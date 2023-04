Rover FLEX da Venturi Astrolab será lançado para a Lua em uma futura missão da SpaceX

MÔNACO, 2 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Daqui a três anos, o Monegasque Venturi Group escreverá a página mais impressionante de sua história: em 2026, o rover FLEX (Flexible Logistics and Exploration), resultado de uma colaboração internacional (veja abaixo), irá para a Lua. A empresa norte-americana SpaceX será responsável por transportar o rover, que será o maior e com maior capacidade da história dos veículos lunares. A SpaceX utilizará seu sistema de lançamento e pouso Starship para transportar o FLEX até a superfície lunar.

HISTÓRIA E PROGRAMA

Foi em 2019, com o incentivo do presidente do Venturi Group, Gildo Pastor, que o programa de rovers lunares elétricos foi imaginado e, em seguida, implementado. Uma entidade suíça, a Venturi Lab S.A., foi criada. Ao mesmo tempo, foi criada uma parceria estratégica com uma empresa de propriedade americana sediada em Los Angeles (Hawthorne), a Venturi Astrolab, Inc (Astrolab).

A Astrolab e a Venturi Lab trabalham com a base histórica do Venturi Group em Mônaco. Juntas, as três empresas estão projetando, desenvolvendo e construindo o rover FLEX.

Em 2026, o FLEX – colocado pelo sistema de lançamento e pouso Starship na superfície da Lua – entrará em operação. Isso demonstrará sua eficiência, viabilidade e capacidade de realizar experimentos científicos e atividades comerciais.

ESTRUTURA E COMPETÊNCIA

A equipe conjunta inclui engenheiros e cientistas das áreas de mobilidade espacial, robótica terrestre e planetária, indústria, desenvolvimento, pesquisa tecnológica avançada, mobilidade elétrica, células de combustível e baterias, armazenamento de hidrogênio, materiais compostos e processos de fabricação.

Cada empresa oferece as seguintes competências:

O Venturi Group, em Mônaco, dedica-se a baterias de alto desempenho. Para as fases de testes, ele é acompanhado de sua subsidiária nos EUA, a Venturi North America ( Ohio , EUA). Essa filial está localizada na Universidade Estadual de Ohio e trabalha em estreita colaboração com seus alunos de engenharia mecânica.

, EUA). Essa filial está localizada na Universidade Estadual de e trabalha em estreita colaboração com seus alunos de engenharia mecânica. A Venturi Lab cria materiais resistentes a condições extremas (baixas temperaturas e radiação), painéis solares de alto desempenho, rodas deformáveis e sistemas de controle elétrico. Também gerencia as relações com a Agência Espacial Europeia (ESA).

A Venturi Astrolab projeta a arquitetura do veículo e sua estrutura e mecanismos primários, desenvolve seu software e aviônica, monta-o e realiza testes de validação.

Os fatores humanos e o design estético do rover foram informados e inspirados pelo designer Sacha Lakic. Lakic tem uma longa história de colaboração no projeto dos veículos inovadores do Venturi Group.

