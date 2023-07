ROYPOW célèbre l'ouverture de son nouveau siège social

HUIZHOU, Chine, 17 juillet 2023 /PRNewswire/ -- ROYPOW Technology, un fournisseur de premier plan de batteries lithium-ion et de systèmes de stockage d'énergie, a fièrement annoncé l'ouverture de son nouveau siège social le 16 juillet, marquant un nouveau chapitre pour le développement futur.

Le nouveau siège, d'une superficie de 1,13 million de mètres carrés, est situé dans la ville de Huizhou, en Chine. Il comprend un centre de R&D flambant neuf, un centre de fabrication, un laboratoire national normalisé, ainsi que des environnements de travail et de vie confortables.

ROYPOW New Headquarters ROYPOW CEO Jesse Zou

Au fil des ans, ROYPOW s'est consacré à la R&D, à la fabrication et à la vente de systèmes de batteries lithium-ion en tant que solutions globales et a établi un réseau mondial avec des filiales aux États-Unis, en Europe, au Royaume-Uni, au Japon, en Australie et en Afrique du Sud, tout en gagnant une large popularité sur le marché. Le nouveau siège contribue à la poursuite de sa croissance et de son expansion.

La cérémonie d'ouverture s'est déroulée au nouveau siège sur le thème « Energizing The Future », qui traite de la nouvelle infrastructure qui dynamisera le développement futur de ROYPOW et de l'industrie des énergies renouvelables. Plus de 300 personnes ont participé à cet événement, y compris le personnel de ROYPOW, les représentants des clients, les partenaires commerciaux et les médias.

« L'ouverture du nouveau siège social est une étape importante pour ROYPOW », a déclaré Jesse Zou, fondateur et PDG de ROYPOW Technology. « L'exploitation des bâtiments administratifs et de R&D, du bâtiment de production et du dortoir apporte un soutien solide à l'innovation, au développement de produits et à la fabrication intelligente continus de l'entreprise. Cela renforce notre position de pionnier dans le domaine de la transformation de l'énergie vers un avenir plus propre et plus durable. »

M. Zou a en outre souligné que le succès de ROYPOW était dû en grande partie au dévouement et à l'engagement inébranlables de ses employés. Le nouveau siège encourage les employés de ROYPOW à atteindre leur plein potentiel et à stimuler la croissance de ROYPOW en leur offrant un environnement de travail agréable et diverses commodités pour améliorer leur expérience. « Nous voulons créer un espace de travail dynamique, inspirant et collaboratif où nos collègues ont envie de travailler et un cadre de vie confortable dont ils apprécient de faire partie », a déclaré Jesse Zou. « Cela permet d'améliorer la productivité, de favoriser la collaboration et, en fin de compte, d'offrir une valeur ajoutée encore plus grande à nos clients. »

Parallèlement à l'ouverture de son nouveau siège, ROYPOW a publié son nouveau logo et son nouveau système d'identité visuelle, afin de mieux refléter la vision et les valeurs de ROYPOW, ainsi que son engagement en faveur de l'innovation et de l'excellence, améliorant ainsi l'image de marque et l'influence de l'entreprise.

Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.roypowtech.com ou contactez-nous en envoyant un message à [email protected].

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2155184/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2154842/image_2.jpg

SOURCE RoyPow