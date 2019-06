Royal Canadian Mint presta tributo a veteranos da Campanha da Normandia ao lançar seu catálogo numismático de junho

Logo após a meia-noite de 6 de junho de 1944, os soldados paraquedistas do 1o. Batalhão de Paraquedas Canadense, começaram a aterrissar por trás das linhas inimigas para apoiar a invasão do Dia Di: destruindo pontes, neutralizando alvos importantes e assegurando os flancos da área de aterrissagem anfíbia. Uma perspectiva inovadora de nossos "boinas marrons", as primeiras tropas canadenses a adentrar o solo francês, é capturada pela artista Pandora Young. Lançando-se de paraquedas sob a proteção da noite, esses soldados corajosos iniciaram o ataque que iria, de uma vez por todas, mudar o curso da II Guerra Mundial.

A ousada explosão é ilustrada na bela moeda de prata de $125 de 2019 em comemoração ao 75o. aniversário da Campanha da Normandia: Operação Tonga, uma moeda de prata pura de meio quilo. O outro lado mostra uma visão aérea de um soldado paraquedista lançando-se no lado francês, com a linha estática conectada ao avião prestes a abrir seu paraquedas, enquanto seus companheiros flutuam abaixo com seus equipamentos já abertos O outro lado apresenta uma efígie de Sua Majestade o Rei George VI, conforme aparece em toda a cunhagem canadense em 1944.

A ação na Praia de Juno é drasticamente retratada na bela moeda de prata de $20 de 2019 da Série Frente de Batalha da II Guerra Mundial - A Campanha da Normandia. Desenhada pelo artista Brad Anderson, ela retrata um homem da infantaria agachado na areia enquanto soldados companheiros se aproximam por trás dele em uma barcaça de desembarque militar e um tanque Sherman, representando as divisões armadas do Canadá. Acima dessa cena aparecem ondas sonoras ilustrado o "som" de "V" da "Vitória" em código Morse — um sinal que encheu as transmissões de rádio no Dia Di. O verso dessa moeda também apresenta Sua Majestade o Rei George Vi.

Também à venda este mês estão:

A bela moeda de prata de $20 de 2019 - 100o. aniversário do primeiro voo transatlântico sem paradas, uma nova moeda colorida em formato de selo, comemorando o voo histórico de um bombardeiro Vickers de St John's, NL até o município de Galway, Irlanda;

; A moeda de prata maciça de $50 de 2019 - Rosa dos ventos, tributo da artista Pandora Young ao clássica estrutura de mapeamento, destacando uma rosa bússola banhada a ouro rodeada por uma iconografia familiar;

Informações sobre a cunhagem, preços e história completa de cada produto podem ser encontradas na aba "Shop" ["Loja"] de www.mint.ca. Imagens da moeda estão disponíveis aqui.

Todos esses produtos podem ser solicitados diretamente da Casa da Moeda em 1-800-267-1871 no Canadá, 1-800-268-6468 nos EUA, ou a partir do site da Mint. As moedas também estão disponíveis nas lojas da Royal Canadian Mint em Ottawa e Winnipeg, bem como em nossa rede global de revendedores e distribuidores, incluindo lojas participantes do correio canadense.

Sobre a Royal Canadian Mint

A Royal Canadian Mint (Real Casa da Moeda do Canadá) é a corporação da Coroa, responsável pela cunhagem e distribuição das moedas em circulação do Canadá. A Casa da Moeda é reconhecida como uma das maiores e mais versáteis casas de moeda do mundo, oferecendo inúmeros produtos de cunhagem especializados e de alta qualidade, além de serviços relacionados em escala internacional. Para mais informações sobre a Casa da Moeda, seus produtos e serviços, acesse www.mint.ca.

