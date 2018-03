La sixième édition du Chengdu International Urban Modern Agricultural Expo, le plus grand salon agricole en Chine occidentale

Chengdu progresse rapidement grâce à l'initiative de la Nouvelle route de la soie, qui noue des relations économiques et commerciales avec 228 pays et régions, détenant 16 missions consulaires à l'étranger et 281 entreprises Fortune 500, et devenant résolument le premier choix pour les industries, les capitales et les talents dans le centre-ouest de la Chine.

Par rapport aux marchés de Beijing, Shanghai, Guangzhou, et aux autres villes chinoises de premier rang bien connues, le marché de Chengdu jouit d'une plus grande puissance et d'un plus grand potentiel, et permet de réduire les coûts de marketing grâce à des salons et des foires. Ces cinq dernières années, un grand nombre d'organisations agricoles, d'associations commerciales et de représentants d'entreprises de plus de 10 pays et régions à travers le monde ont souhaité participer à chaque salon pour des transactions et des échanges.

Cette année, le salon occupera une superficie de 55 000 mètres carrés et accueillera 1 500 exposants. Environ 50 000 acheteurs professionnels y seront invités, y compris des grossistes, des agents, des distributeurs, des fabricants de produits transformés, des chambres de commerce et des associations commerciales, des supermarchés, des hôtels, des marchés professionnels, des parcs industriels, des administrations publiques, des entreprises et des institutions, des agriculteurs exploitant de grandes plantations et de grands sites d'élevage, des institutions de recherche scientifique, des universités et des établissements d'enseignement supérieur, des écoles professionnelles, des écoles primaires et des établissements secondaires du premier cycle, des organisations militaires, des hôpitaux et des communautés.

Plateforme d'exposition professionnelle et efficace, ce salon proposera toute une série de services d'exposition, y compris la promotion de coopération pour des projets, la mise en correspondance de ressources pour l'achat de produits, des points de contact avec des parcs industriels et des usines en vue de visites, des opportunités de consultation concernant les politiques gouvernementales, des points de contact avec des associations sectorielles et commerciales, et des entretiens individuels et des communiqués de presse importants. Nous invitons sincèrement les organisations sectorielles, les associations commerciales et les entreprises à la recherche d'opportunités de développement et d'échange en Chine occidentale à participer à ce salon.

Pour plus d'informations, prière de contacter :

Mlle Zhao

Tél. : +86-28-862-80019

Portable : +86-182-1557-7029

Courriel : 261032945@qq.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/657513/Chengdu_IUMAE.jpg

SOURCE Chengdu New East Exhibition Co., Ltd.