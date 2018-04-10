exocad представляет ChairsideCAD

ChairsideCAD представляет собой первую программную платформу CAD/CAM на базе открытой архитектуры, предназначенную для выполнения стоматологических манипуляций за один визит. Решение оптимизирует рабочие процессы в кабинете стоматолога, отличается простотой в практической эксплуатации и содержит поэтапное руководство по процессу проектирования. В основе программной платформы лежит та же проверенная технология, что и в лучшем лабораторном ПО exocad, славящемся своей надёжностью и функциональностью. Всего за несколько простых шагов ChairsideCAD от exocad создаёт высокоэстетичные проекты с минимальными требованиями с последующей переработке.

«Уникальность ChairsideCAD обеспечивает возможность интеграции со сканерами, фрезеровальными машинами и принтерами с открытой архитектурой, - отметил главный технологический директор exocad Майк Герт (Maik Gerth). - Наш подход защищает от будущего морального устаревания систем, предоставляя доступ к новейшему, самому инновационному оборудованию от многочисленных поставщиков на открытом рынке». По словам г-на Герта, «exocad подстраивается под нужды вашей практики, стремясь удовлетворить потребности в оптимизации рабочих процессов, оборудования или сервисов. Связующей нитью служит наша платформа на базе открытой архитектуры, позволяющая вам сочетать аппаратное обеспечение и различные материалы, не ограничивая при этом выбор продукцией одного поставщика».

Амбулаторная реставрация дефектов зубов в течение одного визита к врачу - набирающее популярность направление стоматологии. Главный исполнительный директор exocad Тильманн Штейнбрехер (Tillmann Steinbrecher) отмечает, что «пациенты желают получать такую услугу, а удовлетворение этого спроса ставит перед дантистами и лабораториями новые сложные задачи. Наша цель - создать технологию, помогающую клиническим специалистам и лаборантам использовать цифровые процессы с максимальной пользой - в качестве партнёров, а не конкурентов». Программное решение ChairsideCAD от exocad включает dentalshare - интерактивную платформу совместной деятельности, обеспечивающую безопасную коммуникацию и практически мгновенный обмен данными между специалистами в сфере стоматологии. «Мы даём лаборантам возможность предоставлять клиентам дополнительные цифровые сервисы, поскольку многие этапы цифрового процесса могут выполняться партнёрской лабораторией», - комментирует г-н Штейнбрехер.

Программная платформа ChairsideCAD от exocad будет доступна на рынках ЕС и США через сеть авторизированных реселлеров, располагающих надлежащими возможностями для дистрибуции медицинского оборудования в соответствующем регионе.

О компании exocad GmbH

exocad GmbH - динамично развивающаяся и инновационная компания-разработчик программного обеспечения, стремящаяся расширять возможности цифровой стоматологии и предоставлять OEM-производителям гибкое, надёжное и простое в эксплуатации программное обеспечение CAD/CAM для стоматологических лабораторий и врачебных кабинетов. Ведущие ОЕМ-компании мира выбирают программные продукты exocad для интеграции в собственные решения CAD/CAM. exocad ежегодно продаёт тысячи лицензий DentalCAD. Для получения дополнительной информации и ознакомления со списком партнёров-дилеров exocad посетите веб-сайт exocad.com.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/664783/chairsideCAD_screenshot01__1.jpg

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