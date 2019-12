Rory MacDonald, campeão mundial e maior agente livre do MMA, assina um acordo recorde de vários anos com a Professional Fighters League

MacDonald, estrela da Bellator e ex-líder da UFC, entra para a PFL

Começa a jornada rumo ao Campeonato de Peso Meio-Médio para a temporada de 2020

Essa importante assinatura ocorreu pouco antes do Campeonato mundial 2019 da PFL, que ocorrerá na noite de Ano Novo e será transmitido ao vivo pela ESPN2, das 19h às 23h (ET), diretamente do Hulu Theater, no Madison Square Garden

NOVA YORK, 19 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Professional Fighters League (PFL), primeira organização a apresentar o MMA no formato de temporada esportiva com temporada regular, eliminatórias e campeonato, anunciou hoje a assinatura de um contrato exclusivo de vários anos com Rory MacDonald (21-6-1), ex-campeão mundial e estrela do MMA. MacDonald estreará na temporada 2020 da PFL e competirá na categoria Peso Meio-Médio pelo cinturão de US$ 1 milhão.

"Rory MacDonald é um campeão, um lutador de nível mundial, uma estrela do MMA", afirmou Peter Murray, CEO da Professional Fighters League. "Rory chegou para inovar a PFL, e a assinatura de um contrato com ele representa nosso comprometimento em desenvolver grandes lutadores em nossa liga e em atrair e assinar com os melhores lutadores de MMA que desejam controlar seu próprio destino."

MacDonald chega à PFL após dois anos na Bellator, onde derrotou Douglas Lima em 2018 para vencer o título de Peso Meio-Médio. Antes da Bellator, MacDonald passou seis anos na UFC, com um recorde de 9-4, que inclui grandes vitórias sobre Nate Diaz, Tyron Woodley e B.J. Penn.

"Estou feliz por entrar na PFL, onde a cada ano há um campeonato mundial e um cinturão de US$ 1 milhão à espera do melhor lutador, sem jogos nem politicagem", afirmou MacDonald. "Acredito no formato de temporada esportiva da PFL e no comprometimento dos lutadores. Mal posso esperar para mostrar aos fãs e ao público da ESPN tudo o que sou capaz de fazer e acrescentar ao meu legado o título de Campeão Mundial de Peso Meio-Médio da PFL."

O Campeonato Mundial de Peso Meio-Médio 2019 da PFL apresenta Ray Cooper III contra David Michaud, uma das seis lutas por títulos mundiais que ocorrerão na noite de Ano Novo, no Madison Square Garden, e serão transmitidas ao vivo pela ESPN2, das 19h às 23h (ET). Rory MacDonald estará disponível para incrementar o campeonato de 2020.

Sobre a Professional Fighters League

A Professional Fighters League (PFL) apresenta o MMA pela primeira vez no formato de temporada esportiva, em que os lutadores controlam seu próprio destino, competindo em uma temporada regular, eliminatórias e campeonatos. O Campeonato da PFL será transmitido ao vivo pela ESPN2 no dia 31 de dezembro, às 19h (ET), após o pré-show, que será exibido na ESPN+ a partir das 18h (ET).

A temporada 2019 da PFL conta com atletas de MMA de elite, divididos em seis categorias de pesos, inclusive a primeira divisão feminina até 70 kg. Cada lutador teve duas lutas durante a temporada regular da PFL em maio, junho, julho e agosto. Os oito primeiros colocados de cada categoria de peso passaram para as eliminatórias da PFL em outubro; nessa ocasião, lutaram duas vezes na mesma noite para avançar para as finais. O Campeonato da PFL ocorrerá na noite de Ano Novo, e os vencedores de cada categoria serão coroados Campeões Mundiais da PFL e receberão o prêmio de US$ 1 milhão. Os espectadores receberão estatísticas de última geração nunca antes vistas no MMA por meio da tecnologia Cagenomics™ e da exclusiva plataforma SmartCage™.

A PFL tem o apoio de um grupo de investidores em esportes, mídia, entretenimento e titãs dos negócios. A PFL está disponível em 150 países com os principais parceiros de mídia globais.

Para obter mais informações, acesse www.PFLmma.com e siga a PFL no Instagram (@PFLmma), Twitter (@ProFightLeague) e Facebook (/ProFightLeague).

