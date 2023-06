Roobet lance une série de podcasts sur le MMA avec Brandon Moreno, Iridium Sports et Chute Boxe Academy

Podcasts animés par l'actuel champion des poids mouches de l'UFC, l'agent MMA Jason House et l'entraîneur principal de Chute Boxe Diego Lima

LONDRES, 30 juin 2023 /PRNewswire/ -- Roobet, marque de divertissement avant-gardiste et l'un des casinos crypto à la croissance la plus rapide au monde, fait sensation dans l'espace des créateurs de contenu MMA en lançant de nouveaux podcasts avec trois personnalités influentes de l'industrie mondiale des sports de combat :

Champions Corner Podcast , animé en espagnol par Brandon Moreno , actuel champion des poids mouches de l'UFC, disponible dès maintenant. Parmi les invités figurent Rey Mysterio, Diego Lopez, la femme de Moreno et son psychologue.

, animé en espagnol par , actuel champion des poids mouches de l'UFC, disponible dès maintenant. Parmi les invités figurent Rey Mysterio, Diego Lopez, la femme de Moreno et son psychologue. On The House , animé en anglais par Jason House , agent renommé et homme d'affaires dans le domaine du MMA, sera diffusé pour la première fois au milieu de l'été.

, animé en anglais par , agent renommé et homme d'affaires dans le domaine du MMA, sera diffusé pour la première fois au milieu de l'été. Chute Boxe Podcast, animé en portugais par Diego Lima, entraîneur principal et manager de la célèbre Chute Boxe Academy de São Paulo, au Brésil, dont la première diffusion aura lieu à la fin de l'été, avec des invités tels que l'ancien champion des poids légers de l'UFC, Charles Oliveira.

Dans le cadre de cette initiative, Roobet a aménagé deux studios de podcast ultramodernes au siège de l'Iridium Sports Agency à Las Vegas, où M. House présentera sa série, et à la célèbre Chute Boxe Academy, où Diego Lima l'animera.

La liste des podcasts de Roobet s'inscrit dans le cadre du soutien plus important apporté par la société aux athlètes de sports de combat et aux créateurs de contenu. L'année dernière, Roobet a été l'un des principaux sponsors de Moreno, Oliveira et de la Chute Boxe Academy dans son ensemble, du multiple champion du monde Canelo Alvarez, de l'ancien champion des poids moyens de l'UFC Alex Pereira, de la star de l'UFC Marlon « Chito » Vera et bien d'autres.

Brandon Moreno a déclaré : « J'espère donner à mes fans un aperçu de ma personnalité et des sujets que mes amis et moi aimons aborder. Je souhaite surtout m'amuser et m'engager auprès de mes fans. Je n'ai jamais eu de podcast où je pouvais vraiment contrôler la narration et Roobet m'a permis de disposer d'une telle plateforme. »

Jason House a commenté : « Il arrive trop souvent que l'on écoute pour répondre. Je crée un podcast avec Roobet pour avoir l'opportunité d'écouter pour apprendre. "On The House" permettra aux gens de partager leur histoire et de donner au public des conseils sur la vie, les affaires et la réussite. Je suis ravi de travailler avec Roobet qui partage la même culture que notre agence Iridium Sports, et j'aime tout ce que cette marque représente. »

Diego Lima, entraîneur principal et manager de la célèbre Chute Boxe Academy, a ajouté : « Nous espérons organiser un podcast pour que tout le monde puisse suivre la vie de nos combattants, en savoir plus sur leur vie privée, sur leurs récits de dépassement et de dévouement, et ce non seulement de la part d'athlètes, mais aussi de plusieurs célébrités différentes. C'est fantastique de pouvoir accompagner Roobet dans cette entreprise, afin que nous puissions faire de notre mieux et avoir toute la structure nécessaire pour produire le meilleur podcast, afin que nous puissions créer un podcast différent de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, nous avons beaucoup d'idées, et grâce à Roobet, nous pouvons les réaliser. »

Anthony Brennan, cofondateur de Roobet et responsable des partenariats, a indiqué : « Soutenir les créateurs de contenu est au cœur de notre activité, et nous sommes honorés d'avoir un trio de partenaires comme Brandon, Jason et Diego pour lancer une liste de contenu mondiale et multilingue qui reflète la communauté MMA dans son ensemble. Cette initiative va au-delà des parrainages traditionnels qui évoluent en fonction de l'emploi du temps des combattants ; il s'agit de créer des plateformes pour soutenir les combattants en dehors du combat et de créer une source de revenus au-delà de leur carrière. »

À PROPOS DE ROOBET :

Roobet est le précurseur de l'industrie de la cryptographie perturbatrice et explosive et est célébré dans les sphères de la cryptographie et du jeu alors que nous assistons à un changement radical dans le jeu hors ligne vers en ligne. En tant que l'un des casinos cryptographiques sous licence à la croissance la plus rapide au monde - offrant une expérience de divertissement de nouvelle génération sur une plateforme innovante et sécurisée accessible aux joueurs éligibles du monde entier, Roobet propose plus de 3 300 jeux de studios iGaming de classe mondiale, un Sportsbook complet, plus IP d'origine. Ce qui a commencé comme un casino de niche pour les passionnés de crypto a atteint le grand public, avec plus de 3 milliards de paris à l'étranger. Avec plus de 300 millions de vues sur TikTok, le rythme de la génération Z et de la génération Y se construit - Roobet est un casino « pour Internet, par Internet ».

Division de Raw Entertainment B.V., Roobet a pour mission de faire progresser les applications quotidiennes de la technologie de la blockchain et de la crypto-monnaie, tout en soutenant l'économie des créateurs de contenu dont elle est née.

CONTACTS POUR LES MÉDIAS

Renseignements pour les médias : [email protected]

SOURCE Roobet