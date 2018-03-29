Air China Limited обнародовала результаты своей деятельности за 2017 год

Основные коммерческие показатели

Оборот за период вырос на 7,71% по сравнению с предшествующим годом - до 124,026 млрд. юаней КНР.

Операционные расходы увеличились на 15,02% в сравнении с предыдущим периодом - до 112,270 млрд. юаней КНР.

Прибыль до уплаты налогов повысились на 12,47% в годовом исчислении, достигнув 11,486 млрд. юаней КНР.

Чистая прибыль возросла на 11,38% по сравнению с предшествующим годом - до 8,631 млрд. юаней КНР.

В 2017 году китайский рынок пассажирских авиаперевозок демонстрировал отличный баланс спроса и предложения. Спрос на выездной туризм продолжал расти, международный трафик стабильно увеличивался, а в сегменте грузовых перевозок наблюдались признаки восстановления. Эффективность перевозок повысилась на фоне активного наращивания мощностей. Группа сумела использовать рыночные возможности, осмотрительно расширив масштабы своей деятельности, оптимизировав эффективность, стабилизировав уровень доходности и усовершенствовав процессы управления затратами, что позволило укрепить конкурентные преимущества в ключевом бизнес-сегменте. Невзирая на такие неблагоприятные факторы, как повышение цен на авиационное топливо, в этом периоде Группа продемонстрировала отличные результаты коммерческой деятельности.

Основные финансовые показатели

В 2017 году общий оборот Группы составил 124,026 млрд. юаней КНР, что на 7,71% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доход от воздушного транспорта вырос на 7,53% в годовом исчислении, достигнув 115,380 млрд. юаней КНР. Доход от пассажирских перевозок повысился на 6,19%, а от грузовых перевозок - на 23,48%. Операционный доход от других видов деятельности составил 8,646 млрд. юаней КНР, что на 10,19% выше по сравнению с предшествующим периодом.

Операционные расходы возросли на 15,02% - до 112,270 млрд. юаней КНР. Рост расходов на авиационное топливо в годовом исчислении составил 6,427 млрд. юаней КНР или на 29,24% по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года. На протяжении отчётного периода Группа получила курсовую прибыль в размере 2,938 млрд. юаней КНР.

В 2017 году прибыль до уплаты налогов составила 11,486 млрд. юаней КНР, что на 12,47% больше, чем в 2016-м. Чистая прибыль достигла 8,641 млрд. юаней КНР или на 11,38% больше в годовом исчислении. Чистая прибыль, относимая на счёт акционеров зарегистрированных на фондовой бирже компаний, составила 7,244 млрд. юаней КНР, что на 6,39% больше по сравнению с предшествующим годом.

На основании принятого Компанией плана распределения прибыли за 2017 год, Правление рекомендует направить 10% прибыли после уплаты налогов в обязательный резервный фонд, а ещё 10% - в добровольный резервный фонд с последующей выплатой наличных дивидендов за прошедший год в размере 1,1497 юаней КНР (с учётом налогов) на каждые десять акций. Соответствующий план выплаты наличных дивидендов будет передан на рассмотрение Ежегодного общего собрания акционеров Компании по итогам 2017 года.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности

За отчётный Период пропускная способность Компании, исчисляемая в доступных тонно-километрах (ДТК), составила 35,673 млрд., что на 5,61% больше по сравнению с предшествующим годом. Трафик, измеряемый в прибыльных тонно-километрах (ПТК), составил 25,385 млрд. или на 7,12% больше в годовом исчислении.

Пассажиры

За отчётный Период Группа обеспечила перевозку 102 млн. пассажиров, что на 5,15% больше в сравнении с 2016 годом. Пассажирооборот, измеряемый доступным пассажиро-километражом (ДПК), повысился на 6,26% - до 247,815 млрд. Пропускная способность внутренних и международных маршрутов возросла на 5,88% и 7,80% соответственно, а пропускная способность региональных маршрутов, наоборот, снизилась на 1,99%. Общий пассажирский трафик, измеряемый прибыльным пассажиро-километражом (ППК), возрос на 6,87% - до 210,078 млрд. Трафик на внутренних, международных и региональных маршрутах повысился на 6,16%, 8,55% и 2,79% в годовом исчислении соответственно. Коэффициент занятости пассажирских кресел вырос на 0,46 процентных пунктов - до 81,14%. В 2017 году Группа представила 56 новых воздушных судов и вывела из эксплуатации 11 самолётов. Общий размер флота составил 655 самолётов со средним возрастом в 6,53 года.

Дальнейшее расширение маршрутной сети и оптимизация воздушных гаваней

В свете национальных стратегий, включая инициативу «Пояс и путь» и скоординированное развитие региона Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, в 2017 году компания представила 49 внутренних маршрутов, включая Пекин-Маотай, и 12 международных и региональных маршрутов, включая Пекин-Астана. Группа также предприняла ряд усилий для консолидации международной маршрутной сети, охватывающей шесть континентов, с узловыми аэропортами в Пекине, Чэнду, Шанхае и Шэньчжэне. Структура полётов постоянно оптимизируется и число полных маршрутов со стыковками уже достигло 5 918; хабовые возможности и качество сервисов непрерывно повышаются. Выручка от стыковочных сервисов составила 5,51 млрд. юаней КНР, что на 15,3% больше по сравнению с предшествующим годом. Онлайн-регистрация багажа доступна пассажирам всех рейсов из Европы, Северной Америки и Австралии, осуществляющих пересадку на внутренние рейсы в Пекине, а конкурентоспособность этих хабов значительно повысилась. По состоянию на 31 декабря 2017 года число обслуживаемых Компанией пассажирских авиамаршрутов достигло 420, 303 из которых - это внутренние маршруты, 101 - международные и 16 - региональные. Компания осуществляет перелёты в 40 стран (регионов) и 185 городов: 116 на территории Китая, 66 - в дальнем зарубежье и 3 - в региональных центрах.

Стабильное наращивание маркетинговых возможностей и ускорение процессов трансформации бизнес-модели

По состоянию на конец 2017 года Группа стабильно увеличивает свои маркетинговые возможности и ускоряет процесс трансформации бизнес-модели. В конце отчётного периода число часто летающих пассажиров превысило 50 млн. На долю таких пассажиров пришлось 43,7% от общего дохода Группы, что на 3,8% больше, чем в предшествующем году. Благодаря непрерывным усилиям по оптимизации мобильного приложения, Компания получила оборот в размере 5,02 млрд. юаней КНР, что на 39,4% в годовом исчислении. Проведённые Группой углублённые исследования пассажирских потребностей позволили Air China получить дополнительную прибыль от предоставления сервисов в первом и бизнес-классах в размере 13,11 млрд. юаней КНР, что на 12,7% больше, чем в 2016-м. Прибыль от вспомогательных услуг - платного выбора места, предоплаченного багажа и приоритетной посадки, - повысилась на 32% в годовом исчислении.

Продвижение стратегии создания высококлассного бренда и повышение качества услуг

Концентрируясь на концепции «Удобные перевозки в эпоху Интернет+», Группа продвигает такие продукты, как самостоятельная регистрация на рейс, самостоятельная выписка билетов, самостоятельная печать маршрутного листа и самостоятельная регистрация багажа, на всех своих маршрутах и уже внедрила модель удобного пассажирского обслуживания на всех этапах путешествия. Группа непрерывно повышает качество обслуживающего оборудования как инфраструктуры и сервисного программного обеспечения (включая рабочие руководства) с целью повышения качества обслуживания. Air China также предприняла ряд усилий для расширенного внедрения технологий больших данных и создания "мобильной кабинки" для своевременной передачи операционных данных и безупречной взаимосвязи между всеми звеньями цепочки обработки сервисных данных. Являясь эксклюзивным официальным авиаперевозчиком Зимних Олимпийских и Параолимпийских игр в Пекине-2022, а также Международной садоводческой выставки в Пекине-2019, Группа использовала эту возможность для инновационного продвижения бренда и создания образа торговой марки, характеризующейся статусом «лидера китайской отрасли гражданской авиации» и наличием «обширной международной маршрутной сети».

Оптимизация контроля затрат и поддержание ценовых преимуществ

Группа направила значительные усилия на упрощение и оптимизацию процессов управления, а также на повышение качества и эффективности сервисов. Одним из основных приоритетов для Air China стала оптимизация процедур эксплуатации широкофюзеляжных самолётов с целью усовершенствования системы контроля затрат и повышения эксплуатационных показателей. На протяжении прошедшего периода Группа активно реализовывала политику «снижения левериджа, сокращения ответственности и контроля рисков». В результате, по состоянию на 31 декабря 2017 года, соотношение собственного и заёмного капитала компании снизилось на 6,15 процентных пунктов в годовом исчислении - до 59,75%, что является относительно низким показателем для данной отрасли. Группа продвигала и такие специальные проекты, как «наращивание объёмов прямых продаж и сокращение дистрибьюторских затрат», «сокращение дебиторской задолженности и товарно-материальных запасов» и «оптимизация структуры менеджмента». Начиная с 2014 года, процент прямых продаж пассажирских перевозок Группы вырос с 26% до 50,9%, а процент расходов на оплату агентской комиссии в общей маркетинговой прибыли снизился с 4,2% до 1,5%, Это позволило значительно повысить стоимостную конкурентоспособность Air China.

Грузовые перевозки

В 2017 году подразделение Air China Cargo продемонстрировало положительные результаты своей деятельности, что стало результатом внедрения новой бизнес-модели, оптимизации маршрутной сети и структуры грузовых ресурсов, а также ориентированности на разработку и продажи сервисов с высокой добавленной стоимостью - например, логистики в холодной цепи.

На протяжении отчётного Периода доступный грузовой тонно-километраж (ДГТК) Air China Cargo повысился на 4,57% в годовом исчислении - до 13,319 млрд., а прибыльный грузовой тонно-километраж (ПГТК) - на 7,97%, до 7,553 млрд. Коэффициент загрузки грузовыми и почтовыми отправлениями вырос на 1,78 процентных пунктов, достигнут 56,70%.

Перспективы

В 2018 году Китай отмечает 40-летний юбилей своей политики реформы и открытости, а также первый год реализации руководящих принципов 19-го Всекитайского съезд Коммунистической партии КНР. Группа планирует в полной мере следовать этим принципам. Следуя озвученному генеральным секретарём КПК Си Цзиньпином «Видению социализма с китайской спецификой в новую эпоху», соблюдая принципы «инноваций, координации, зелёного развития, открытости и взаимообмена», Air China будет концентрировать свои усилия на реформе качества, эффективности и факторов роста, придерживаться реалистичного подхода к своей деятельности, предотвращать и минимизировать риски и наращивать работу по партийному строительству. а также предпринимать мощные шаги для достижения стратегической цели превращения в авиационную корпорацию мирового класса путём обеспечения превосходных показателей в аспектах безопасности, результативности, сервисов и реформирования.

О компании Air China

Air China Limited (Air China) - общенациональная китайская авиакомпания и ведущий поставщик услуг пассажирских, грузовых авиаперевозок, а также сопутствующих продуктов и сервисов. Головной офис перевозчика расположен в Пекине, где находится основная внутренняя и международная воздушная гавань Китая. Авиакомпания предоставляет авиационные услуги, включая ремонт самолетов и сервисы наземного обслуживания в Пекине, Чэнду и других пунктах. По состоянию на 31 декабря 2017 года, флот Группы насчитывает 655 воздушных судов со средним возрастом в 6,53 года, а Компания располагает флотом из 396 самолётов со средним возрастом 6,57 года. Сеть пассажирских перевозок включает 420 маршрутов, в том числе 101 международный, 16 региональных и 303 внутренних. Сеть маршрутов Компании охватывает 185 городов в 40 странах и регионах мира, включая 66 международных центров, три региональных и 116 внутренних пунктов назначения. Air China с 15 декабря 2004 года зарегистрирована на Гонконгской и Лондонской фондовой бирже под кодами 00753 и AIRC соответственно. С 18 августа 2006 года акции авиакомпании котируются на Шанхайской фондовой бирже под кодом 601111. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт Air China: www.airchina.com.cn .

Положение о «безопасной гавани»

Данный пресс-релиз содержит предположения и прогностические заявления, отражающие текущую точку зрения руководства компании на будущие события и финансовые показатели. Эта точка зрения основывается на текущих предположениях, подверженных различным факторам риска, которые могут со временем изменяться. Гарантировать достижение прогнозируемых результатов и точность предположений руководства невозможно. Фактические результаты могут значительно отличаться от прогнозируемых.

Контактная информация для инвесторов и представителей СМИ:

Air China Джойс Чжан (Joyce Zhang) Департамент по связям с инвесторами

Air China Limited

Тел.: (8610) 6146-2560 Email: joycezhang@airchina.com Цао Юй (Cao Yu)

Департамент по связям с инвесторами

Air China Limited

Tел.: (8610) 6146-2788

Email: caoyu@airchina.com

Департамент по связям с инвесторами Серана Лью (Serana Liu)

Wonderful Sky Financial Group

Tел.: (852) 3970 2198

Email: seranaliu@wsfg.hk Вэнди Лу (Wendy Lu)

Wonderful Sky Financial Group

Tел.: (852) 3641 1325

Email: wendyluw@wsfg.hk

Логотип - http://photos.prnewswire.com/prnh/20141017/152745LOGO

SOURCE Air China

Related Links

HTTP://www.airchina.com/

