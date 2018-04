Rosatom et National Geographic présentent au public leur projet de nouvelle série documentaire, Wild Edens, consacrée à la lutte contre le réchauffement climatique

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/678948/Wild_Edens_Documentary.jpg )

Wild Edens est un projet unique à l'initiative de l'Agence fédérale de l'énergie atomique Rosatom, plus grand producteur mondial d'énergie sûre et propre, qui se concentre sur le changement climatique et la menace qu'il représente pour l'écosystème de la planète. Le projet porte sur le tournage et la diffusion par National Geographic d'une série de documentaires décrivant des écosystèmes exceptionnels qui risquent de disparaître en raison du réchauffement du globe, si l'humanité ne parvient pas à réduire son empreinte carbone et à utiliser de l'énergie propre. Le changement climatique risque d'entraîner l'extinction complète d'un certain nombre d'espèces.

Le premier film de la série sera consacré à la faune et à la flore des habitats naturels uniques de Russie. Le documentaire a été filmé dans des endroits inhospitaliers et isolés, comme les montagnes de l'Altaï, la péninsule du Kamtchatka et l'Arctique. Le premier film, Wild Edens: Russia, sera présenté lors du X[e] Forum international ATOMEXPO 2018, qui se tiendra du 14 au 16 mai à Sotchi (Russie). Le documentaire sera diffusé sur la chaîne National Geographic pendant l'été 2018.

Des représentants de Rosatom et de National Geographic, des membres de l'équipe de tournage, des experts et des leaders d'opinion ont assisté au lancement du projet à Madrid.

À propos du projet Wild Edens

Le but principal du projet est de sensibiliser la communauté internationale au changement climatique et à la nécessité d'une transition mondiale vers une énergie propre et décarbonée. Le tournage et la diffusion sur la chaîne National Geographic de documentaires uniques sur des régions sauvages où vivent des animaux et des plantes en danger d'extinction en raison du changement climatique constitueront l'aboutissement de ce projet. Les lieux de tournage ont été choisis pour l'extraordinaire beauté des paysages ainsi que pour insister sur le fait que ces lieux uniques et leurs habitants, ces espèces rares d'animaux et d'oiseaux, cet environnement naturel particulier, cette forêt, ces étendues d'eau et ces plantes risquent de disparaître. Off the Fence, société de production indépendante, a réalisé la série de documentaires Wild Edens. Les productrices déléguées sont Ellen Windemouth et Allison Bean. Andrew Zikking est producteur et réalisateur.

