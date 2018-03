Les expériences scientifiques réalisées par Dakila Pesquisas prouvent que la Terre n'est pas sphérique

Sept expériences scientifiques ont été réalisées, notamment une expérience géodésique qui a consisté à mesurer les distances entre la base et les sommets de deux bâtiments, un à Torres (Rio Grande do Sul) et l'autre à Natal (Rio Grande do Norte), la distance les séparant étant de 3050 km en utilisant le niveau de la mer comme référence. « Les mesures étaient égales. Si la Terre était ronde, la mesure de la distance entre les bases des bâtiments devrait être plus petite que la mesure entre les sommets, car elles correspondraient à la courbure de la Terre », explique Urandir de Oliveira, fondateur de Dakila Pesquisas. Des ingénieurs de l'Institut national de la colonisation et de la réforme agraire (INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) ont pris part à l'action.

Un laser à longue portée a été utilisé pour mesurer la planéité et la platitude de l'eau du barrage Três Marias à Minas Gerais ; de Lagoa dos Patos, dans l'État de Rio Grande do Sul ; du Lac Titicaca au Pérou ; dans les mers entourant l'île d'Ilhabela dans l'État de São Paulo, et dans le Détroit de Gibraltar. Les tests menés sur jusqu'à 35 km n'ont pas identifié de courbe.

Les expériences réalisées à l'aide de télescopes réflecteurs et réfracteurs out démontré que les navires ne disparaissent pas dans la ligne de l'horizon mais plutôt que nous perdons la capacité à les observer en raison d'un phénomène optique. Ce phénomène a été étudié par les chercheurs qui ont formulé une nouvelle théorie qui explique physiquement et mathématiquement comment cela fonctionne.

Entretemps, des expériences réalisées avec un fil à plomb (pour la verticalisation) et un niveau (pour l'horizontalisation) ont démontré que la gravité n'existe pas, étant donné que le comportement physique de l'eau consiste à chercher son propre niveau, autrement dit, vers la planéité. D'après Urandir, ce qui nous maintient fermement par terre est MDPL (magnétisme, densité, pression et lumière).

Grâce aux images obtenues par diverses sondes atmosphériques lancées par des chercheurs, ainsi que les expéditions qui ont eu lieu, même en Antarctique, avec la collaboration de soldats des Forces armées du Brésil, ainsi que d'autres analyses de matériaux découverts dans des glaciers de Sibérie et sur les bordures de l'océan Arctique, tels que du pollen, de la poussière et des fragments de feuille, un nouveau continent appelé « Grand Nord » (« Norte Maior) » séparé par une grande masse de glace, a été découvert.

Le parcours des corps célestes, y compris le soleil et la lune, détecté par l'équipement ne correspond pas à ce que nous dit la science. Ces nouvelles informations ont permis de déterminer la position correcte des continents, ce qui sera bientôt révélé.

Pour plus d'informations : Camila Cortez +55 61 4141-7045/ camila@supremaintegrada.com.br

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/659833/terraconvexa.jpg

SOURCE www.terraconvexa.com.br / www.dakila.com.br

Related Links

http://convexearth.org