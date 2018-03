Eksperymenty naukowe przeprowadzone w centrum Dakila Pesquisas potwierdzają, że Ziemia nie jest kulista

Łącznie przeprowadzono siedem eksperymentów naukowych, w tym badanie geodezyjne, które opierało się na pomiarze odległości pomiędzy podstawami a wierzchołkami dwóch budynków: jednego w Torres (Rio Grande do Sul), a drugiego w Natal (Rio Grande do Norte). Odległość między budynkami wynosiła 3050 km, a punktem odniesienia pomiaru był poziom morza. – Pomiary były identyczne. Jeżeli Ziemia byłaby kulista, to pomiar odległości między podstawami budynków byłby mniejszy niż pomiar pomiędzy ich wierzchołkami, ponieważ budynki oddawałyby krzywiznę Ziemi – wyjaśnia Urandir de Oliveira, założyciel centrum Dakila Pesquisas. Inżynierowie z Krajowego Instytutu Osiedlania się i Reformy Agrarnej (INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) także wzięli udział w badaniu.

Laser o dużym zasięgu został wykorzystany do dokonania pomiaru płaskości i wypoziomowania wód przy tamie Três Marias w Minas Gerais, Lagoa dos Patos w Rio Grande do Sul, jeziorze Titicaca w Peru, na morzach otaczających wyspę Ilhabela w stanie São Paulo oraz przy Cieśninie Gibraltarskiej. Testy przeprowadzone na odległość do 35 km nie wykryły obecności zakrzywień.

Eksperymenty przeprowadzone za pomocą teleskopów załamujących i odbijających potwierdziły, że statki nie znikają za linią horyzontu, a jedynie to obserwatorzy tracą możliwość ich dostrzegania ze względu na zaistniałe zjawisko optyczne. Zjawisko to zostało przebadane przez naukowców, którzy zaproponowali nową teorię wyjaśniającą jego powstawanie z punktu widzenia matematyki i fizyki.

Tymczasem eksperymenty przeprowadzone za pomocą pionu (pomiar pionowy) i poziomicy (pomiar horyzontalny) potwierdziły, że grawitacja nie istnieje, ponieważ naturalną, fizyczną tendencją wody jest powrót do neutralnego poziomu, czyli płaskości. Według Urandira to, co utrzymuje nas na ziemi to siły MDPL (magnetyzm, gęstość, ciśnienie i światło).

Obrazy pozyskane z wielu sond atmosferycznych wystrzelonych przez naukowców, a także dane z ekspedycji, które miały miejsce nawet na Antarktydzie przy pomocy ze strony żołnierzy służb zbrojnych Brazylii oraz analizy materiałów odkrytych w lodowcach na Syberii i wybrzeżach Oceanu Arktycznego, w tym pyłków, kurzu i fragmentów liści potwierdzają odkrycie nowego kontynentu zwanego Daleką Północą (Norte Maior), oddzielonego od reszty masą lodu.

Drogi ciał niebieskich, w tym Słońca i Księżyca, wykryte przez instrumenty nie zgadzają się z wyjaśnieniami naukowymi. Nowe informacje umożliwiły określenie prawdziwego położenia kontynentów, które wkrótce zostanie podane do wiadomości publicznej.

