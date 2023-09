ROYAL CARIBBEAN ENTHÜLLT HIDEAWAY BEACH, DER ERSTE NUR FÜR ERWACHSENE ZUGÄNGLICHE ZUFLUCHTSORT AUF PERFECT DAY AT COCOCAY

Das brandneue Strandparadies wird im Januar 2024 auf der bestbewerteten Privatinsel der Bahamas eröffnet

Mit dem neuen Hideaway Beach auf Perfect Day at CocoCay wird im Januar 2024 der erste reine Zufluchtsort für Erwachsene auf der preisgekrönten Privatinsel von Royal Caribbean International eröffnet, der über Privatstrände und -pools, spezielle Bars und Speisemöglichkeiten, 20 Cabanas und vieles mehr verfügt.

MIAMI, 15. September 2023 /PRNewswire/ -- Royal Caribbean International stellt auf der einzigartigen Perfect Day at CocoCay in den Bahamas das Perfekte in den Vordergrund und enthüllt den ersten Blick auf den ersten Zufluchtsort der Privatinsel nur für Erwachsene - Hideaway Beach. Das Strandparadies, das im Januar 2024 mit der Premiere des mit Spannung erwarteten Icon of the Seas eröffnet werden soll, ist ein ganztägiges Erlebnis mit Privatstrand und Pools, neuen Plätzen für Getränke und Snacks, exklusiven Cabanas, Live-Musik und mehr. Urlauber/-innen können ab heutedie ersten sein, die ihr Erlebnis nur für Erwachseneunter www.RoyalCaribbean.com/Hideaway-Beach buchen.

Dialing up the perfect at the one-of-a-kind Perfect Day at CocoCay in The Bahamas is the new Hideaway Beach, the first adults-only escape on Royal Caribbean’s award-winning private island. The beachfront paradise will open in January 2024 with a private beach and pools that come alive with all-day DJ tunes, dedicated spots for drinks and bites, 20 exclusive cabanas, a hidden VIP experience, and more. Tucked away on Royal Caribbean International’s award-winning Perfect Day at CocoCay in The Bahamas, the new Hideaway Beach will dial up the perfect when it opens in January 2024 as the private island’s first adults-only escape. Vacationers can enjoy the beachfront paradise all day at a private beach, two pools, dedicated spots for drinks and bites, 20 exclusive cabanas, a live DJ, a VIP experience and more. Tucked away on Royal Caribbean International’s award-winning Perfect Day at CocoCay in The Bahamas, the new Hideaway Beach will dial up the perfect when it opens in January 2024 as the private island’s first adults-only escape. Vacationers can enjoy the beachfront paradise all day at a private beach, two pools, dedicated spots for drinks and bites, 20 exclusive cabanas, a live DJ, a VIP experience and more.

„Hideaway Beach ist eine völlig neue Atmosphäre und Erfahrung, die Urlauber/-innen auf Perfect Day at CocoCay suchen. Alles, von der versteckten Lage über den exklusiven Strand und die Pools bis hin zu den privaten Cabanas, ist für Erwachsene gedacht, die einen Tag nur für sich haben wollen", sagte Michael Bayley, Präsident und CEO von Royal Caribbean International. „Bei einem Urlaub mit Royal Caribbean gibt es für jeden etwas zu erleben, und das ist das Herzstück unserer Privatinsel und ihrer Beliebtheit. Ob Nervenkitzel oder Entspannung, Zeit für die Familie oder Zeit zum Feiern - Familien und Freunde können ihren 'perfekten' Urlaubstag kompromisslos gestalten, und Hideaway Beach trägt zu einer nach wie vor unvergleichlichen Kombination von Möglichkeiten bei, genau das zu tun."

Der Hideaway Beach liegt versteckt am nordwestlichen Strand von Perfect Day at CocoCay und bietet das Beste aus einem tropischen Urlaub. Gegen eine Eintrittsgebühr können Urlauber/-innen ab 18 Jahren an einem Privatstrand, zwei Pools, 20 Cabanas, sieben Open-Air-Bars, Imbissbuden und vielem mehr feiern, abkühlen und entspannen:

Strand und Pool nur für Erwachsene

Hideaway Beach – Von einem Ende zum anderen erstreckt sich über einen Hektar der weißen Sandstrände und des türkisfarbenen Wassers der Bahamas , die ausschließlich den Gästen des Hideaway Beach vorbehalten sind. Die Urlauber/-innen können die Aussicht am Strand und die Brise auf einer der Liegen und Sonnenschirme im Resort-Stil entlang des Ufers oder auf den Hängematten und Schaukeln im Wasser genießen, während sie Strandspiele ausprobieren und den Beats des Live-DJs am Pool lauschen.

– Von einem Ende zum anderen erstreckt sich über einen Hektar der weißen Sandstrände und des türkisfarbenen Wassers der , die ausschließlich den Gästen des Hideaway Beach vorbehalten sind. Die Urlauber/-innen können die Aussicht am Strand und die Brise auf einer der Liegen und Sonnenschirme im Resort-Stil entlang des Ufers oder auf den Hängematten und Schaukeln im Wasser genießen, während sie Strandspiele ausprobieren und den Beats des Live-DJs am Pool lauschen. Hideaway Pool – Die Partygäste können die Feier mit ganztägiger DJ-Musik und der lebhaften Swim-up-Bar im Zentrum des Geschehens voll auskosten. Mit Sitzgelegenheiten und Liegen im Wasser und Liegen am Poolrand des beheizten Infinity-Pools ist jeder Platz auch der beste Platz im Haus, um die herrliche Aussicht zu genießen.

– Die Partygäste können die Feier mit ganztägiger DJ-Musik und der lebhaften Swim-up-Bar im Zentrum des Geschehens voll auskosten. Mit Sitzgelegenheiten und Liegen im Wasser und Liegen am Poolrand des beheizten Infinity-Pools ist jeder Platz auch der beste Platz im Haus, um die herrliche Aussicht zu genießen. Hideaway Cabanas – Nur wenige Schritte von der Party entfernt können Urlauber/-innen ihren Tag im Paradies in 10 schicken Cabanas am Pool ausklingen lassen, die über eine Reihe von Annehmlichkeiten verfügen, wie z. B. einen Cabana-Service auf Knopfdruck, einen Minikühlschrank, schwimmende Strandmatten und Steckdosen.

– Nur wenige Schritte von der Party entfernt können Urlauber/-innen ihren Tag im Paradies in 10 schicken Cabanas am Pool ausklingen lassen, die über eine Reihe von Annehmlichkeiten verfügen, wie z. B. einen Cabana-Service auf Knopfdruck, einen Minikühlschrank, schwimmende Strandmatten und Steckdosen. The Hideout – Diese Ecke an einem Ende des Hideaway Beach ist gerade nah genug am Trubel, bietet aber ein exklusives, gehobenes Erlebnis. In einer der 10 Hideout Cabanas können sich diejenigen, die eine VIP-Atmosphäre bevorzugen, an einem beheizten Tauchbecken mit Infinity-Rand entspannen - exklusiv für The Hideout-Gäste - und Annehmlichkeiten wie einen Cabana-Service, Liegen im Wasser, eine Außendusche und Sitzgelegenheiten im Resort-Stil genießen.

Entspannte Häppchen und Getränke

On the Rocks – Als neuer und inoffizieller Aussichtspunkt der Gegend bietet diese Bar im Freien an der felsigen Küste eine lebhafte Szene mit Livemusik, Fernsehern für Live-Sport, Spielen wie Billard und Shuffleboard und einem unvergesslichen Blick auf den Ozean sowie erfrischenden Getränken wie Frozen Margaritas und Mai Tais.

– Als neuer und inoffizieller Aussichtspunkt der Gegend bietet diese Bar im Freien an der felsigen Küste eine lebhafte Szene mit Livemusik, Fernsehern für Live-Sport, Spielen wie Billard und Shuffleboard und einem unvergesslichen Blick auf den Ozean sowie erfrischenden Getränken wie Frozen Margaritas und Mai Tais. Hideaway Bar – Die Swim-up-Bar am Hideaway Pool ist der Ort, an dem man sich sehen lassen kann. Dank der zwei Ebenen können Urlauber/-innen ihre Drinks entweder am Pool oder im Wasser zu sich nehmen, um jede Minute ihres Inselaufenthalts zu genießen.

– Die Swim-up-Bar am Hideaway Pool ist der Ort, an dem man sich sehen lassen kann. Dank der zwei Ebenen können Urlauber/-innen ihre Drinks entweder am Pool oder im Wasser zu sich nehmen, um jede Minute ihres Inselaufenthalts zu genießen. Slice of Paradise – Diese brandneue, rustikale Pizzeria mit Bar und kostenlosem Essen bietet ofenfrische Spezialitäten, Inselvarianten wie ein bahamaisches Guaven-Barbecue-Hähnchen und vieles mehr.

– Diese brandneue, rustikale Pizzeria mit Bar und kostenlosem bietet ofenfrische Spezialitäten, Inselvarianten wie ein bahamaisches Guaven-Barbecue-Hähnchen und vieles mehr. Snack Shack – Dieser neue Standort ist ein fester Bestandteil von Perfect Day at CocoCay und bietet die beliebten Hähnchen-Sandwiches, Burger, frittierte Mozzarella-Sticks, frische Salate und vieles mehr sowie schattige Sitzgelegenheiten, Adirondack-Stühle und -Tische am Strand.

– Dieser neue Standort ist ein fester Bestandteil von Perfect Day at CocoCay und bietet die beliebten Hähnchen-Sandwiches, Burger, frittierte Mozzarella-Sticks, frische Salate und vieles mehr sowie schattige Sitzgelegenheiten, Adirondack-Stühle und -Tische am Strand. Strandbars – Abgerundet wird das Erlebnis durch zwei Strandbars mit vollem Serviceangebot auf beiden Seiten des neuen Strandparadieses, so dass ein Drink nie weit entfernt ist.

Der brandneue Hideaway Beach wird die jüngste Ergänzung des preisgekrönten Reiseziels von Royal Caribbean sein, das nach ihrer 250 Millionen Dollar teuren Umgestaltung 2019 den Standard für Privatinseln verändert hat. Seitdem hat die Kreuzfahrtreederei neue Erlebnisse auf der Insel eingeführt, darunter ein erhöhtes Strandrefugium im Coco Beach Club und den neu gestalteten South Beach im Jahr 2020. Mit einem Angebot, das von Nervenkitzel bis zur Entspannung reicht, mit Erlebnissen für Kinder und Familien - wie den 13 Wasserrutschen im rekordverdächtigen Thrill Waterpark und dem größten Süßwasserpool in der Karibik und auf den Bahamas - und jetzt auch mit einem Paradies nur für Erwachsene, setzt Royal Caribbean neue Maßstäbe in Sachen Urlaub für jeden Typ von Urlauber/-in, vom Schiff bis zur Küste.

Im Jahr 2024 können Reisende aus dem umfangreichsten Angebot von Royal Caribbean wählen und Perfect Day at CocoCay besuchen, dank einer Kombination aus 22 Schiffen, die von mehr als neun verschiedenen Städten wie Miami, Fort Lauderdale und Port Canaveral (Orlando) in Florida, Cape Liberty (New York) in New Jersey und Galveston in Texas abfahren. Das Angebot reicht von drei Nächten auf dem größten Wochenenderlebnis der Welt, dem neuen Utopia of the Seas, das im Juli 2024 sein Debüt feiert, über sieben Nächte auf dem Icon, der ersten Kombination des Besten aus jedem Urlaub, bis hin zu kürzlich erweiterte Schiffe und mehr. Weitere Informationen zum neuen Hideaway Beach und zu Perfect Day at CocoCay finden Sie hier.

Informationen zu Royal Caribbean International

Royal Caribbean International, das zur Royal Caribbean Group (NYSE: RCL) gehört, steht seit mehr als 50 Jahren für Innovation auf See. Jede neue Schiffsklasse ist ein architektonisches Wunderwerk, das mit der neuesten Technologie und den neuesten Gästeerlebnissen für den abenteuerlustigen Reisenden von heute ausgestattet ist. Die Kreuzfahrtreederei revolutioniert weiterhin den Urlaub mit Routen zu 240 Zielen in 61 Ländern auf sechs Kontinenten, darunter auch das private Inselziel von Royal Caribbean auf den Bahamas, Perfect Day at CocoCay, das erste der Perfect Day Island Collection. Royal Caribbean wurde außerdem 20 Jahre in Folge bei den Travel Weekly Readers Choice Awards zur „Best Cruise Line Overall" (Besten Kreuzfahrtreederei) gewählt.

Medienvertreter/-innen können sich auf dem Laufenden halten, indem sie @RoyalCaribPR auf Twitter folgen und RoyalCaribbeanPressCenter.com besuchen. Für weitere Informationen oder Reservierungen können Urlauber/-innen ihre Reiseberatungsstelle anrufen, RoyalCaribbean.com besuchen oder (800) ROYAL-CARIBBEAN anrufen.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2211131/PDCC_Hideaway_Beach.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2210168/RCI_Hideaway_CocoCay_Hero.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2210170/RCI_Hideaway_CocoCay_Aerial.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/405217/Royal_Caribbean_Intl_Logo.jpg

SOURCE Royal Caribbean International