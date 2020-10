RPM promeut Sergio Gutierrez au poste de co-PDG mondial

Depuis qu'il a rejoint RPM en tant que président de RPM Europe, Sergio Gutierrez a joué un rôle déterminant dans le lancement et l'expansion de notre entreprise à travers l'Europe. De la constitution d'une équipe d'experts dans l'industrie à la présentation réussie de notre marque à l'extérieur de l'Amérique du Nord, il a été le fer de lance de cette mission d'envergure et de cette vaste expansion. Les actions de Sergio Gutierrez ont favorisé une croissance rapide des entreprises en Europe, ce qui devrait maintenant propulser RPM beaucoup plus loin et plus rapidement selon le plan d'expansion et de diversification envisagé pour la société.

Sergio Gutierrez reste concentré sur l'excellence opérationnelle, l'offre des meilleures solutions clients, les services à valeur ajoutée, les avancées numériques exclusives et l'amélioration de la capacité unique de RPM à s'adapter et à se repositionner, le cas échéant, afin de servir tous les clients, quelle que soit la taille, la portée, la complexité et l'empreinte géographique de leurs entreprises dans l'ensemble de l'industrie FVL en Europe et en Amérique du Nord.

« Sergio Gutierrez nous rend plus forts en tant qu'organisation. Son attitude positive et sa compréhension holistique de l'espace des véhicules finis permettront de renforcer notre succès et notre croissance future. Je suis fier et honoré de travailler à ses côtés dans son nouveau rôle de PDG », a déclaré Al Samouelian, PDG de RPM.

Sergio Gutierrez a à cœur d'obtenir des résultats commerciaux en adoptant une stratégie fondée sur l'ouverture au changement et l'amélioration constante. Son parcours compte de nombreuses réussites, à la tête d'entreprises internationales du secteur automobile dotées d'une logistique et de processus de fabrication complexes, l'objectif étant d'atteindre l'excellence opérationnelle. Sergio Gutierrez apporte plus de 25 ans d'expérience dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement mondiale et de la logistique, la logistique des véhicules finis, la gestion des composés et la gestion multimodale.

À PROPOS DE RPM

RPM est l'une des entreprises de logistique à la croissance la plus rapide dans le monde, spécialisée dans le transport de marchandises et de véhicules finis, livrant des milliers d'unités par mois. Notre mission fondamentale consiste à répondre aux besoins d'expédition de nos clients en faisant correspondre la capacité de camionnage disponible et en facilitant méticuleusement chaque appel d'offres de transport avec la meilleure exécution logistique technique possible. Nous savons que la force de notre entreprise repose sur notre équipe de collaborateurs dévoués, qui travaillent mieux ensemble et sont ouverts au changement, qui sont tenaces, persévérants, mesurés, disciplinés et loyaux, et qui apprécient la confiance acquise une fois le travail terminé.

RPM a reçu la distinction Inc. 5000 du magazine Inc., une distinction rare décernée sept années consécutives, et s'est classée parmi les 200 meilleures entreprises de la série Midwest en 2020. Parmi les autres distinctions, mentionnons Great Place to Work-Certified™ ; Crain's Top Private 200 Companies ; Transport Topics' Top 50 Freight Brokerage company trois années consécutives ; Entrepreneur magazine Top Company Cultures en 2018 ; Best Workplaces du magazine Inc. en 2017 ; et Cool Places to Work in Michigan par Crain's Detroit Business en 2015, 2016 et 2017. RPM a également reçu, en 2016 et en 2018, le prix Entrepreneur 360™ du magazine Entrepreneur.

