitz Corporation, la Société financière internationale (SFI) du groupe de la Banque mondiale, qui est actionnaire de Rönesans, et Samsung C&T.

De même, Rönesans a réalisé des progrès significatifs avec un financement d'environ 2,5 milliards d'euros pour ses projets de pipeline, notamment l'usine de production de polypropylène de Ceyhan, le projet d'autoroute Nakkaş-Başakşehir, et les projets RERA-Wind.

Sur le plan international, Rönesans est sur le point d'achever la phase de développement de son premier hôpital au Kazakhstan. Celui-ci sera le premier établissement de soins de santé au Kazakhstan à être développé dans le cadre d'un partenariat public-privé (PPP). Ce projet marque une étape cruciale dans la réalisation d'initiatives de transformation des soins de santé à l'échelle internationale.

En tant qu'entreprise ayant une portée mondiale, Rönesans génère plus de 30 % de ses revenus en Europe par l'intermédiaire de Ballast Nedam, la branche néerlandaise de longue date de Rönesans, qui est non seulement active sur le marché néerlandais, mais possède également des projets dans les Caraïbes et au Sri Lanka.

Ponts, tunnels, bâtiments utilitaires, ports, maisons et autoroutes

Chaque jour, Ballast Nedam construit et développe des ouvrages durables et souvent emblématiques qui contribuent de manière positive à la société. Parmi ces projets, citons l'A24 Blankenburgverbinding. Rijkswaterstaat a chargé Ballast Nedam et ses partenaires du consortium DEME, ainsi que Macquarie, de construire cette nouvelle autoroute de quatre kilomètres de long et les infrastructures environnantes. Le contrat comprend la conception, la construction, 20 ans de maintenance et un financement d'un milliard d'euros environ. Avec deux jonctions, un tunnel terrestre et un tunnel sous la rivière Scheur, Ballast Nedam jouera un rôle clé dans l'amélioration de l'accessibilité de la région de Rotterdam et contribuera à la croissance de l'économie.

Au cours de l'année 2024, Ballast Nedam continuera à se développer en se concentrant sur la transformation de l'énergie, les modes de vie durables et le renouvellement des projets d'infrastructure européens. La construction et le développement durables sont l'un des principaux objectifs de Ballast Nedam. En plus d'œuvrer pour des sites de construction 100 % neutres en CO 2 d'ici 2030, l'ambition de Ballast Nedam est de passer à des sites de construction neutres en énergie d'ici 2040.

Ballast Nedam a également franchi une étape cruciale dans un autre projet majeur avec l'immersion réussie des sections de tunnel du Maasdeltatunnel. Il s'agit d'un événement historique, car des sections de tunnel de cette taille n'ont jamais été construites et immergées auparavant aux Pays-Bas. Un tunnel immergé est un passage sous-marin construit à partir d'éléments de tunnel qui ont été fabriqués ailleurs. Ces éléments sont ensuite mis à flot et remorqués jusqu'au tracé du tunnel, où ils sont immergés et reliés entre eux. La réussite de l'immersion des sections du Maasdeltatunnel repose sur une opération précise, contrôlée et difficile, qui requiert une expertise technique et une réflexion innovante et nécessite la fermeture temporaire de l'une des voies navigables les plus fréquentées au monde.

En Russie, Rönesans a cédé ses activités de construction en mai 2022 et ses activités immobilières en juin 2023, réorientant ses investissements et son attention vers divers sites à travers le monde. Cette transition et la décision stratégique d'abandonner la gestion directe sur ce marché ont transformé la stratégie de croissance de Rönesans. La portée mondiale du groupe s'étend désormais à diverses régions, s'ancrant en Turquie et couvrant les Pays-Bas, l'Allemagne et les pays de la CEI, avec un intérêt croissant pour le Kazakhstan et le Turkménistan.

Ces projets soulignent l'engagement de Rönesans à stimuler la croissance et la durabilité ainsi qu'à favoriser les relations internationales. En mettant l'accent sur la réduction de l'impact environnemental et la régénération des infrastructures, Rönesans a montré qu'elle était une entreprise dynamique et tournée vers l'avenir, prête pour un futur prospère.

Impact local

En février 2023, l'entreprise a réagi rapidement pour apporter une aide humanitaire à la suite des tremblements de terre dévastateurs de Gaziantep-Kahramanmaraş. L'UNICEF et le groupe Rönesans ont notamment uni leurs forces pour mettre en place des centres de soutien pour les enfants, les adolescents et les familles au sein d'espaces de vie temporaires construits par Rönesans Holding à Malatya, en Turquie, et conçus pour accueillir plus de 10 000 personnes. Ces centres visent à fournir des services essentiels et un soutien aux personnes touchées par la catastrophe, en offrant bien-être psychosocial, éducation et développement global. L'équipe de Rönesans a construit des villes en conteneurs dans la région pour accueillir des dizaines de milliers de victimes du tremblement de terre, un mois après les séismes dévastateurs ayant frappé la région.

L'intention de Rönesans de soutenir les régions frappées par les tremblements de terre étant un élément clé de son programme pour 2023, l'achèvement du projet de l'hôpital de Gaziantep, repris par Rönesans et Meridiam en septembre 2022, se distingue comme une autre réalisation remarquable. Finalisé avec 11 mois d'avance par Rönesans Construction en 2023, le projet a été mis en œuvre en collaboration avec Rönesans Healthcare Investment, Samsung C&T, Meridiam et İstanbul Asset Management. Ce projet, qui est une réussite internationale, est le sixième hôpital urbain réalisé dans le cadre d'un PPP par Rönesans Holding, ce qui représente environ 35 % du marché. Avec une capacité totale de 1 875 lits, l'hôpital de la ville de Gaziantep est conçu pour fournir des services de santé de classe mondiale dans le sud de la Turquie et la région en général.

Perspectives pour 2024

İpek Ilıcak Kayaalp, présidente du conseil d'administration de Rönesans, a déclaré : « En 2024, Rönesans Holding continuera à concentrer ses investissements et son attention sur l'innovation, la croissance mondiale, le mode de vie durable et la transition énergétique, ainsi que sur le maintien de l'excellence opérationnelle. Grâce à notre pivot stratégique, nous sommes convaincus que nous ferons des progrès notables dans nos plans d'expansion en 2024, ce qui nous mettra sur la voie d'une croissance à long terme. »

À l'horizon 2024, l'entreprise continuera de respecter son engagement en faveur d'une croissance responsable et d'une économie d'impact, en privilégiant l'innovation, l'expérience technique et internationale et les procédures de santé, de sécurité et d'environnement.

Alors qu'elle cesse ses activités en Russie, Rönesans prévoit de se développer sur de nouveaux marchés, d'accroître sa présence mondiale et de tirer parti de son expertise dans les domaines de la santé, de l'énergie et de la construction commerciale. Consciente des défis auxquels sont confrontés les entrepreneurs, Rönesans s'attaque également de manière proactive aux pressions financières, en se concentrant sur l'optimisation des coûts pour les clients sans compromettre la qualité et en garantissant la durabilité et la rentabilité.

Le groupe s'est fixé comme objectif un chiffre d'affaires de 4,5 milliards d'euros pour 2024, et prévoit une forte croissance des revenus de la construction provenant de projets d'investissements internationaux et locaux couvrant des hôpitaux et des parcs éoliens.

L'année 2024 sera également celle qui marquera le premier pas de Rönesans vers l'ouverture au public, avec l'annonce du processus d'introduction en bourse de Rönesans Real Estate Investment. Cette introduction en bourse sera la première d'une longue série, à mesure que le groupe Rönesans prendra de l'ampleur.

Avec une forte croissance commerciale en ligne de mire pour 2024, Rönesans continuera à soutenir les opérations de secours en cas de tremblement de terre et les projets humanitaires, répondant ainsi aux besoins des membres vulnérables de la société.

À propos du groupe Rönesans

Rönesans Holding, la principale entité d'investissement du conglomérat dont le siège se trouve à Ankara, est la 38e plus grande entreprise internationale de sous-traitance au monde et la 9e plus grande en Europe. Opérant dans 30 pays d'Europe, d'Asie centrale et d'Afrique, notamment avec des filiales telles que Ballast Nedam aux Pays-Bas et Heitkamp Industrial Solutions GmbH en Allemagne, Rönesans est le principal entrepreneur et investisseur depuis 30 ans dans les domaines de la construction, du développement immobilier, des soins de santé et de l'énergie. Plaçant la résilience et la croissance par l'innovation au cœur de l'entreprise, avec une priorité sur la durabilité et le développement social, Rönesans a développé des projets soutenant les étudiants grâce à des bourses, des plateformes et des initiatives académiques ; il est signataire du Pacte mondial des Nations Unies depuis 2015 et signataire des Principes d'autonomisation des Femmes de l'ONU depuis 2016.

Avec ses partenaires GIC, Meridiam Infrastructure, Sojitz, Samsung C&T, TotalEnergies et IFC du groupe de la Banque mondiale (actionnaire minoritaire du groupe), Rönesans a investi plus de 8 milliards d'euros dans des projets pionniers à l'échelle mondiale.