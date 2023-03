Roobet annonce son partenariat avec la légende du divertissement Snoop Dogg

Le nouveau « Chief Ganjaroo Officer » (CGO) de Roobet va changer la face des crypto casinos.

LONDRES, 2 mars 2023 /PRNewswire/ -- Roobet , une marque de divertissement pionnière et l'un des crypto casinos à la croissance la plus rapide au monde, est ravie d'annoncer son partenariat avec la superstar internationale Snoop Dogg.

Snoop Dogg x Roobet - Nuthin’ But a Roo Thang

Snoop Dogg, légende de la musique, entrepreneur et nouveau Chief Ganjaroo de Roobet, s'associe à Roobet et à sa société mère Raw Entertainment pour transformer l'avenir de l'industrie du divertissement en ligne. Ce partenariat associera la portée mondiale et l'expertise industrielle de Snoop Dogg à la technologie innovante de Roobet et à sa vision du Frontier. En tant qu'habitué du métavers et collectionneur de biens numériques, ce partenariat représente la dernière aventure de Snoop Dogg dans l'espace web3.

« Il s'avère que j'ai été un kangourou pendant tout ce temps », a déclaré Snoop Dogg. « Ces gars-là font quelque chose de différent. Ce partenariat est tout à fait naturel, et nous allons tracer le chemin du divertissement en ligne. Je me dis depuis longtemps qu'ils apportent l'expérience ultime aux joueurs, que nous partageons l'amour de la nouveauté et que nous nous soucions de nos fans. Alors ensemble, nous allons changer la donne et le faire mieux que jamais. »

Matt Duea, cofondateur de Roobet, a ajouté : « Depuis le premier jour, notre mission a été de repousser les limites d'une marque de jeux, et Snoop est un véritable visionnaire. Ensemble, nous allons révolutionner l'expérience du divertissement en ligne. Notre communauté représente tout pour nous, et nous nous engageons à lui offrir l'expérience de casino en ligne la plus passionnante et la plus immersive qui soit. Avec Snoop à nos côtés, l'avenir du divertissement numérique est plus prometteur que jamais. Préparez-vous ! »

Ensemble, Snoop Dogg et Roobet réimaginent la façon dont les mondes du divertissement et de l'iGaming se croisent, en combinant les 30 ans d'expertise de Snoop Dogg dans le show-business avec l'innovation et la passion de Roobet pour le divertissement numérique. « Vous savez déjà ce qui se passe lorsque le Dogg est sur le coup », a déclaré le rappeur alors que cette nouvelle étape de sa relation avec Roobet promet de bouleverser le secteur et d'offrir aux joueurs une expérience unique en son genre.

Pour célébrer le lancement du partenariat, Roobet et Snoop Dogg prévoient de faire participer toute la communauté, avec notamment : une tombola de 100 000 $, avec de grands prix tels que des rencontres, des laissez-passer pour les spectacles de Snoop Dogg, des offres de bienvenue intéressantes pour les nouveaux utilisateurs, et bien plus encore. Les participants éligibles peuvent se rendre sur roobet.com pour s'inscrire, ou sur roobet.fun qui sera bientôt disponible.

Roobet a fait sensation depuis sa création en 2019 en tant que marque lifestyle pionnière dynamisée par l'innovation derrière la technologie Blockchain et le web3. Fondée par des joueurs et appréciée par les adeptes de crypto du monde entier, Roobet vise à repousser les limites des casinos en ligne tout en adoptant les valeurs de la prochaine génération de joueurs. Ce partenariat avec Snoop Dogg témoigne de son engagement à offrir les meilleures expériences possibles et à ouvrir la voie à une nouvelle ère de divertissement numérique.

De plus amples détails sur le partenariat et ses initiatives seront annoncés dans les semaines à venir.

À PROPOS DE ROOBET

Roobet est le leader de l'industrie révolutionnaire et explosive des cryptomonnaies. La société est appréciée dans les sphères de la crypto et du jeu, alors que nous assistons à un passage radical vers le jeu en ligne. Roobet est l'un des crypto casinos à la croissance la plus rapide au monde, offrant une expérience de divertissement de nouvelle génération sur une plateforme innovante et sécurisée, accessible aux joueurs éligibles de la Terre entière. Roobet propose plus de 3 300 jeux issus de studios iGaming de renommée mondiale, un Sportsbook complet, ainsi qu'une propriété intellectuelle originale. Ce qui a commencé comme un casino de niche pour les amateurs de crypto a atteint le grand public, avec plus de 3 milliards de paris à l'étranger. Avec plus de 300 millions de vues sur TikTok, la génération Z et de la génération Y sont de plus en plus intéressées. Roobet est un casino « pour Internet, par Internet ».

Division de Raw Entertainment B.V., Roobet a pour mission de faire progresser les utilisations quotidiennes de la technologie Blockchain et des cryptomonnaies, tout en soutenant l'économie des créateurs de contenu dont elle est issue.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2013543/Snoop_Dogg_x_Roobet.jpg

SOURCE Roobet.com