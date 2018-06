Rose palhares présente à la 58[ème] édition du festival de télévision de monte-carlo

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/704358/Rose_Palhares.jpg )



Créé à l'origine par S.A.S. le Prince Rainier III de Monaco et, à l'heure actuelle, sous la présidence d'honneur de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco, le festival présente, depuis plus d'un demi-siècle, ce qui se fait de mieux dans l'industrie télévisuelle mondiale. Stars, producteurs, réalisateurs, scénaristes et gestionnaires de studios, de réseaux et de plateformes numériques de télévision s'y donnent rendez-vous chaque année au mois de juin, pour y assister au lancement de nouvelles séries, aux avant-premières, aux conférences, aux réunions et aux séances de dédicaces.

À l'occasion de la 58[ème] édition du Festival de Télévision de Monte-Carlo, à laquelle elle participe pour la première fois, Rose Palhares met à la disposition des actrices internationales des chaînes de télévision nommées dans leurs catégories une superbe collection de robes.

Pour Rose Palhares, directrice générale et fondatrice de la marque: «La collection que j'ai conçue perçoit la Femme comme indépendante, élégante, sophistiquée et résiliente. Ainsi, mes vêtements doivent faire ressortir cette cohérence identitaire grâce à la dentelle, aux motifs, aux organza et aux tissus africains.»

Née en Angola et ayant aussi la nationalité portugaise, Rose Palhares s'est diplômée en design de mode au Brésil et fut la lauréate de plusieurs prix et reconnaissances: Créatrice de l'Année par Moda Luanda (2017 et 2013), considérée par Vogue Italie (2016) comme la Designer la plus intéressante. Elle a été considérée la Diva de la Mode angolaise (2017), la Styliste internationale de l'année à l'occasion de l'Angola Fashion Week 2015, Femme de Mérite par le GMA - Groupe des Femmes Africaines et «l'une des cinq designers à suivre de près lors des prochaines années» par la revue Elle Afrique du Sud (2016).

Présente au Portugal (Lisbonne) et en Angola (Luanda), la marque Rose Palhares, se distingue par les robes sur mesure et les lignes de prêt-à-porter.

