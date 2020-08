ROQU Group, sediado na Irlanda, lança o 'Passaporte de Saúde', a primeira plataforma digital do mundo a promover o aumento da testagem global da covid-19

Desenvolvida na Irlanda, a plataforma associa as últimas tecnologias digitais a soluções validadas e altamente precisas de testagem da covid-19, fornecendo resultados em até 15 minutos. Permitirá que empresas e indivíduos minimizem rapidamente os riscos relacionados à covid-19 garantindo assim a continuação de suas atividades diárias.

O Passaporte de Saúde está sendo lançado com um experimento envolvendo uma gama seleta de participantes nacionais de uma diversidade de setores incluindo, entre outros, a saúde (hospital, casas de repouso), logística, agricultura, educação, cuidados infantis e entretenimento.

Apoiando empresas, protegendo comunidades

A plataforma foi desenvolvida para auxiliar as economias nacionais possibilitando que as empresas continuem abertas durante a testagem proativa e contínua dos funcionários, identificando os resultados positivos em fase bem inicial e protegendo simultaneamente as comunidades ao oferecer-lhes uma maior quantidade de testes.

"Em todo o mundo vemos a frustação e o desapontamento contínuos devido às restrições da covid-19", disse Robert Quirke, presidente e CEO do ROQU Group no lançamento ocorrido hoje.

"O Passaporte de Saúde é desenvolvido para implementar uma rede de segurança onde ainda não exista uma, permitindo que as economias se recuperem e cresçam em um ambiente controlado", disse Quirke. "É a estreia mundial de uma inovação, orgulhosamente desenvolvida na Irlanda com os padrões mais elevados, que permitirá que empresas e a sociedade finalmente sigam em frente. O divisor de águas enfim chegou."

Compatível com todos os testes oficiais da covid-19

A plataforma Passaporte de Saúde foi desenvolvida especificamente para operar em harmonia com todos os testes oficiais da covid-19, incluindo testes laboratoriais sorológicos e de swab, e com as últimas soluções de testagem rápida a serem lançadas em breve.

"Usando nossa visibilidade global, estamos ajudando as companhias locais ao produzir as melhores soluções de testes da covid-19 disponíveis imediatamente para todos", disse Robert Quirke do ROQU. "Com a continuação da melhoria dos testes e das pesquisas, queremos garantir que a sociedade e a economia irlandesa possam acessar facilmente soluções de testagem que ofereçam os níveis mais elevados de validação clínica.

"O propósito do estudo-piloto é demonstrar como o Passaporte de Saúde funciona em uma variedade de cenários empresariais e sociais na vida real", acrescentou Quirke.

Entre pedidos de maior quantidade de testes para o público, o ROQU diz que os testes rápidos recentemente desenvolvidos proporcionam a solução necessária para interromper a propagação do vírus. Onde não há uma solução de testagem já disponível, o Passaporte de Saúde fornece os mais recentes exames sorológicos rápidos de anticorpo e testes rápidos de antígenos com swab (haste de cotonete), oferecendo um diagnóstico altamente preciso em menos de 15 minutos. As soluções de testagem são desenvolvidas, fabricadas e validadas clinicamente na Europa.

"A situação atual não é sustentável"

"Todos sabemos que a situação atual relacionada aos surtos virais em empresas e comunidades simplesmente não é sustentável", disse Robert Quirke. "Há lacunas demasiadas no sistema de testagem atual que impedem a nossa habilidade de fazer com que a economia e a vida voltem ao normal. É hora de resolver esse problema.

"A plataforma proporciona o avanço e a inovação que estamos esperando, e pode tornar-se a solução padrão para empresas, viagens, educação, saúde, eventos e todos os aspectos do dia a dia", disse Quirke. "Cada pessoa na plataforma Passaporte de Saúde representa agora uma vida e um emprego a serem protegidos."

O ROQU Group anunciou que, além da Irlanda, a plataforma Passaporte de Saúde será lançada nos Estados Unidos, Reino Unido, Itália, Quênia, Alemanha e outras localidades a seguir. O Passaporte de Saúde foi desenvolvido como parte da missão internacional filantrópica e altruísta do ROQU.

SOBRE O ROQU GROUP

Fundado e sediado em Dublin, o ROQU Group trabalha com governos internacionais para realizar projetos de importância nacional, inclusive de desenvolvimento econômico e soluções estratégicas de problemas.

