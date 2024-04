Royalmount annonce 12 autres marques mondiales pour ce nouveau quartier de Montréal où commerces de détail et espaces de bien-être de renommée mondiale se côtoieront

Zara, Nike, Longchamp, H&M, Mango, Canada Goose, Sephora, Anine Bing , Alo Yoga, Veronica Beard et Roche Bobois emménageront dans Royalmount cet été.

et emménageront dans Royalmount cet été. Moncler ouvrira ses portes aux côtés de marques de luxe déjà annoncées, telles que Louis Vuitton , Gucci, Tiffany, RH et bien d'autres, afin de multiplier les occasions de vivre des moments inoubliables pour les acheteurs, les clients et les visiteurs.

MONTRÉAL, 22 avril 2024 /PRNewswire/ -- Royalmount a annoncé aujourd'hui que Zara, Nike, Moncler, Longchamp, Anine Bing, Mango, H&M, Alo Yoga, Veronica Beard, Canada Goose, Sephora et Roche Bobois sont les dernières marques qui vont élire domicile dans ce nouveau midtown montréalais, nouvelle destination pour les commerces de détail et le bien-être, qui s'apprête à ouvrir à la mi-août 2024.

Elles rejoindront la communauté croissante des plus grandes marques de mode et de bien-être au monde, notamment Louis Vuitton, Gucci, Tiffany, Versace, Saint-Laurent et Jimmy Choo, qui se sont déjà engagées à faire partie de la vision de Royalmount d'un midtown de Montréal où chacun peut profiter au maximum de chaque moment.

Royalmount est un concept révolutionnaire qui combine des marques de renommée mondiale avec un cadre raffiné dans le but d'offrir une nouvelle expérience de shopping, de restauration et de divertissement qui favorise les relations humaines et les moments inoubliables. Les visiteurs se retrouveront dans un environnement durable qui fait partie des premiers développements à usage mixte neutres en carbone dans les Amériques et du plus grand projet de vente au détail certifié LEED Or au Canada. Ils pourront profiter d'espaces verts omniprésents, de la mobilité active, de la connectivité intentionnelle et du luxe inclusif et les partager avec leur famille et leurs amis.

« L'ajout de ces grandes marques mondiales à la liste déjà riche de noms emblématiques de Royalmount témoigne de la puissance de la vision derrière le projet, a déclaré Andrew Lutfy, PDG de Carbonleo et investisseur principal de Royalmount. Nous répondons au désir non satisfait des Montréalais pour les produits de luxe et une expérience de style de vie unique, et nous sublimons ces moments avec des boutiques, des restaurants, de l'art et des divertissements de classe mondiale. C'est ainsi que nous avons toujours envisagé Royalmount, comme une destination de rassemblement pour tous, un espace partagé où les gens peuvent se rapprocher et créer des souvenirs. Nous sommes impatients d'accueillir les visiteurs à Royalmount en août. »

À propos de Royalmount

Royalmount est une nouvelle destination montréalaise située au cœur de la ville, où connectivité, créativité et durabilité se rencontrent et s'épanouissent. Le quartier sera le premier projet à usage mixte 100 % neutre en carbone des Amériques et le plus grand projet de commerces de détail certifié LEED Or au Canada. À partir de l'été 2024, Royalmount sera accessible toute l'année à partir de la station de métro de La Savane via une passerelle tempérée. Conçu par la société de développement et de gestion immobilière Carbonleo, Royalmount vise à apporter au Québec les meilleures marques, expériences et offres. La première phase consistera en un complexe de vente au détail et de style de vie de 76 000 mètres carrés sur deux niveaux, à l'intérieur et à l'extérieur. Il comprendra des commerces de détail, des restaurants, des attractions expérientielles, un parc linéaire en hauteur ainsi qu'un parc urbain de 1,8 ha.

Pour plus d'informations sur Royalmount, rendez-vous sur www.royalmount.com

À propos de Carbonleo

Carbonleo est une société privée de développement et de gestion immobilière basée au Québec qui se spécialise dans une approche progressive, centrée sur l'humain et innovante, fortement axée sur le vécu. Inspirée par les plus grands designers du monde et les meilleures pratiques internationales, l'équipe hautement expérimentée de Carbonleo développe des projets immobiliers qui répondent aux attentes des générations actuelles et futures. Fort du succès des projets novateurs à usage mixte déjà en place, Carbonleo s'engage à revitaliser Montréal en créant une gamme de projets propices, exceptionnels et de grande valeur qui s'intègrent parfaitement aux quartiers dans lesquels ils voient le jour. Fondée en 2012, l'entreprise compte plus de 170 employés ainsi que plusieurs projets majeurs à son actif, notamment le Quartier DIX30, Royalmount et les résidences haut de gamme du Four Seasons Montréal.