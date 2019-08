Rota da Seda de Xinhua: primeiro Fórum Global de Sustenbabilidade da Fortune será realizado no início de setembro em Yuxi, no sudoeste da China

Com o tema Crescimento do verde: criação de um novo consenso ambiental, este fórum de três dias focará na convergência de energia, tecnologia e sustentabilidade, reunindo líderes seniores de empresas, governos, ONGs e universidades de todo o mundo. As sessões em Yunnan oferecerão uma ampla perspectiva internacional sobre as questões de sustentabilidade mais preocupantes que a humanidade enfrenta.

A escolha do Lago Fuxian de Yuxi como local do fórum foi anunciada depois que o governo provincial de Yunnan, a revista americana Fortune e a CMC Inc. assinaram um acordo para realizar este evento em conjunto em dezembro de 2018.

A cidade de Yuxi é dotada de um bom ambiente ecológico. Sua taxa de cobertura florestal é de 57,3 por cento, e a qualidade do ar está entre as melhores das cidades da China. Com uma altitude média de 1.500 metros, a cidade é cercada por belas montanhas e lagos, entre os quais está o Lago Fuxian, local do próximo evento, que é um dos lagos de água doce mais fundos da China.

Muitos eventos internacionais foram realizados na cidade, incluindo o primeiro Fórum de Cooperação China-Sul da Ásia, o Campeonato Mundial Fareast 28R de 2018 e a Meia Maratona Internacional do Lago Fuxian Poli-2018.

Zhang Guohua, vice-governador da província de Yunnan, disse que, como uma província de demonstração ecológica e de baixa emissão de carbono da China, Yunnan possui um conceito de desenvolvimento da economia verde altamente compatível com o tema do Fórum Global de Sustentabilidade da Fortune de 2019.

Yunnan fará pleno uso da plataforma de intercâmbio internacional oferecida por este fórum para compartilhar sua experiência de desenvolvimento sustentável com a comunidade internacional e promover a criação da civilização ecológica e da indústria verde, declarou Zhang.

De acordo com Alan Murray, diretor de conteúdo da Time Inc. e editor da Fortune Magazine, a cooperação da Fortune com Yunnan na realização do fórum não é apenas porque a província é o portão de entrada da China para o Sul da Ásia e Sudeste Asiático, mas também porque é um modelo para o desenvolvimento verde e o desenvolvimento sustentável.

John Needham, diretor administrativo do Fortune Global Forum, também concordou que a estratégia de desenvolvimento sustentável de Yunnan e as conquistas pela criação de um ambiente ecológico são um modelo para o resto do mundo.

