Rota da seda de Xinhua: a IA ajuda a capacitar a área de livre comércio da China-ASEAN para melhorar o desenvolvimento

PEQUIM, 10 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- A inteligência artificial (IA) é amplamente considerada pelos participantes da Primeira Cúpula China-ASEAN como uma força motriz para promover melhor desenvolvimento da área de livre comércio da China-ASEAN.

A China manteve sua posição de maior parceiro comercial da ASEAN por dez anos consecutivos. No primeiro semestre de 2019, a ASEAN se tornou o segundo maior parceiro comercial da China, pela primeira vez, com o volume de comércio bilateral atingindo US$ 291,85 bilhões, um aumento de 4,2% em relação ao ano anterior.