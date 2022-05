ROSHN annonce la création d'« ALAROUS », qui apporte sa vision des communautés intégrées sur la côte ouest du Royaume

ALAROUS est en cours de construction dans le nord de Djeddah, sur un site stratégique qui offre à sa population un bon accès à la ville par les routes principales et le réseau de transport public. Comme les autres communautés ROSHN, elle est conçue pour offrir un style de vie moderne et ouvert, tout en préservant le riche patrimoine du Royaume et les conceptions urbaines locales. La nouvelle communauté s'étendra sur environ 4 millions de mètres carrés et offrira plus de 18 000 unités résidentielles conçues pour convenir à tous les segments de la société. Elle dispose d'une gamme d'équipements intégrés qui offrent un style de vie de haute qualité et épanouissant à ses résidents, notamment des parcs, des allées piétonnes, des pistes cyclables, des restaurants, des cafés, des écoles et des mosquées.