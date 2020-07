Royal Caribbean Group reinventa el simulacro de seguridad de la industria de los cruceros

MIAMI, 24 de julio de 2020 /PRNewswire/ -- Royal Caribbean Group está sustituyendo uno de las partes que menos gusta, pero que al mismo tiempo es una de las más importantes, de una vacación en crucero – el simulacro de seguridad – con Muster 2.0™, un acercamiento totalmente nuevo a la forma en que a los huéspedes que se les proporciona la información sobre seguridad. El innovador programa, primero de su tipo, reimagina un proceso que originalmente fue concebido para grandes grupos de personas y lo convierte en un acercamiento más rápido y más personal, que fomenta mayores niveles de seguridad.

Con Muster 2.0, los elementos clave del simulacro de seguridad – incluso la revisión de qué esperar y a dónde ir en caso de emergencia, y las instrucciones sobre cómo usar correctamente un chaleco salvavidas – estarán a disposición de los huéspedes de forma individual y no como un acercamiento en grupo que es lo que se ha hecho históricamente. La nueva tecnología, eMuster™, se usará para ayudar a proporcionar la información a los huéspedes a través de sus dispositivos móviles y de televisores interactivos en las habitaciones. Los viajeros podrán revisar la información a su propio ritmo antes de zarpar, con lo que se elimina la necesidad de las tradicionales reuniones de grandes grupos. El nuevo acercamiento también posibilita que todos a bordo mantengan un mejor espaciamiento según los huéspedes se desplazan por el barco, y permite que los huéspedes disfruten más de sus vacaciones sin interrupciones.

Después de revisar individualmente la información sobre seguridad, los huéspedes completarán el simulacro mediante una visita a su punto de reunión asignado, donde un miembro de la tripulación verificará que todos los pasos hayan sido completados y responderá preguntas. Según lo requieren las leyes marítimas internacionales, todos y cada uno de los pasos tienen que haberse completado antes de que el buque pueda zarpar.

"La salud y la seguridad de nuestros huéspedes y tripulantes son nuestra prioridad número uno, y el desarrollo de este nuevo proceso de reunión es una solución elegante para un proceso obsoleto e impopular", señaló Richard Fain, presidente de la junta directiva y CEO, Royal Caribbean Group. "El hecho que esto también ahorrará tiempo a los huéspedes y permitirá que el buque opere sin pausa significa que podemos ganar simultáneamente en salud, seguridad y satisfacción del huésped".

"Muster 2.0 representa una extensión natural de nuestra misión para mejorar las experiencias vacacionales de nuestros huéspedes mediante la eliminación de puntos de fricción", dijo Jay Schneider, vicepresidente senior, Digital, Royal Caribbean Group. "En este caso, lo que resulta más conveniente para nuestros huéspedes es también la opción más segura a la luz de la necesidad de reimaginar los espacios sociales a raíz del COVID-19".

Esto constituye el primer cambio drástico al proceso de simulacro de seguridad en una década, desde que el Oasis of the Seas de Royal Caribbean trasladó los chalecos salvavidas de las habitaciones de los huéspedes a los puntos de reunión, lo cual mejoró el proceso de evacuación y ha sido adoptado de forma generalizada por la industria. Muster 2.0, que se ha estado fraguando durante más de un año, es también una iniciativa que formará parte del conjunto integral de protocolos y procedimientos que Royal Caribbean Group está desarrollando de conjunto con el Panel para una Navegación Saludable (Healthy Sail Panel) que formó recientemente en colaboración con Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.

"Este nuevo proceso representa el tipo de innovación en la que Panel para una Navegación Saludable ha puesto su enfoque como parte de su misión de mejorar la salud y la seguridad de los cruceros", dijo Mike Leavitt, exgobernador de Utah y copresidente del Panel para una Navegación Saludable. "Esto es una muestra de todo lo que podemos lograr si pensamos en formas novedosas de abordar la seguridad".

"Me gustaría felicitar a Royal Caribbean Group con motivo de este hito innovador. Esto es exactamente lo que nuestra industria necesita durante estos tiempos sin precedentes y apreciamos la generosa oferta de participación en esta innovación", señaló Frank Del Rio, presidente y CEO de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. "En esta industria, todos trabajamos de forma cooperada para mejorar la salud y la seguridad, y esto es un ejemplo de eso".

El concepto de reunión distribuida para buques que surcan las aguas oceánicas ha sido patentado en Estados Unidos y está pendiente de patente en importantes mercados de todo el mundo, entre ellos varios países de abanderamiento de la industria de los cruceros. La compañía también ha trabajado con reguladores internacionales, con la Guardia Costera de Estados Unidos y con otras autoridades marítimas y gubernamentales para garantizar que el concepto cumpla con todos los requisitos de seguridad.

Además de introducir el nuevo proceso en los buques de sus propias líneas de cruceros – Royal Caribbean International, Celebrity Cruises y Azamara – Royal Caribbean Group está ofreciendo licencias de la tecnología patentada a operadores de cruceros interesados y renunciará a los cargos por la licencia de la patente durante el tiempo que el mundo y la industria luchen contra la pandemia global. Ya se han concedido licencias de patente a la empresa conjunta de la compañía, TUI Cruises GmbH, así como a Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., la empresa matriz de Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises y Regent Seven Seas Cruises.

Muster 2.0 se puso a prueba por primera vez en el Symphony of the Seas de Royal Caribbean en enero de 2020. Los huéspedes que participaron en el proceso indicaron una marcada preferencia por el nuevo acercamiento e informaron una mejor comprensión y retención de la información sobre seguridad.

