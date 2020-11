RSNA 2020--Lunit collabore avec des géants mondiaux pour présenter sa solution d'IA aux stands virtuels de GE Healthcare, FujiFilm et Sectra

- L'entreprise présentera 11 résumés à l'occasion du congrès RSNA 2020. Il s'agit d'études présentant sa solution d'IA pour les radiographies pulmonaires et l'analyse mammographique.

- Le PDG de Lunit prendra la parole lors d'une table ronde organisée par GE Healthcare les 2 et 4 décembre.

SÉOUL, Corée, 25 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Lunit, une importante entreprise de logiciels d'intelligence artificielle médicale, se joindra cette année à la 106e édition du congrès de la Radiological Society of North America (RSNA) pour présenter ses solutions d'intelligence artificielle pour la radiographie pulmonaire et la mammographie dans les stands des partenaires. L'exposition aura lieu virtuellement du 29 novembre au 5 décembre. Depuis sa première participation en 2016, Lunit présente chaque année au congrès de la RSNA sa technologie et ses produits de pointe en radiologie.

À l'occasion de sa cinquième année consécutive, Lunit collabore avec ses partenaires mondiaux – GE Healthcare, Fujifilm et Sectra – pour présenter sa solution d'IA pour la radiographie pulmonaire, Lunit INSIGHT CXR, et pour la mammographie, Lunit INSIGHT MMG. Cette présentation aura lieu dans le stand virtuel de chaque partenaire, GE Healthcare, Fujifilm ReiLi, Nano et Sectra PACS, avec intégration de la solution à la « Thoracic Care Suite » de GE Healthcare, pour mettre en avant l'application de cette solution et faire la démonstration de son utilisation.

« Je suis heureux de faire part de notre collaboration durable avec des géants mondiaux, présents depuis un certain nombre d'années au congrès de la RSNA », a déclaré Brandon Suh, MD, PDG de Lunit. « Grâce à des liens solides avec nos partenaires, nous visons à devenir un fournisseur fiable et précis de logiciels d'IA qui donne de la valeur à ses clients. » Brandon Suh se joindra également au panel d'intervenants de la salle de diffusion virtuelle de GE Healthcare pour partager l'expérience de Lunit relative à la commercialisation de ses solutions d'IA à l'échelle mondiale. Une table ronde en direct et un événement de diffusion préenregistré auront lieu respectivement les 2 et 4 décembre. Il sera possible d'y accéder en s'inscrivant à chaque session.

Cette année, Lunit présentera 11 résumés qui ont été acceptés pour le congrès RSNA 2020. L'un de ces résumés comprend l'étude récente menée par l'Institut Karolinska avec les résultats de performance de la solution Lunit INSIGHT MMG. L'étude évalue trois algorithmes d'IA commercialisés et conclut que Lunit est l'algorithme le plus performant. Elle se penche également l'utilisation de l'IA en tant que lecteur unique capable de trier et d'éliminer les cas normaux dans les examens mammographiques. Les résultats ont été publiés récemment dans JAMA Oncology et The Lancet Digital Health.

Les solutions Lunit INSIGHT CXR et Lunit INSIGHT MMG sont l'une et l'autre obtenu le marquage CE et sont commercialisées en Europe et dans certaines région du monde, avec une utilisation clinique observe dans plus de 150 établissements de soins, répartis dans plus de 10 pays. L'autorisation de la FDA est prévue pour le début de l'année 2021.

Pour en savoir plus sur la solution d'IA de Lunit dans RSNA 2020, visitez le bureau de presse virtuel de Lunit ici.

