Rota da Seda de Xinhua: iniciada a sexta Exposição de Logística Internacional da Rota da Seda da China (Lianyungang) no leste do país

NANJING, China, 11 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- A sexta Exposição de Logística Internacional da Rota da Seda da China (Lianyungang) iniciou na terça-feira em Lianyungang, uma cidade portuária na província de Jiangsu, no leste da China, destacando a cooperação logística global no âmbito da Iniciativa do Cinturão e Rota (ICR).