ROSHN signe un accord pour parrainer et renommer Jeddah Waterfront

L'accord comprend le changement de nom du bord de mer en « ROSHN Waterfront »

Le bord de mer comprend 7 zones de divertissement différentes s'étendant sur une distance de 4 km

RIYADH et JEDDAH, Arabie saoudite, 4 août 2022 /PRNewswire/ -- En présence de Son Excellence le maire de Jeddah, M. Saleh bin Ali Al-Turki, ROSHN, promoteur immobilier national appartenant entièrement au Fonds d'investissement public, et Rotana Star Neon Company, ont signé un accord pour parrainer le Jeddah Waterfront et en changer le nom en « ROSHN Waterfront ».

Réaménagé et ouvert en 2017, le bord de mer est l'un des lieux les plus importants de Jeddah, attirant environ 55 millions de visiteurs chaque année. Il s'étend sur quatre kilomètres le long de la côte de la mer Rouge et comprendra sept zones de loisirs pour les familles et les enfants.

En renommant et en parrainant le bord de mer, ROSHN entend dynamiser ses efforts pour soutenir les objectifs de la Vision saoudienne 2030 afin d'offrir une meilleure qualité de vie aux citoyens et résidents du Royaume.

Commentant l'accord, Sabah Barakat, directeur de l'exploitation du groupe ROSHN, a déclaré : « Nous avons été heureux de la présence de Son Excellence M. Saleh Al-Turki à la cérémonie de signature de l'accord de parrainage et de changement du nom du bord de mer de Jeddah. Au sein de ROSHN, nous souhaitons diversifier nos partenariats et nos efforts pour offrir une meilleure qualité de vie au Royaume. Le bord de mer fait partie de nos efforts pour activer le rôle de la responsabilité sociale et offrir des modes de vie de meilleure qualité. »

ROSHN est un promoteur immobilier national alimenté par l'investissement public saoudien. Il a pour mandat d'offrir un niveau de vie de grande qualité aux Saoudiens et d'appuyer les efforts du gouvernement pour augmenter le taux d'accession à la propriété des citoyens. L'annonce de l'accord relatif au bord de mer intervient après le lancement récent du projet ALAROUS à Jeddah - le deuxième projet de ROSHN dans le Royaume après la communauté SEDRA à Riyad.

