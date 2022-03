Roundhill Investments s'apprête à lancer un ETF métaverse en Allemagne

FRANCFORT, Allemagne, 11 mars 2022 /PRNewswire/ -- Roundhill Investments, un sponsor d'ETF axé sur des fonds thématiques innovants, prévoit de lancer un ETF métaverse en Allemagne plus tard ce mois-ci, en partenariat avec Ball Metaverse Research Partners. Ce fonds sera le premier lancement de Roundhill sur le marché européen.

Le métaverse est généralement compris comme la succession de l'Internet mobile d'aujourd'hui, mais qui impliquera d'innombrables mondes virtuels interopérables et persistants et qui sera richement intégré dans le monde physique, créant ainsi un nouveau moyen et une nouvelle économie pour le travail, les loisirs et l'innovation. Morgan Stanley et Goldman Sachs ont estimé que l'économie du métaverse représentera environ 8 000 milliards de dollars. Jensen Huang, fondateur et PDG de Nvidia, a déclaré qu'il pense que l'économie du métaverse finira par dépasser celle du monde physique.

Le fonds a pour objectif d'offrir aux investisseurs une exposition au métaverse* en suivant, avant frais et dépenses, la performance de l'indice Ball Metaverse (indice BALLMETA). Selon TD Ameritrade (15/02/2022), le Roundhill Ball Metaverse ETF (NYSE Arca: METV), qui suit également l'indice BALLMETA, a été le plus grand ETF sectoriel lancé aux États-Unis en 2021, amassant 885 millions de dollars d'actifs.

L'indice est géré par Ball Metaverse Research Partners, une société d'indexation et de recherche dirigée par Matthew Ball , un investisseur, conseiller et chercheur chevronné du métaverse.

« Nous considérons que l'émergence du métaverse est aussi transformatrice et précieuse que l'émergence de l'Internet mobile et de l'Internet fixe. Elle touchera probablement tous les secteurs et toutes les professions, élargissant et/ou perturbant les leaders actuels, et donnant naissance à d'innombrables nouvelles entreprises et technologies », a déclaré Matthew Ball.

« Nous pensons que tous les investisseurs devraient avoir la possibilité d'investir dans nos thèmes, et pas seulement les investisseurs américains. Ce lancement sera une étape importante vers la réalisation de cet objectif », a déclaré Tim Maloney, directeur de l'information de Roundhill. « Nous sommes ravis de lancer notre premier fonds en Europe et nous sommes impatients de proposer d'autres produits à l'avenir. »

À propos de Roundhill Investments :

Roundhill Investments est un conseiller en investissement basé aux États-Unis qui se concentre sur le développement de produits négociés en bourse innovants. La gamme de produits de la société représente actuellement plus d'un milliard de dollars d'actifs sous gestion. Pour en savoir plus sur la société, rendez-vous sur le site roundhillinvestments.com .

À propos de Ball Metaverse Research Partners :

Ball Metaverse Research est un collectif d'études financières et de marché axé sur la transition en cours des télécommunications, du commerce et de l'engagement social à l'échelle mondiale vers la plateforme qui succède à l'Internet actuel, connue sous le nom de « métaverse ». En plus de gérer le Metaverse Index, Ball Metaverse Research publie des essais et des études sur l'avenir de l'Internet, du divertissement, des jeux et des réseaux sociaux, et organise et participe à des réunions industrielles pour promouvoir les normes et le dialogue entre les entrepreneurs, inventeurs, activistes et entreprises importants dans le domaine des médias et de la technologie.

