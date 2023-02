Rozwiązanie FormXtra.AI 8.4 z zakresu inteligentnego przetwarzania dokumentów oferuje szereg ulepszeń związanych z automatyzacją procesu ekstrakcji złożonych danych

LONGMONT, Kolorado, 1 lutego 2023 r. /PRNewswire/ -- Parascript, firma tworząca oprogramowanie z ponad 25-letnim doświadczeniem w obszarze ekstrakcji danych, wypuściła na rynek nową wersję rozwiązania FormXtra.AI 8.4 z zakresu inteligentnego przetwarzania dokumentów („Intelligent Document Processing", IDP). Nową wersję wzbogacono o funkcję bezkontekstowego rozpoznawania pisma odręcznego w języku francuskim, niemieckim, hiszpańskim i portugalskim, obsługę tabel zagnieżdżonych w celu lepszego rozpoznawania i ekstrakcji danych w złożonych tabelach oraz znaczące ulepszenia w zakresie inteligentnego rozpoznawania znaków (ICR) obejmującego całą stronę tekstu, pól treningowych opartych na algorytmach przetwarzania języka naturalnego (NLP) i dynamicznej lokalizacji pola podpisu dla dokumentów nieustrukturyzowanych.

„Wersja 8.4 stanowi krok milowy dla FormXtra.AI. Nasz zespół ds. badań i rozwoju wdrożył szereg ulepszeń w celu zwiększenia dokładności i wydajności podczas automatyzacji procesu ekstrakcji danych z tradycyjnie trudnych do zautomatyzowania dokumentów. Jesteśmy podekscytowani, widząc poziomy dokładności osiągalne w przypadku dokumentów zawierających kombinację pisma odręcznego i maszynowego oraz złożonych tabel" - powiedział Dawn Wood, wiceprezes ds. sprzedaży.

FormXtra.AI to premierowe oprogramowanie z zakresu IDP firmy Parascript, które bazuje na oryginalnym oprogramowaniu FormXtra, wzbogaconym o najbardziej innowacyjne trendy i rozwiązania, jakie istnieją w obszarze głębokiego uczenia się i przetwarzania języka naturalnego. FormXtra.AI charakteryzuje się wysoką uniwersalnością, co pozwala oprogramowaniu klasyfikować i dokonywać ekstrakcji danych we wszystkich rodzajach dokumentów, niezależnie od formatu, stylu tekstu i złożoności.

Wsparcie wielojęzyczne

FormXtra.AI 8.4 zapewnia bezkontekstowe odczytywanie dowolnego typu tekstu pisanego odręcznie dla szerszego niż kiedykolwiek zakresu języków posługujących się alfabetem łacińskim i cyrylicą. Niebazująca na słowniku ekstrakcja danych jest teraz dostępna dla dokumentów napisanych w języku angielskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim, hiszpańskim i portugalskim.

Ulepszenia w zakresie procesu ICR obejmującego całą stronę tekstu

Automatyzacja procesu ekstrakcji całej strony tekstu sporządzonego odręcznie i maszynowo przy zachowaniu wysokiego poziomu dokładności jest skomplikowana, ale teraz to złożone zadanie jest możliwe do wykonania w stopniu większym niż kiedykolwiek wcześniej. W przypadku oprogramowania FormXtra.AI 8.4 zespół programistów Parascript ulepszył swoją technologię ICR, aby osiągnąć wyższą wydajność podczas rozpoznawania i ekstrakcji całych stron tekstu. Ta zdolność do ekstrakcji całej strony została wzbogacona o sztuczną inteligencję w celu poprawy dokładności w czasie.

Obsługa tabel zagnieżdżonych

To innowacyjne rozwiązanie pozwala FormXtra.AI 8.4 w pełni zautomatyzować ekstrakcję danych ze złożonych tabel, w tym tabel o nieregularnej strukturze i tabel zagnieżdżonych w tabelach. Można z niej skorzystać przy każdym typie dokumentu (ustrukturyzowanym, częściowo ustrukturyzowanym i nieustrukturyzowanym), a szerokie możliwości jej zastosowania sprawiają, że jest to uniwersalna funkcja do wykorzystania w wielu aplikacjach i branżach.

Pola treningowe

FormXtra.AI 8.4 oferuje rozszerzone możliwości lokalizowania i ekstrakcji akapitów tekstu w dokumentach o znaczeniu podobnym do tego, jakie zamieszczono w polach treningowych. Ta funkcja umożliwia zastosowanie opatentowanego podejścia do technologii NLP, która może być efektywnie testowana na ograniczonym zestawie próbek (3-50). Bazując na technologii NLP, oprogramowanie umożliwia skuteczne rozwiązywanie złożonych zadań, takich jak ekstrakcja kluczowych warunków umowy w dokumencie prawnym, ekstrakcja nazw jednostek w dokumentach nieustrukturyzowanych, lokalizowanie akapitów związanych z prawnym opisem nieruchomości w umowach, zapewnianie analizy sentymentu i wiele innych.

Parascript

Oprogramowanie Parascript pozwala firmom zaoszczędzić ponad 1 mld USD rocznie. Najnowocześniejsze oprogramowanie Parascript obejmuje zastrzeżone technologie sztucznej inteligencji, które zapewniają zoptymalizowane rozwiązania z zakresu przechwytywania danych z najwyższym poziomem dokładności przetwarzania dokumentów. Parascript może się pochwalić ponadtrzydziestoletnim doświadczeniem w stosowaniu sztucznej inteligencji do rozwiązywania złożonych problemów, automatyzując procesy związane z dokumentami w formatach ustrukturyzowanych, częściowo ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych, a tym samym znacznie ograniczając nakład ludzkiej pracy. Firma Parascript zautomatyzowała przemysł pocztowy, obsługę kredytów hipotecznych, obsługę płatności i setki innych procesów.

