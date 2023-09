Rossell Techsys reçoit le prix d'excellence des fournisseurs de Honeywell

BANGALORE, Inde, 5 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Rossell Techsys (Division of Rossell India Limited) (NSE: ROSELLIND), leader mondial de l'ingénierie et de la fabrication de solutions pour l'aérospatiale et la défense, a reçu le prestigieux « Supplier Excellence Award », lors de la Honeywell Supplier Conference qui s'est tenue à Bangalore le 3 août 2023. La société a reçu ce prix prestigieux à l'occasion de la Honeywell Supplier Conference, un événement annuel qui récompense et célèbre les contributions exceptionnelles des fournisseurs qui ont constamment fait preuve d'excellence. Ce prix est un témoignage de l'engagement inébranlable de Rossell Techsys envers l'innovation, la qualité et un service exceptionnel, consolidant sa position en tant qu'acteur clé dans le paysage mondial de l'aérospatiale et de la défense.

« Nous sommes ravis et honorés de recevoir le prix d'excellence des fournisseurs de Honeywell, a déclaré M. Rishab Gupta, directeur de Rossell India Ltd. Cette récompense réaffirme notre engagement à repousser les limites de l'excellence en matière d'ingénierie et de fabrication. Elle reflète le travail acharné et le dévouement de notre équipe talentueuse pour fournir des solutions de classe mondiale à nos clients. »

« Alors que l'industrie de l'aérospatiale et de la défense évolue, Rossell Techsys s'engage à jouer un rôle central en tant que partenaire de confiance. Le prix d'excellence des fournisseurs décerné par Honeywell souligne l'engagement indéfectible de l'entreprise à l'égard de l'excellence, de l'innovation et des partenariats de collaboration », a ajouté M. Prabhat Bhagvandas, directeur de Rossell Techsys Inc.

Les antécédents impressionnants de Rossell Techsys en matière de livraison de travaux de qualité à l'échelle mondiale, associés à sa capacité à respecter et à dépasser les normes de qualité rigoureuses, ont positionné l'entreprise comme un partenaire de confiance pour les solutions dans le domaine de l'aérospatiale et de la défense. Grâce à son engagement indéfectible en faveur du progrès technologique, à l'importance qu'elle accorde à l'innovation et à la qualité et à son approche centrée sur le client, Rossell Techsys s'est imposée comme un partenaire fiable pour les entreprises les plus importantes de l'industrie.

À propos de Rossell Techsys

Rossell Techsys (Division of Rossell India Limited) (NSE: ROSSELLIND), est basé à Bangalore, et fournit des services d'ingénierie et de fabrication sur mesure en câblage électrique et systèmes d'interconnexion, des assemblages électroniques, des services d'assistance après-vente et des services d'ingénierie et d'intégration des systèmes.

Pour en savoir plus sur Rossell Techsys, rendez-vous sur www.rosselltechsys.com .

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2200772/Honeywell_Supplier_Excellence_Award_Logo.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2160891/Rossell_Techsys_Logo.jpg

SOURCE Rossell Techsys