Rover Group acquiert Cat In A Flat, une place de marché dédiée à la garde de chats

Ensemble, Rover et Cat In A Flat permettront aux parents de chats européens de répondre plus facilement à leurs besoins en matière de soins

LONDRES, 31 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Rover, un marché en ligne de premier plan pour les soins aux animaux de compagnie, annonce aujourd'hui l'acquisition de Cat In A Flat, une communauté de garde de chats créée par des amoureux des chats pour des amoureux des chats. Cette acquisition permet à Rover d'étendre sa présence européenne à la Suisse, à la Belgique, à l'Autriche et à l'Irlande, en plus des dix pays actuellement desservis par la place de marché Rover.

Depuis 2014, Cat In A Flat a élargi sa communauté de garde de chats à plus de 50 000 personnes, qui ont effectué deux millions de visites dans neuf pays. L'alignement de la mission de Cat In A Flat et de Rover - simplifier l'accès à l'amour inconditionnel des animaux de compagnie - permettra à Rover d'accélérer la capacité de Cat In A Flat à répondre aux besoins spécifiques des parents de chats à la recherche d'une solution de garde dans toute l'Europe. Ce développement s'appuie sur la dynamique des opérations européennes actuelles de Rover, qui représentent le segment d'acquisition de nouveaux clients qui connaît la croissance la plus rapide au niveau mondial. Il souligne également les efforts déployés par Rover pour poursuivre son expansion sur de nouveaux marchés à l'étranger.

« L'annonce d'aujourd'hui marque une nouvelle étape passionnante dans l'expansion européenne de Rover », déclare Brent Turner, COO et président de Rover. « Nous sommes ravis que Cat In A Flat rejoigne la famille Rover Group, ce qui nous permet d'offrir un produit dédié aux chats et à leurs parents. Nous pensons qu'il existe une opportunité importante pour nous de mieux répondre aux besoins des parents de chats dans le monde entier et nous nous réjouissons de soutenir Cat In A Flat dans son évolution. »

« Nous sommes ravis de rejoindre Rover dans son objectif commun d'offrir des soins sur mesure aux animaux de compagnie dans toute l'Europe et nous pensons que notre expertise supplémentaire en matière de soins aux chats, soutenue par notre communauté d'amoureux des chats, fera de cette collaboration un grand succès et réunira les amoureux des chats et des chiens grâce à notre partenariat », déclare Kathrin Burckhardt, cofondatrice de Cat In A Flat.

Cat In A Flat continuera d'opérer en tant que marque et entité propre, dirigée par les fondatrices Julie Barnes et Kathrin Burckhardt, avec le soutien de Rover, de ses dirigeants et de plus de 13 ans d'expérience dans le développement de son marché à l'échelle mondiale.

Les termes de l'accord n'ont pas été divulgués. Herbert Smith Freehills LLP a agi en tant que conseiller juridique de Rover. Joelson LLP a agi en qualité de conseiller juridique de Cat In A Flat et Torch Partners a agi en qualité de conseiller financier de Cat In A Flat.

À propos de Rover

Fondé en 2011 et basé à Seattle, Rover est une place de marché en ligne de premier plan pour la garde d'animaux de compagnie. Rover met en relation les parents d'animaux de compagnie avec des prestataires de services pour animaux de compagnie qui proposent des services de nuit, y compris la pension et la garde d'animaux à domicile, ainsi que des services de jour, notamment la garde de chiens, la promenade de chiens et les visites à domicile. Pour en savoir plus sur Rover, veuillez consulter le site www.rover.com.

À propos de Cat In A Flat

Cat In A Flat a laissé sa première empreinte de patte à Londres lors de sa création en 2014. La mission de l'entreprise est d'aider les chats à rester dans le confort de leur foyer en mettant en relation les parents de chats avec des gardiens de confiance, locaux et aimant les chats. Grâce à une application et à un site web faciles à utiliser, les parents de chats peuvent trouver des gardiens à proximité, organiser une rencontre et réserver une garde comprenant l'alimentation, les jeux et des informations régulières. En mettant l'accent sur la sécurité et le bien-être, Cat In A Flat s'assure que les chats reçoivent des soins personnalisés et fiables, ce qui permet aux parents d'animaux de compagnie d'avoir l'esprit tranquille lorsqu'ils sont absents. Pour en savoir plus sur Cat In A Flat, visitez le site catinaflat.com.