Неймар дал старт международной спортивной кампании TCL-2018

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TCL

08:04 ET

САН-ПАУЛУ (SAO PAULO), 18 апреля 2018 г. /PRNewswire/ -- Неймар, один из самых влиятельных и всемирно известных спортсменов мира, сегодня официально выступил в новой роли - амбассадора бренда TCL, входящего в тройку мировых лидеров среди производителей телевизоров и потребительской электроники. В ходе мероприятия в его родном Сан-Паулу звезда футбола дал старт международной спортивной кампании TCL-2018.

Neymar Jr. was officially welcomed as Global Brand Ambassador of TCL and presented with a Chinese chop by the TCL team. In exchange, his autographed football shirt was presented to Kevin Wang, Senior Vice President of TCL Corporation and CEO of TCL Multimedia, Xiaoguang Zhang, General Manager of Brand Management Center of TCL Corporation and Ricardo Freitas, CEO of SEMP TCL.
Neymar Jr. was officially welcomed as Global Brand Ambassador of TCL and presented with a Chinese chop by the TCL team. In exchange, his autographed football shirt was presented to Kevin Wang, Senior Vice President of TCL Corporation and CEO of TCL Multimedia, Xiaoguang Zhang, General Manager of Brand Management Center of TCL Corporation and Ricardo Freitas, CEO of SEMP TCL.

Выступая на церемонии, Неймар отметил: «Для меня большая честь стать лицом бренда TCL. С этой торговой маркой меня объединяют общие ценности, включая, в частности, постоянное стремление к самосовершенствованию и достижению высоких результатов». Он также добавил: «Мои поклонники наблюдают за моей игрой по телевизору, да и мне самому нравится смотреть спортивные состязания на экране моего TCL в окружении семьи и друзей. Уверен, что сотрудничество с TCL станет весьма увлекательным опытом».

«Неймар идеально подходит на роль амбассадора TCL, ведь он, как и мы, страстно любит спорт, - прокомментировал Кевин Ван (Kevin Wang), старший вице-президент TCL Corporation и главный исполнительный директор TCL Multimedia. - Мы рады сотрудничеству с Неймаром и возможности предоставить нашим клиентам шанс погрузиться в мир любимого спорта с помощью наших «умных» телевизоров».

В Сан-Паулу Неймар испытал возможности двух флагманских продуктов компании и представил широкой публике новую международную рекламную кампанию TCL.

Партнёрство с Неймаром является ключевым шагом в реализации глобальной бренд-стратегии китайского производителя. Это начинание позволяет TCL охватить более широкую аудиторию поклонников спорта и повысить имидж молодого, перспективного, интернационального бренда на мировом уровне. Кроме того, компания получает шанс продемонстрировать всему миру свою концепцию ускоренного бизнес-развития.

Недавно TCL дала старт своей международной кампании наружной рекламы с участием Неймара - под тематическим названием «Рожденный легендой». Дабы отметить начало новой кампании, торговая марка организовала и провела специальные мероприятия в различных знаковых местах по всему миру. В Европе рекламные постеры TCL можно будет уже в апреле увидеть во Франции, Германии, Италии и Польше.

По данным отчёта исследовательской миры IHS Technology и согласно статистике поставок, в 2017 году компания TCL заняла третье место в сегменте ЖК-телевизоров - на ее долю пришлось 10,9% всего мирового рынка.

О компании TCL Multimedia

Компания TCL Multimedia Technology Holdings Limited (код HKSE: 01070) с головным офисом в Китае является одним из ведущих игроков мировой отрасли производства телевизоров. Предприятие специализируется на разработке, изготовлении и реализации потребительской электроники. Взяв на вооружение новую клиентоориентированную бизнес-модель с первоочередным акцентом на стратегии «Двойной +» с целью реализации концепций «Смарт + Интернет» и «Продукты + Сервисы», TCL Multimedia стремится стать международным лидером в сфере развлекательных технологий, предоставляющим своим клиентам интегрированные решения.

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Фотo - https://mma.prnewswire.com/media/678596/Neymar_Global_Brand_Ambassador_TCL.jpg

SOURCE TCL

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Неймар дал старт международной спортивной кампании TCL-2018

News provided by

TCL

08:04 ET