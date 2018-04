exocad lance ChairsideCAD

ChairsideCAD est la première plate-forme logicielle complète de CAO/FAO à architecture ouverte, destinée à la dentisterie à visite unique. Le travail effectué au fauteuil est simplifié, facile à apprendre et optimisé pour l'utilisation dans le cabinet, et comprend un guide par étapes, tout au long du processus de conception. Il est basé sur la même technologie éprouvée que le logiciel de laboratoire « hors pair » d'exocad, réputé pour sa fiabilité et ses fonctionnalités solides. Il suffit de quelques étapes à exocad ChairsideCAD pour créer des propositions véritablement très esthétiques nécessitant un post-traitement minimal.

« Ce qui fait l'unicité de ChairsideCAD est l'intégration avec les scanners à architecture ouverte, les fraiseuses et les imprimantes », explique Maik Gerth, directeur technologique d'exocad. « Notre approche protège contre l'obsolescence future en garantissant l'accès aux équipements les plus récents et les plus innovants de plusieurs fournisseurs sur le marché ouvert », mentionne M. Gerth. Il souligne que « si vous voulez apporter des changements à votre flux de travail, votre équipement ou vos services, exocad s'adapte à votre cabinet. Le fil conducteur en la matière est la plate-forme d'architecture ouverte d'exocad qui vous permet d'intégrer du matériel et des matériaux, sans limiter vos choix à un modèle d'un seul fournisseur ».

Les restaurations effectuées le jour-même occupent de plus en plus de place dans la dentisterie. Tillmann Steinbrecher, PDG d'exocad, souligne que « les patients les demandent, et répondre à cette exigence entraîne de nouveaux défis pour les dentistes et les laboratoires. Nous avons pour objectif de fournir une technologie qui aide les cliniciens et les techniciens de laboratoire à tirer le maximum d'avantages des processus numériques - en tant que collaborateurs et non en tant que concurrents ». exocad ChairsideCAD comporte dentalshare, une plateforme de collaboration en ligne permettant une communication sécurisée et un transfert de données en temps quasi réel entre professionnels dentaires. « Nous permettons aux techniciens de laboratoire de fournir des services numériques supplémentaires à leurs clients, car de nombreuses étapes du processus numérique peuvent également être exécutées par un laboratoire partenaire », déclare M. Steinbrecher.

exocad ChairsideCAD sera disponible sur les marchés de l'Union européenne et des États-Unis par l'intermédiaire de revendeurs triés sur le volet, qui ont mis en place des processus appropriés pour la distribution des dispositifs médicaux sur leurs marchés respectifs.

À propos d'exocad GmbH

exocad GmbH est une entreprise de logiciels dynamique et innovante qui s'engage à développer les possibilités de la dentisterie numérique, ainsi qu'à fournir aux FEO (Fabricants d'équipements d'origine) des logiciels de CAO/FAO flexibles, fiables et faciles à utiliser pour les laboratoires et les cabinets dentaires. Le logiciel d'exocad est privilégié par les principaux FEO du monde entier pour une intégration dans leurs offres de CAO/FAO au sein du secteur dentaire, et des milliers de licences exocad DentalCAD sont vendues chaque année. Pour en savoir plus et obtenir la liste des partenaires de distribution d'exocad, veuillez visiter exocad.com.

