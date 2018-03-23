Шестая международная выставка современного городского сельского хозяйства - ведущее отраслевое мероприятие в западном Китае

Чэнду демонстрирует высокие темпы развития на фоне реализации инициативы «Пояс и Путь». На сегодняшний день город уже установил торгово-экономические связи с 228 странами и регионами мира и учредил 16 зарубежных консульских миссий. Регион, где уже функционируют 281 предприятий из списка Fortune 500, стабильно превращается в приоритетное направление для развития различных отраслей промышленности, вложения капитала и подготовки профессиональных кадров в центральном и западном Китае.

По сравнению с рынками Пекина, Шанхая, Гуанчжоу и другими широко известными мегаполисами Поднебесной, Чэнду может похвалиться большим потенциалом и сферой распространения своего влияния, а также меньшими расходами на маркетинг в виде разнообразных выставок и ярмарок. За последние пять лет каждую сессию Выставки посетило большое число сельскохозяйственных организаций, бизнес-ассоциаций и представителей предприятий из более чем 10 стран и регионов мира с целью обмена мнениями и заключения сделок.

В этом году мероприятие будет проходить на выставочной площади в 55 000 кв. м при участии 1 500 экспонентов. Приглашения на выставку получили около 50 000 специалистов по закупкам: оптовики, агенты, дистрибьюторы, компании по переработке продукции, торгово-промышленные палаты и ассоциации, сети супермаркетов, отели, специализированные рыночные площадки, промышленные парки, правительственные учреждения, предприятия и организации, частные владельцы крупных сельскохозяйственных и животноводческих хозяйств, научно-исследовательские учреждения, университеты и колледжи, профтехучилища, средние школы, организации оборонного сектора, медицинские учреждения и т.д.

Являясь эффективной специализированной выставочной платформой, Выставка предоставит участникам и гостям профессиональные сервисы, включая продвижение совместных проектов, подбор бизнес-партнёров и ресурсов, проведение переговоров и организация визитов в сельскохозяйственные парки и на предприятия, консультации по вопросам государственной политики, поддержку в коммуникациях с отраслевыми и бизнес-ассоциациями, проведение личных встреч и составление пресс-релизов. Мы приглашаем представителей организаций, бизнес-ассоциаций и предприятий из всех отраслей, заинтересованных в изучении и расширении возможностей для развития бизнеса в западном Китае, принять участие в нашей Выставке.

Для получения более подробной информации обращайтесь:

Мисс Чжао (Miss Zhao)

Тел.: +86-28-862-80019

Moб. тел.: +86-182-1557-7029

E-mail: 261032945@qq.com

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/657513/Chengdu_IUMAE.jpg

SOURCE Chengdu New East Exhibition Co., Ltd.