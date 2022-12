Royal Caribbean Group forma una alianza estratégica con iCON Infrastructure a fin de lanzar un nuevo capítulo en el desarrollo de destinos

MIAMI, 20 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- Royal Caribbean Group (NYSE: RCL) anunció hoy que inició una nueva alianza con iCON Infrastructure Partners VI, L.P. ("iCON VI")1, un fondo asesorado por iCON Infrastructure LLP ("iCON Infrastructure" o "iCON") con el objetivo de desarrollar infraestructura portuaria estratégica para cruceros que apoye los sólidos planes de crecimiento de Royal Caribbean Group.

El acceso a destinos sigue siendo de importancia estratégica para el negocio central de Royal Caribbean Group. La alianza propuesta será propietaria, desarrolladora y administradora de instalaciones e infraestructura de terminales de cruceros tanto en puertos de origen como en puertos de destino clave. La sociedad, que será propiedad en un 90 % de iCON VI y un 10 % de Royal Caribbean Group, será administrada por un equipo de gestión independiente con el apoyo estratégico de Royal Caribbean Group. Ambas partes se comprometieron a proporcionar financiación para futuras ampliaciones en función de sus porcentajes de participación.

"Nuestra alianza con iCON es una oportunidad única para catapultarnos a las próximas décadas de inversiones portuarias, desarrollar más fortaleza financiera y ofrecer a nuestros huéspedes experiencias de crucero excepcionales, de manera responsable, en los mejores destinos del mundo", señaló Jason Liberty, presidente y director ejecutivo de Royal Caribbean Group. "Durante los últimos años, hemos desarrollado más destinos que cualquier otra compañía de cruceros y esta nueva alianza nos permitirá implementar un marco de inversión ligero en capital para acelerar el desarrollo de destinos estratégicos en todo el mundo. Elegimos a iCON dadas nuestras prioridades estratégicas compartidas —ofrecer las mejores experiencias del mundo de manera responsable— y nuestro compromiso compartido con la sostenibilidad, siendo un socio comprometido en cada uno de los destinos que visitamos y explorando las mejores ubicaciones de todo el mundo".

iCON es un grupo de inversión independiente líder que se centra en invertir en activos de infraestructura de alta calidad ubicados principalmente en Norteamérica y Europa, con una amplia experiencia en la inversión en puertos e infraestructura relacionada.

En principio, la nueva sociedad incluirá la Terminal A de PortMiami y varios proyectos de desarrollo en Italia, España y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. La sociedad también buscará desarrollos adicionales de infraestructura portuaria con base en la sólida cartera de proyectos como parte de la estrategia de desarrollo de destinos de Royal Caribbean Group. Al cierre (previsto para el primer trimestre de 2023), Royal Caribbean Group espera recibir ingresos en efectivo netos por aproximadamente $210 millones. Se espera que la sociedad acreciente las métricas de ganancias, ROIC y apalancamiento, y le permita a Royal Caribbean Group seguir invirtiendo en el desarrollo de infraestructura estratégica, a la vez que apoye los objetivos de su programa Trifecta.

"Estamos encantados de asociarnos con Royal Caribbean Group con el fin de ser desarrolladores, propietarios y administradores de una cartera de terminales de cruceros en mercados estratégicos clave", expresó Iain Macleod, socio administrativo de iCON. "A través de esta sociedad, proporcionaremos infraestructura de terminales de cruceros de alta categoría con la que les ofreceremos a los huéspedes de los cruceros más oportunidades para ver y experimentar el mundo en colaboración con Royal Caribbean Group, un operador de alto nivel. Esperamos, durante los próximos años, ofrecer nuevas terminales de alta calidad y trabajar en estrecha colaboración con comunidades de destino clave y con un fuerte enfoque en la sostenibilidad".

BofA Securities actúa como asesor financiero exclusivo de Royal Caribbean Group.

Acerca de Royal Caribbean Group:

Royal Caribbean Group (NYSE: RCL) es una de las principales empresas de cruceros del mundo y cuenta con una flota global de 64 barcos que viajan a cerca de mil destinos en todo el mundo. Royal Caribbean Group es propietaria y operadora de tres galardonadas marcas de cruceros: Royal Caribbean International, Celebrity Cruises y Silversea Cruises, y es también propietaria del 50 % de una empresa conjunta que opera TUI Cruises y Hapag-Lloyd Cruises. Juntas, las marcas tenían otros 10 barcos en pedido al 30 de septiembre de 2022. Conozca más en www.royalcaribbeangroup.com o www.rclinvestor.com.

Acerca de iCON:

iCON es el asesor exclusivo de los fondos con compromisos acumulados que superan los $8,000 millones. iCON VI, el fondo insignia más reciente de iCON, cerró la recaudación de fondos en junio de 2022 con $3,600 millones de capital comprometido por más de 50 inversionistas. Entre los inversionistas de los fondos de iCON se encuentran fondos de pensiones corporativos y públicos, administradoras de activos, compañías de seguros y fondos patrimoniales soberanos reconocidos a nivel mundial.

iCON es un inversionista a largo plazo con amplia trayectoria de asociaciones junto con contrapartes estratégicas que comparten un enfoque similar en el crecimiento, la excelencia operacional y la sostenibilidad. iCON aconsejó que los fondos inviertan en una variedad de sectores de infraestructura como puertos, transporte, telecomunicaciones, atención médica, agua, generación de energía, distribución y almacenamiento. Conozca más en www.iconinfrastructure.com.

Declaración cautelar con respecto a las declaraciones prospectivas

Ciertas declaraciones contenidas en este comunicado de prensa en relación con, entre otras cosas, nuestras estimaciones de desempeño futuro, previsiones y proyecciones constituyen declaraciones prospectivas en virtud de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Estas declaraciones incluyen, entre otras, declaraciones con respecto al impacto de la asociación en nuestro rendimiento financiero, proyecciones y balance general. Palabras como "anticipar", "creer", "podría", "conducir", "estimar", "esperar", "objetivo", "intención", "puede", "planificar", "proyecto", "buscar", "debería", "hará", "haría", "considerar" y expresiones similares tienen como objetivo ayudar a identificar las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas reflejan las expectativas actuales de la dirección, se basan en opiniones, son inherentemente inciertas y están sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores que podrían causar que nuestros resultados, desempeño o logros reales difieran sustancialmente de los resultados, desempeño o logros futuros expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas. Ejemplos de estos riesgos, incertidumbres y otros factores incluyen, entre otros, los siguientes: el impacto de la incidencia global y la propagación continua de la COVID-19 (que ha tenido y puede seguir teniendo un impacto adverso sustancial en nuestro negocio, la liquidez y los resultados de las operaciones) u otras enfermedades contagiosas sobre las condiciones económicas y la industria turística en general, así como sobre la posición financiera y los resultados operacionales de nuestra compañía en particular, tales como: restricciones de viaje gubernamentales y autoimpuestas, así como cancelaciones de huéspedes; nuestra capacidad de obtener suficiente financiamiento, capital o ingresos para satisfacer las necesidades de liquidez, gastos de capital, pago de deudas y otras necesidades de financiamiento; la efectividad de las medidas que hemos tomado a fin de mejorar y abordar nuestras necesidades de liquidez; el impacto del entorno económico y geopolítico en aspectos clave de nuestro negocio (incluido el conflicto entre Rusia y Ucrania) como la demanda de cruceros, el gasto de los pasajeros y los costos operacionales; incidentes o publicidad adversa relacionada con nuestros barcos, instalaciones portuarias, destinos terrestres y/o pasajeros o la industria de cruceros vacacionales en general; preocupaciones sobre la seguridad, la salud y la protección de los huéspedes y la tripulación; nuestros protocolos COVID-19 y cualquier otro protocolo de salud que podamos desarrollar en respuesta a enfermedades infecciosas puede ser costoso y menos eficaz de lo que esperamos en la reducción del riesgo de infección y propagación de dicha enfermedad en nuestros cruceros; un mayor deterioro de nuestro fondo de comercio, activos de larga duración, inversiones de capital y pagarés por cobrar; la incapacidad para abastecer a nuestra tripulación o nuestras provisiones y suministros en ciertos lugares; un aumento en la preocupación por el riesgo de enfermedad en nuestros barcos o al viajar hacia o desde nuestros barcos, todo lo cual reduce la demanda; falta de disponibilidad de puertos de destino; crecientes sentimientos antiturísticos y preocupaciones ambientales; cambios en la política de viajes al extranjero de EE. UU.; las incertidumbres de realizar negocios a nivel internacional y expandirse a nuevos mercados y emprendimientos; nuestra capacidad para reclutar, desarrollar y retener personal de alta calidad; cambios en costos de operación y financiamiento; nuestro endeudamiento, cualquier endeudamiento adicional en el que podamos incurrir y restricciones en los acuerdos que rigen nuestro endeudamiento que puedan limitar nuestra flexibilidad para operar nuestro negocio; el impacto de los tipos de cambio de moneda extranjera y el impacto de tasas de interés y precios del combustible más altos; la liquidación de las conversiones de nuestros pagarés convertibles, si corresponde, en acciones comunes o una combinación de efectivo y acciones comunes, lo que puede resultar en una dilución sustancial para nuestros accionistas actuales; nuestra expectativa de no declarar o pagar dividendos sobre nuestras acciones comunes en el futuro cercano; la competencia de la industria de vacaciones y los cambios en la capacidad y el exceso de capacidad de la industria; los riesgos y costos relacionados con ataques de seguridad cibernética, vulneración de datos, protección de nuestros sistemas y mantenimiento de la integridad y la seguridad de nuestra información comercial, así como los datos personales de nuestros huéspedes, empleados y otros; el impacto de legislaciones y regulaciones nuevas o cambiantes (incluidas las regulaciones ambientales) u órdenes gubernamentales sobre nuestro negocio; litigios, investigaciones y medidas de aplicación pendientes o inminentes; los efectos del clima, los desastres naturales y la estacionalidad en nuestro negocio; el impacto de problemas en los astilleros, incluidos retrasos en la entrega de barcos, cancelaciones de barcos o aumentos en los costos de construcción de los barcos; la falta de disponibilidad de astilleros; la falta de disponibilidad o los costos del servicio aéreo; y las incertidumbres de un sistema legal extranjero, ya que no estamos incorporados en los Estados Unidos.

Más información acerca de los factores que podrían afectar nuestros resultados operacionales se incluyen bajo el título "Risk Factors" ("Factores de riesgo") en nuestro informe actual más reciente en el Formulario 10-Q, así como en otros registros presentados ante la SEC, cuyas copias pueden obtenerse al visitar nuestro sitio web de Relaciones con Inversionistas en www.rclinvestor.com o en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. No se debe depositar excesiva confianza en las declaraciones prospectivas de este comunicado, que se basan en la información de la que disponemos en la fecha de la presente publicación. No asumimos obligación alguna de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros factores.

Definiciones seleccionadas

Trifecta se refiere al EBITDA ajustado para varios años según el APCD, las EPS ajustadas y los objetivos de ROIC que anunciamos públicamente en noviembre de 2022 y pretendemos lograr para finales de 2025. Diseñamos este programa para ayudarnos a ejecutar y lograr mejor nuestras metas comerciales al articular claramente objetivos financieros a más largo plazo. En el marco del programa Trifecta, estamos buscando un EBITDA ajustado por APCD de al menos $100, unas EPS ajustadas de al menos $10 y un ROIC del 13 % o más para finales de 2025.

El EBITDA ajustado es una medida no GAAP que representa el EBITDA (como se define a continuación) y excluye ciertas partidas para las que creemos que el ajuste es significativo cuando evaluamos nuestra rentabilidad sobre una base comparativa. Consulte la Discusión y análisis de la administración acerca de la condición financiera y los resultados de las operaciones en el punto 2 de nuestro Informe Trimestral en el Formulario 10-Q del trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2022 para conocer una explicación de las partidas ajustadas con el fin de obtener el EBITDA ajustado.

Ganancias (pérdidas) ajustadas por acción ("EPS ajustadas") es una medida no GAAP que representa el ingreso neto ajustado (pérdida) (como se define a continuación) dividido por las acciones promedio ponderadas en circulación o por las acciones promedio ponderadas diluidas en circulación, según corresponda. Creemos que esta medida no GAAP es significativa cuando evaluamos nuestro desempeño sobre una base comparativa.

El ingreso (pérdida) neto ajustado es una medida no GAAP que representa el ingreso (pérdida) neto y excluye ciertas partidas para las que creemos que el ajuste es significativo cuando evaluamos nuestro desempeño sobre una base comparativa. Consulte la Discusión y análisis de la administración acerca de la condición financiera y los resultados de las operaciones en el numeral 2 de nuestro Informe Trimestral en el Formulario 10-Q del trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2022, así como el numeral 7 de nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2021, para conocer una explicación de las partidas ajustadas con el fin de obtener el ingreso (pérdida) neto ajustado.

El ingreso (pérdida) operacional ajustado es una medida no GAAP que representa el ingreso (pérdida) operacional e incluye el ingreso (pérdida) de inversiones de capital e impuestos sobre la renta, pero excluye ciertas partidas para las que creemos que el ajuste es significativo cuando evaluamos nuestro rendimiento operacional sobre una base comparativa. Consulte el numeral 2 de la Discusión y análisis de la administración acerca de la condición financiera y los resultados de las operaciones en nuestro Informe Trimestral en el Formulario 10-Q del trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2022 para conocer una explicación de las partidas ajustadas con el fin de obtener el ingreso (pérdida) operacional ajustado. Utilizamos esta medida no GAAP para calcular el ROIC (como se define a continuación).

Días de crucero de pasajeros disponibles ("APCD") es nuestra medida de capacidad y representa una ocupación doble por cabina multiplicada por el número de días de crucero para el período, que excluye los días de crucero cancelados y los cabinas no disponibles para la venta. Utilizamos esta medida para realizar análisis de capacidad y tarifas a fin de identificar nuestros principales impulsores de falta de capacidad que hacen que nuestros ingresos y gastos de cruceros varíen.

El EBITDA es una medida no GAAP que representa los ingresos (pérdidas) netos y excluye (I) ingresos por intereses; (ii) gastos por intereses y el neto de los intereses capitalizados; (iii) gastos de depreciación y amortización, y (iv) beneficios o gastos del impuesto sobre la renta. Creemos que esta medida no GAAP es significativa cuando evaluamos nuestro rendimiento operacional sobre una base comparativa.

El capital invertido representa el promedio de deuda total de los cinco trimestres más recientes (es decir, la parte actual de la deuda a largo plazo más la deuda a largo plazo) más el capital total de los accionistas. Utilizamos esta medida para calcular el ROIC (como se define a continuación).

El retorno del capital invertido ("ROIC") representa el ingreso (pérdida) operacional ajustado dividido por el capital invertido. Creemos que el ROIC es una medida significativa porque cuantifica cuán eficientemente generamos ingresos operacionales en relación con el capital que hemos invertido en el negocio. El ROIC también se utiliza como una métrica clave en nuestro programa de compensación de incentivos a largo plazo para nuestros ejecutivos.

1 iCON Infrastructure Partners VI ("iCON VI") consta de dos sociedades limitadas paralelas: iCON Infrastructure Partners VI, L.P. e iCON Infrastructure Partners VI-B, L.P. iCON Infrastructure Management VI Limited, el socio general directivo tanto de iCON Infrastructure Partners VI, L.P. como de iCON Infrastructure Partners VI-B, L.P., cuenta con la licencia de la Comisión de Servicios Financieros de Guernsey. iCON Infrastructure LLP ("iCON"), el asesor de inversiones del socio general directivo, está regulado por la Autoridad de Conducta Financiera.

