RPM Europe accueille Marco Siemssen

M. Siemssen fournira une direction et une expertise stratégique pour développer RPM Europe. « Mes objectifs sont de maintenir la stratégie de croissance de RPM, de fournir le plus haut niveau de service à la clientèle et de réduire la complexité de la chaîne d'approvisionnement grâce à notre technologie de pointe », a déclaré M. Siemssen.

M. Siemssen est un cadre commercial qui apporte plus de 15 ans d'expérience dans la logistique des véhicules finis. Avant de rejoindre RPM, il était directeur des ventes internationales de l'automobile au sein de l'entreprise française de logistique Groupe Charles André. En outre, il a occupé plusieurs postes de haut niveau dans les ventes chez le transporteur maritime à courte distance norvégien UECC.

Interrogé sur l'arrivée de Marco dans l'équipe et sur sa contribution directe à la croissance de RPM Europe, le PDG Sergio Gutierrez a déclaré avec insistance : « Le moment ne pouvait pas être mieux choisi, et je ne pourrais pas être plus heureux d'accueillir Marco Siemssen dans l'équipe de RPM. Son arrivée récente renforce nos excellentes relations avec les équipementiers et les sociétés de gestion de flotte, de location et de remarketing. Et il permettra à nos clients d'avancer dans l'expérience de nos solutions personnalisées en Europe. »

RPM est l'une des entreprises de logistique qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Spécialisée dans le transport de fret et de véhicules finis, elle livre des milliers d'unités par mois. Notre compétence principale consiste à répondre aux besoins de nos clients en matière d'expédition en faisant correspondre la capacité de transport par camion disponible et en facilitant minutieusement chaque appel d'offres de transport avec la meilleure exécution logistique basée sur la technologie. Nous comprenons que la force de notre entreprise provient de notre équipe de personnes dévouées qui travaillent mieux ensemble, embrassent le changement, sont tenaces, persévérantes, mesurées, disciplinées et loyales, et apprécient la confiance gagnée lorsque le travail est terminé.

RPM a reçu la distinction Inc. 5000 du magazine Inc., une distinction rare décernée sept années consécutives, et s'est classée parmi les 200 meilleures entreprises de la série Midwest en 2020. Parmi les autres distinctions, mentionnons Great Place to Work-Certified™ ; Crain's Top Private 200 Companies ; Transport Topics' Top 50 Freight Brokerage company trois années consécutives ; Entrepreneur magazine Top Company Cultures en 2018 ; Best Workplaces du magazine Inc. en 2017 ; et Cool Places to Work in Michigan par Crain's Detroit Business en 2015, 2016 et 2017. RPM a également reçu, en 2016 et en 2018, le prix Entrepreneur 360™ du magazine Entrepreneur.

