Rooseveltova rodina víta otvorenie liečebného centra tradičnej čínskej medicíny GuangYuYuan v Dome Rooseveltovcov

- Guo Jiaxue, riaditeľ spoločnosti GuangYuYuan uviedol: „S takmer 500-ročnou históriou sa stávame viac ako len tradičnou čínskou medicínou. Prezentujeme uchované kultúrne hodnoty a duch „Pásu a cesty", ktoré chceme zdieľať so svetom."

ŠANGHAJ, 29. augusta 2018 /PRNewswire/ -- V rámci najnovšieho medzinárodného partnerstva oslavujú najstaršie značky čínskej tradičnej medicíny z „Veľkej štvorky" otvorenie liečebného centra tradičnej čínskej medicíny GuangYuYuan v Dome Rooseveltovcov v Šanghaji. Otvárací ceremoniál predstavuje najnovší počin v rámci série kultúrnych výmen iniciovaných spoločnosťou GuangYuYuan v snahe podeliť sa so svetom o bohatstvo tradičnej medicíny z Číny.

Guo Jiaxue, prezident skupiny Topsun Group a riaditeľ spoločnosti GuangYuYuan Chinese Herbal Medicine Co., Ltd. vysvetlil význam tejto spolupráce: „S takmer 500-ročnou históriou sa stávame viac ako len tradičnou čínskou medicínou. Prezentujeme uchované kultúrne hodnoty a duch „Pásu a cesty", ktoré chceme zdieľať so svetom. Rodina Rooseveltovcov je rovnako aktívna v oblasti ochrany a na celej planéte prispieva svojimi investíciami k uchovaniu hodnôt."

Tweed Roosevelt blahoželal spoločnosti GuangYuYuan pri príležitosti otvorenia Národného liečebného centra tradičnej čínskej medicíny GuangYuYuan. Skromného otvorenia sa zúčastnilo približne 100 hostí z Číny aj zo zahraničia, vrátane prezidenta Šanghajskej lekárskej asociácie Xu Jianguanga, zástupcu riaditeľa Šanghajskej komisie pre zdravie a plánované rodičovstvo Zhang Huaiqionga, výkonného viceprezidenta Šanghajskej asociácie tradičnej čínskej medicíny Hu Hongyia, zástupcu vedúceho okresného úradu Li Yuana, generálneho konzula Egypta Khaleda Youssefa a generálneho konzula Grécka Vassilisa Xirosa.

O spoločnosti GuangYuYuan

Spoločnosť GuangYuYuan vznikla v roku 1541. Popredný čínsky farmaceutický konglomerát Xi'an Topsun Group ju pod svoje krídla prebral v roku 2003 a odvtedy je tiež kótovaná na šanghajskej burze pod názvom GuangYuYuan Chinese Herbal Medicine Co. Ltd., burzové číslo 600771. V roku 2006 získala spoločnosti GuangYuYuan od čínskeho ministra obchodu ocenenie „Časom overená značka". Dva najstaršie produkty spoločnosti GuangYuYuan - GuilingJi a Dingkun Dan – boli zaradené do zoznamu čínskeho nehmotného kultúrneho dedičstva a recepty na ich prípravu sú súčasťou štátneho tajomstva.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/736661/The_Roosevelt_Residence_in_Shanghai.jpg