Rootella BR™ é o primeiro inoculante micorrízico registrado para uso comercial no Brasil

MOSHAV MAZOR, Israel e JOINVILLE, Brasil, 25 de junho de 2018 /PRNewswire/ -- A Groundwork BioAg, Ltd. e a NovaTero, Ltd. têm o prazer de anunciar que o inoculante micorrízico Rootella BR™ obteve registro comercial do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para aplicação como tratamento de sementes de soja e milho (e também para trigo, arroz, cevada, aveia e feijão). A NovaTero começou a vender este produto no Brasil com o nome Rootella BR™.

Testes de eficácia no milho e na soja foram realizados em vários locais em todo o Brasil, sob condições climáticas variadas e em vários tipos de solo. Três níveis de fertilizante de fósforo foram testados, incluindo o padrão comercial para cada local. O desempenho do Rootella BR™ foi excepcionalmente bom, aumentando as colheitas em mais de 11% para cada e qualquer tratamento – em ambas as culturas, sob todos os regimes de fertilização e em todos os locais. A maioria das melhorias na colheita foi considerada como estatisticamente significativa e o impacto do Rootella BR™ foi geralmente maior sob taxas reduzidas de fósforo. As colheitas das culturas sem tratamento foram normais para a estação, ou seja, de 4 a 8 toneladas por hectare para o milho e de 2 a 4 toneladas por hectare para a soja, dependendo do local e das condições.

"A NovaTero fez um excelente trabalho realizando testes em campo durante os últimos dois anos e os resultados falam por si próprios", declarou Dan Grotsky, Vice-Presidente de Vendas e Marketing da Groundwork BioAg. "Agora que obtivemos registro comercial do produto, esperamos aumentar as vendas rapidamente neste novo mercado. O Brasil há muito tempo está sedento por micorrizas e por produtos de maior custo-benefício e este grande mercado se tornará rapidamente um de nossos principais focos", ele acrescentou.

Bernardo Arnaud, Presidente do Conselho da NovaTero, afirmou que: "O Rootella BR™ é um produto pioneiro no Brasil, já que algumas outras empresas tentaram registrar seus produtos baseados em micorriza durante as últimas décadas, mas não conseguiram validar a eficácia e a repetibilidade dos resultados. Nosso produto passou com distinção (summa cum laude) e impressionou todos os envolvidos nos testes de validação e comerciais. Esperamos expandir o conhecimento e iniciar a aplicação oficial dos fungos micorrízicos no Brasil em escala industrial. E, obviamente, expandir a escala de nossa colaboração com a Groundwork BioAg".

Sobre a Groundwork BioAg

Deixe seu solo trabalhar.

A Groundwork BioAg, Ltd produz inoculantes micorrízicos de baixo custo para agricultura comercial. Fungos micorrízicos naturais melhoram a absorção de nutrientes do solo em 90% de todas as espécies de plantas. Quando aplicado à agricultura, os inoculantes micorrízicos aumentam as colheitas das culturas, especialmente sob condições de estresse. Os agricultores também podem reduzir as taxas de aplicação de fertilizantes, especialmente de fósforo. Os produtos Rootella™, excepcionalmente vigorosos e altamente concentrados, da Groundwork BioAg demonstraram resultados impressionantes nos testes em campo em várias das culturas mais importantes, tais como milho, soja, tomate, pimentão, cebola e batata. Os inoculantes Rootella™ estão registrados e são vendidos em vários territórios (incluindo os EUA) e são adequados para agricultura orgânica. Para mais informações, visite o endereço www.groundworkbioag.com.

Sobre a NovaTero

Agricultura de raiz. Cultura de resultados.

A NovaTero é uma distribuidora brasileira de insumos agrícolas. Em março de 2018, após uma extensa série de testes de validação em várias regiões do Brasil, que resultaram em aumentos impressionantes de dois dígitos nas colheitas todas as vezes, o Ministério da Agricultura do Brasil concedeu à NovaTero o altamente cobiçado registro do Rootella BR™, um inoculante de excelente custo-benefício, baseado em fungo micorrízico arbuscular (FMA). A NovaTero é agora a única empresa com permissão para fornecer micorrizas para o gigante mercado agrícola do Brasil, portanto os agricultores brasileiros podem aproveitar do mesmo método natural de melhoramento das culturas que os agricultores estrangeiros usam para soja, milho, trigo, arroz, cevada, aveia e feijão preto, com seu produto mais vendido, o Rootella BR™. A NovaTero está comprometida em levar as melhores soluções para as fazendas brasileiras para que os fazendeiros possam ter solos mais limpos, colheitas mais fortes e melhores resultados por hectare do que nunca antes.

Contato na Groundwork BioAg:

Dan Grotsky, VP de Vendas e Marketing

Tel: +972-77-5020806

E-mail: info@groundworkbioag.com

Contato na NovaTero:

Bernardo Arnaud, Presidente do Conselho

Tel: +55-21991807289

E-mail: info@novatero.com.br

FONTE Groundwork BioAg, Ltd

