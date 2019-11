Rosas de Ouro e GS1 Brasil juntas no Projeto Carnaval 2020

Além de toda participação técnica e conceitual para o desenvolvimento do projeto, a parceria conta também com uma fantasia chamada "Código para o Futuro" . O figurino tem como elemento principal o código de barras, que tem ganhado formatos e aplicações diferentes com as evoluções tecnológicas e tem transformado a maneira como trabalhamos e vivemos. Para se ter uma ideia da importância dessa fantasia, atualmente o código de barras é lido 6 bilhões de vezes ao dia em todo o mundo.

Já em produção, o carnaval da Rosas contará, pela primeira vez, com tecnologias nas alegorias e fantasias. Essas tecnologias que estão sendo apresentadas no enredo da Rosas de Ouro são inovações que já ajudam e vão colaborar ainda mais para melhorar as nossas vidas, trazer mais eficiência para as empresas e em várias áreas da sociedade, como na saúde, agricultura, alimentos entre outras.

Fundada há 48 anos, a Rosas de Ouro, tradicional escola de samba da zona norte de São Paulo, é considerada uma das maiores do Brasil e vai usar a cultura para dar visibilidade a quarta revolução industrial que estamos vivendo. A proposta da escola é expandir os limites de tempo e espaço durante o desfile por meio de experiências digitais, que estão em testes. Assim, serão disponibilizados aplicativos que poderão ser baixados gratuitamente para público acompanhar em tempo real todas essas informações, vivenciando uma folia diferente.

Carnaval 4.0

A ideia do enredo surgiu nas discussões de um grupo de pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP), Centro Universitário FEI e Instituto Mauá de Tecnologia, INSPER, preocupados com o impacto da quarta Revolução Industrial no Brasil.

O grupo percebeu que os debates tão interessantes e promissores no meio acadêmico - e que inclusive deram origem a um livro – não estavam chegando à sociedade na velocidade da tecnologia, que avança de forma exponencial. Então, para democratizar essa reflexão, surgiu a ideia de levar o tema para o carnaval. A partir daí, foi criado o grupo Carnaval 4.0, que buscou parceiros, entre eles, a Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil.

"O desfile da Rosas de Ouro vai catalisar a discussão sobre o futuro iminente para o qual precisamos nos preparar, ao mesmo tempo que vai jogar luz sobre coisas que podemos fazer imediatamente para criarmos um Brasil 4.0. Nesse sentido, ter o apoio de entidades como a GS1 Brasil, que tem ajudado tantas empresas e serem mais produtivas, é maravilhoso. Na prática, adotar os padrões GS1 significa criar uma comunicação entre homem e máquinas para garantir, por exemplo, que o medicamento que você está recebendo é o que você precisa", comenta Elcio Brito, idealizador do projeto "Tempos Modernos", líder do comitê de gestão do projeto Carnaval 4.0 e sócio da SPI Integração de Sistemas.

O presidente da Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil, João Carlos de Oliveira, destaca que a tecnologia é fundamental para reduzir custos, melhorar processos e trazer bons resultados. "Não importa o momento econômico de um país, a tecnologia sempre será o diferencial. Diante disso, temos o compromisso de divulgar esse conhecimento. É muito interessante mostrar para o Brasil que o seu principal evento cultural, o Carnaval, traz essa reflexão sobre a tecnologia. Talvez isso aponte para uma nova etapa do nosso País, que está pensando mais em automação e tecnologia", afirma João Carlos.

"A ideia do enredo é humanizar a revolução industrial e divulgar o quanto é importante para a população brasileira entender o que está por vir. O futuro já chegou e a cada dia que passa, precisamos ficar mais atentos às inovações", completa o vice-presidente da Rosas de Ouro, Osmar Costa. "Agradecemos a receptividade e a aposta da GS1 em poder divulgar o código de barras dentro do nosso projeto de carnaval, que é transmitido no Brasil e em mais de 200 países. Esperamos chegar muito longe com esse tema", completa Osmar.

Rasgar o manual para inovar

Levar a tecnologia para o Anhembi tem sido uma experiência única e inovadora para todos os cientistas envolvidos. "Quando conhecemos o projeto 'Tempos Modernos' ficamos empolgados com este momento único do Carnaval de São Paulo e muito felizes em encontrar uma sinergia muito forte com o samba-enredo e com a Rosas de Ouro. Felizmente percebemos uma química e, com certeza, será uma experiência muito interessante", aposta João Carlos de Oliveira, presidente da GS1 Brasil.

Na opinião de Osmar, vice-presidente da Rosas de Ouro, o diferencial do enredo é que ele não acaba no Carnaval pois deixa a sugestão da discussão "Chegou a hora de rasgar o manual? – trecho do samba-enredo que vai embalar o desfile. Esse questionamento, que significa repensar para fazer diferente, servirá para todas as pessoas e telespectadores. Chegou o momento!", conclui.

Os ensaios da Rosas de Ouro ocorrem todas as sextas-feiras, das 22h às 2h, na quadra social da escola, localizada à rua Cel. Euclides Machado, 1066, ao lado da ponte da Freguesia do Ó.

Equipe do Projeto Carnaval 4.0

O time do projeto Carnaval 4.0 é uma organização formada por acadêmicos, especialistas de tecnologia de diferentes organizações e gestores e artistas da Rosas de Ouro que buscam contribuir com a transformação do país num Brasil 4.0. O time é organizado em três núcleos: parceiros acadêmicos, tecnológicos e comitê de gestão.

CONFIRA OS ENVOLVIDOS:

Parceiros acadêmicos

Pesquisadores e alunos da Universidade de São Paulo (USP), Centro Universitário FEI, Instituto Mauá de Tecnologia, INSPER e de outras universidades que estão desenvolvendo as experiências digitais com o apoio do Instituto de Pesquisa Tecnológica (IPT).

Parceiros tecnológicos

As empresas que estão fornecendo hardware, software e capacitação para as universidades: Siemens, PTC, Schneider, Electric, Ladder, Universal Robots, Nokia, Staaubli Robotics, Dassault Systèmes, Contric Robótica, Eplan, Infosphera, Quantum4, GRV Software e Sacrini Design.

Comitê de gestão

Responsável pela administração do projeto: SPI Integração de Sistemas, People+Strategy, EloGroup, CNC, ATTO, UMANTECH e N&DC.

Apoio institucional ao Enredo Tempos Modernos

Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil

Parceiros culturais da Rosas de Ouro

Mercedes-Benz e Besni

