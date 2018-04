exocad wprowadza na rynek ChairsideCAD

Oprogramowanie ChairsideCAD to pierwsza kompleksowa platforma CAD/CAM oparta na otwartej architekturze do zastosowania przy jednodniowych wizytach stomatologicznych. Przepływ pracy w gabinecie jest ujednolicony, łatwy w opanowaniu i zoptymalizowany pod kątem wykorzystania w gabinetach stomatologicznych, obejmuje także szczegółowy przewodnik po procesie projektowania. Oprogramowanie oparte jest na tej samej, sprawdzonej technologii co najlepsze w swojej klasie oprogramowanie laboratoryjne firmy exocad znane ze swojej stabilności i rozbudowanych funkcji. W zaledwie kilku krokach oprogramowanie ChairsideCAD firmy exocad pozwala na tworzenie estetycznych konspektów z minimalną koniecznością późniejszego przetwarzania.

– To, co sprawia, że ChairsideCAD to tak wyjątkowe rozwiązanie to integracja ze skanerami, obrabiarkami i drukarkami w otwartej architekturze – wyjaśnia Maik Gerth, główny dyrektor ds. technologicznych w firmie exocad. – Nasze podejście zapewnia ochronę przed przyszłą przestarzałością przez zapewnienie dostępu do najnowszego, najbardziej innowacyjnego sprzętu oferowanego przez wielu dostawców na rynku rozwiązań otwartych – dodaje Gerth. Ponadto dyrektor podkreślił, że „na wypadek wprowadzenia zmian w przepływie pracy, wyposażeniu czy usługach oprogramowanie firmy exocad dostosowuje się do nowych wytycznych; możliwe jest to dzięki platformie opartej na otwartej architekturze, która łączy wszystkie rozwiązania firmy i pozwala na integrację sprzętu i materiałów bez ograniczania pola wyboru do jednego dostawcy".

Jednodniowe uzupełnienia dentystyczne cieszą się coraz większą popularnością. Główny dyrektor wykonawczy firmy exocad Tillmann Steinbrecher podkreśla, że „pacjenci proszą o tego typu zabiegi, a realizacja zapytań wiąże się z nowymi wyzwaniami dla dentystów i laboratoriów; dlatego też naszym celem jest zapewnienie rozwiązań technologicznych, które pomagają pracownikom klinicznym i technikom laboratoryjnym w jak najlepszym wykorzystaniu procesów cyfrowych przez współpracę, a nie konkurencję". Oprogramowanie ChairsideCAD firmy exocad działa na bazie dentalshare, internetowej platformy współpracy zapewniającej bezpieczną komunikację i przekazywanie danych między dentystami niemal w czasie rzeczywistym. – Umożliwiamy technikom laboratoryjnym zapewnianie dodatkowych usług na rzecz klientów ponieważ wiele elementów cyfrowego procesu może być wykonywanych przez współpracujące laboratoria – dodaje Steinbrecher.

Oprogramowanie ChairsideCAD firmy exocad będzie dostępne na rynku europejskim i amerykańskim za pośrednictwem wybranych dystrybutorów, którzy wdrożyli odpowiednie procesy dystrybucji urządzeń medycznych na rynkach.

Firma exocad GmbH to dynamiczne i innowacyjne przedsiębiorstwo programistyczne, które dąży do zwiększenia możliwości dentystyki cyfrowej. Przedsiębiorstwo zapewnia producentom sprzętu oryginalnego OEM elastyczne, wytrzymałe i łatwe w obsłudze oprogramowanie CAD/CAM na potrzeby laboratoriów i gabinetów dentystycznych. Wiodący producenci OEM z całego świata decydują się na oprogramowanie firmy exocad w celu integracji oferty CAD/CAM, a każdego roku sprzedawanych są tysiące licencji na korzystanie z oprogramowania DentalCAD. Dodatkowe informacje i lista dystrybutorów firmy exocad znajdują się na stronie exocad.com.

