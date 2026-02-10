ROYAL CARIBBEAN AMPLÍA SU PROGRAMA DE DESCUBRIMIENTO DE ARTISTAS EN LEGEND OF THE SEAS

El programa de arte de la marca vacacional destacará artistas emergentes en las nuevas vacaciones familiares

MIAMI, 10 de febrero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La evolución del "Artist Discovery Program" de Royal Caribbean continúa este verano a bordo de las nuevas vacaciones del Icon Class, Legend of the Seas. Diseñado para ofrecer a artistas locales emergentes la oportunidad de mostrar su trabajo a audiencias globales, el programa se amplía para dar a los artistas de todo el Caribe y Centroamérica la oportunidad de mostrar sus obras a los millones de vacacionistas que zarparán en los próximos años. Los artistas pueden enviar sus propuestas a partir de hoy y hasta el 1 de marzo aquí.

El programa de descubrimiento de artistas de Royal Caribbean invita a artistas emergentes en los destinos que la marca de vacaciones visita a destacar la cultura y la gente de su región. Las ediciones del programa en el Caribe ocupan lugar central en Icon y Star of the Seas, y Royal Beach Club Paradise Island. La evolución del programa continúa en el verano de 2026 en Legend of the Seas, invitando a artistas de todo el Caribe y América Central a tener la oportunidad de exhibir su trabajo. Legend of the Seas de Royal Caribbean, las nuevas vacaciones familiares, ofrecerá aventuras en Europa durante el verano de 2026, antes de su gran debut en el Caribe desde Fort Lauderdale, Florida, en noviembre de 2026. Los vacacionistas pueden disfrutar al máximo de experiencias audaces como la mayor oferta gastronómica en el mar con 28 opciones, nuevos espectáculos y muchas más maneras de emocionarse, relajarse y disfrutar.

"Nuestro programa de descubrimiento de artistas es un testimonio de cómo Royal Caribbean crea experiencias culturalmente inmersivas para los huéspedes, conectando a los vacacionistas de todas las edades con los destinos que visitamos alrededor del mundo", dijo Michael Bayley, presidente y CEO, Royal Caribbean. "Estamos emocionados de ampliar el programa para incluir a artistas emergentes de Centroamérica junto con los del Caribe y aumentar de cuatro a seis el número de lugares para murales a gran escala en Legend, creando más oportunidades para que los artistas destaquen los diversos destinos que visitamos a través de su trabajo".

Los artistas seleccionados serán comisionados para pintar murales de gran escala que crearán una experiencia visualmente inmersiva para los huéspedes en seis lugares altamente visibles a bordo de Legend, incluyendo: el vecindario Royal Promenade, la zona de embarque de Legend, el Suite Sundeck Lobby y el Suite Sundeck. Redefiniendo cómo el arte vive, se mueve e inspira en el mar, el programa celebrará el espíritu creativo del Caribe y Centroamérica.

Los artistas interesados en participar en el "Artist Discovery Program" deben presentar:

Cinco muestras de trabajo conceptual: La obra debe ser original y no puede estar publicada ni en exhibición.

Una breve descripción del artista que ayude a explicar su trabajo, inspiración y otros detalles sobre las piezas enviadas.

Una copia de su currículum.

La próxima cohorte de artistas emergentes se unirá a los que han participado en Icon of the Seas, Star of the Seas y en el recién inaugurado destino exclusivo de la marca vacacional, Royal Beach Club Paradise Island en Nassau, Las Bahamas. Los programas de descubrimiento de artistas en Icon y Star destacaron a artistas del Caribe que emulan el ritmo y la vitalidad de la región, mientras que el programa del Royal Beach Club Paradise Island mostró exclusivamente el talento local bahameño, capturando la energía y el espíritu únicos de Las Bahamas.

Legend subirá el nivel de los veranos europeos en 2026 con aventuras de siete noches en el Mediterráneo Occidental desde Barcelona, España, y Roma (Civitavecchia), Italia. Las audaces aventuras a bordo continúan en tierra, ya sea viajando en el tiempo en el Coliseo de Roma, disfrutando de los sabores de los pueblos pesqueros de Provenza (Marsella), Francia, o sumergiéndose en las culturas locales de Nápoles, Italia, y Palma de Mallorca, España. En noviembre de 2026, Legend hará su gran debut caribeño en Fort Lauderdale, Florida, con escapadas de seis noches al Caribe Occidental y ocho noches por el Caribe Sur hacia las playas de Oranjestad, Aruba, y Willemstad, Curazao. Además, cada una de las vacaciones en el Caribe visita al Perfect Day at CocoCay, el destino mejor valorado de Royal Caribbean, con aguas azul turquesa y playas, un emocionante parque acuático, piscinas, bares en la piscina y mucho más.

Más información sobre el programa de descubrimiento de artistas se puede encontrar aquí.

