RPM LANZA OFICIALMENTE SUS OPERACIONES EN MÉXICO

El líder en transporte y logística sigue ampliando su presencia internacional para atender a su propia red de clientes y operadores

ROYAL OAK, Míchigan, 14 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- RPM, una de las compañías de logística internacional de más rápido crecimiento, anunció su lanzamiento oficial en México, un nuevo proyecto empresarial que capitaliza la necesidad del mercado de soluciones innovadoras y personalizadas para la cadena de suministro. RPM aprovechará su vasta experiencia en el sector para llevar su propia tecnología líder en la industria a este nuevo escenario.

A lo largo de sus años de negocios como proveedor de logística no basado en activos, RPM ha desarrollado una red de transporte propia conformada por operadores independientes, muchos de los cuales prestan servicios a sus segmentos de mercado de nicho en todo México. Con su presencia recién establecida en la región y sus capacidades impulsadas por soluciones de 3PL, RPM se dirigirá principalmente a proveedores y clientes de OEM con el fin de atender segmentos de mercado desafiantes y agregar datos en cada etapa del ciclo de vida del vehículo. La compañía aprovechará esta expansión para aumentar sus ofertas de servicios de logística transfronteriza a fin de incluir transporte, almacenamiento en frontera, servicio de transbordo de remolques, transporte de primera/última milla, transporte puerta a puerta, servicios al contado y servicios contratados.

Para dirigir la organización en este nuevo emprendimiento, RPM eligió a Raúl Ambriz, veterano de la industria y vicepresidente de RPM México. Ambriz supervisará de cerca el crecimiento y la estrategia de la organización dentro de la región, que ofrecerá servicios transfronterizos y 3PL basados en soluciones a la industria de logística de vehículos terminados, entre ellos planificación estratégica, diseño de redes, planificación de capacidades, tecnología de la información y soluciones de transporte.

Durante los últimos 10 años, Ambriz ha participado de manera activa en impulsar la transformación y el crecimiento de la industria mediante la colaboración con una multitud de diversos líderes para potenciar soluciones de gran impacto. Tras haber desempeñado varios cargos en Wallenius Wilhelmsen Logistics y Penske Logistics antes de unirse a RPM, Ambriz aporta una perspectiva y un enfoque distintivos para este nuevo rol y será fundamental para facilitar nuevas relaciones en todo el continente norteamericano.

"Establecer a RPM México es un enorme hito para la organización. Nuestra red de valiosos clientes y operadores se beneficiará de una fuerza laboral altamente eficiente, impulsada por la calidad y talentosa que mejorará nuestras ofertas de servicios", afirmó Sergio Gutiérrez, director ejecutivo y presidente de RPM. "Me entusiasma tener a Raúl Ambriz al mando de RPM México. Sus años de experiencia, junto con su profunda comprensión de la logística, lo hacen perfecto para garantizar una expansión exitosa en la región".

"Incluso los OEM más versátiles del mercado experimentan nuevos obstáculos y fuentes de adversidad dada la acumulación de desafíos geopolíticos, por lo que este anuncio no podría haber llegado en un mejor momento", agregó Ambriz. "Me enorgullece ser parte de una organización donde las personas son lo primero y que crea soluciones eficientes e innovadoras en este espacio industrial en constante cambio, y no tengo duda de que RPM puede ofrecer resultados y superar desafíos para clientes nuevos y existentes en todo México".

Acerca de RPM

RPM es una compañía de transporte y logística internacionales que se especializa en el transporte de vehículos terminados y carga. Como una de las compañías de logística de más rápido crecimiento en el mundo, RPM manipula miles de unidades cada mes. RPM ha evolucionado como un proveedor de servicios de transporte diferenciado de extremo a extremo y allana el camino como The Driving Force in Logistics™ (La fuerza motora en la logística) para satisfacer las necesidades en constante cambio de sus clientes. Con una red de operadores independientes transparente y ágil creada para maximizar la eficiencia en la era digital, RPM es un socio maduro y confiable para los operadores con capacidades de nicho en rápida expansión en logística de vehículos y transporte especializado de carga. RPM demuestra su compromiso con el crecimiento de la compañía y un futuro industrial más sostenible y equitativo tras haber sido reconocida como Detroit Free Press Top Workplace 2022, 50 Fastest Growing Business 2022 de Crain, Transport Topics Top 100 Brokerage Firm 2022 y Food Logistics Top Green Provider 2021, además de ser ganadora de los Sustainability Awards 2022 de Business Intelligence Group.

Para obtener más información acerca de RPM, visite:

https://www.rpmmoves.com/

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1945182/RPM_logo_Color_Pos_Hor_1800x400_Logo.jpg

FUENTE RPM

SOURCE RPM