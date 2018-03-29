Научные эксперименты Dakila Pesquisas доказывают, что Земля не круглая

В рамках исследования были проведены семь научных исследований, включая геодезические изыскания, состоявшие из измерения расстояний между основанием и вершиной двух зданий - в Торрисе (штат Риу-Гранди-ду-Сул) и в Натале (штат Риу-Гранди-ду-Норти), - расположенных на расстоянии 3 050 км друг от друга, с использованием отметки уровня моря в качестве точки отсчёта. «Измерения дали абсолютно одинаковые результаты. Если бы Земля была круглой, расстояние между основаниями зданий было бы меньше расстояния между их вершинами, поскольку строения должны повторять изгиб земной поверхности», - поясняет основатель Dakila Pesquisas Урандир де Оливейра (Urandir de Oliveira). В упомянутом выше исследовании приняли участие инженеры Национального института заселения земель и сельскохозяйственной реформы (INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária).

С помощью лазера дальнего действия была измерена плоскость и ровность водной поверхности в районе дамбы Трес-Мариас на озере Патус в штате Риу-Гранди-ду-Сул; на озере Титикака в Перу; а также на море в районе озера Ильябела в штате Сан-Паулу и в Гибралтарском проливе, отделяющем Европу от Африки. Измерения, проводившиеся на расстояниях до 35 км, не выявили ни малейшего изгиба.

Эксперименты с использованием отражающего и рефракторного телескопов доказали, что корабли не исчезают на линии горизонта - мы просто теряем способность их видеть под действием определённого оптического явления. Это явление также было изучено исследователями, сформулировавшими новую теорию, объясняющую его принцип с физической и математической точки зрения.

Вместе с этим, измерения линии отвеса (вертикализация) и ватерпаса (горизонтализация) подтвердили отсутствие гравитации, поскольку стремление к выравниванию, а, значит, и к плоскости, является физическим свойством воды. По утверждению Урандира де Оливейры, на земле нас прочно удерживает феномен под названием "MDPL" (магнетизм, плотность, давление и свет).

Благодаря изображениям, полученным различными исследовательскими атмосферными зондами, а также в ходе экспедиций в различные районы, включая Антарктиду, предпринятых совместно с военнослужащими Вооружённых сил Бразилии, а также по результатам анализов материалов, - пыльцы, пыли и частиц растений, - найденных в ледниках Сибири и на периферии Северного Ледовитого океана, был открыт новый континент под названием «Большой Север» («Norte Maior»), отделённый громадной массой льда.

Инструментальные измерения показывают, что траектории движения небесных тел, включая Солнце и Луну, не согласовываются с официальной научной теорией. Новая информация позволила определить точное расположение континентов, и в скором времени эти данные будут обнародованы.

Для получения дополнительной информации: Камила Кортез (Camila Cortez) +55 61 4141-7045/ camila@supremaintegrada.com.br

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/659833/terraconvexa.jpg

SOURCE www.terraconvexa.com.br / www.dakila.com.br

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