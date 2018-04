Neymar Jr. donne le coup d'envoi de la campagne sportive mondiale 2018 de TCL

Pendant l'évènement, Neymar Jr. a commenté : « Je suis très heureux d'être l'ambassadeur mondial de la marque TCL. Celle-ci et moi partageons des valeurs similaires, telles que la recherche constante de l'excellence et des grands résultats ». Il a ajouté : « Mes fans me regardent jouer au football à la télévision, et j'aime quant à moi regarder les sports sur mon téléviseur TCL à la maison, en compagnie de ma famille et de mes amis. Je sais que le partenariat avec TCL va être une expérience très amusante ».

« Neymar Jr. correspond parfaitement à TCL parce que nous sommes tous des passionnés de sport », a déclaré Kevin Wang, vice-président principal de TCL Corporation et PDG de TCL Multimedia. « Nous sommes ravis de travailler avec Neymar Jr. et de permettre aux consommateurs de pouvoir vivre une immersion télévisuelle afin de profiter des sports qu'ils aiment, grâce à nos produits de télévision intelligente. »

À São Paulo, Neymar Jr. a découvert deux produits phares de télévision et présenté la nouvelle campagne publicitaire mondiale de TCL.

Le partenariat avec Neymar Jr. est une étape essentielle dans la stratégie internationale de la marque TCL. L'équipe formée permet à TCL d'atteindre un plus grand public de fans de sport et de rehausser son profil à l'échelle mondiale, consolidant ainsi l'image de marque jeune et internationale de l'entreprise. Elle reflète également la croissance accélérée de TCL et ses perspectives commerciales.

TCL a récemment lancé une campagne publicitaire internationale en plein air où l'on retrouve Neymar Jr., sous le thème « Born a Legend ». La marque a célébré le partenariat en organisant des évènements dans des lieux de renommée mondiale. En Europe, la campagne publicitaire sera notamment diffusée en France, Allemagne, Italie et Pologne à compter du mois d'avril.

TCL s'est classée dans le tiercé gagnant sur le marché mondial des téléviseurs LCD en 2017, en décrochant une part de marché de 10,9 %, selon le cabinet d'études IHS Technology et les données sur les produits expédiés de l'entreprise.

À propos de TCL Multimedia

Basée en Chine, TCL Multimedia Technology Holdings Limited (HKSE : 01070) est l'un des principaux acteurs de l'industrie mondiale des téléviseurs. Elle s'implique dans la recherche et le développement, la fabrication et la distribution de produits électroniques grand public. Avec un nouveau modèle économique axé sur les produits et les utilisateurs qui est principalement guidé par une stratégie « Double + » visant à atteindre des résultats « Intelligents + Internet » et « Produits + Services », TCL Multimedia s'efforce de devenir une « entreprise mondiale de technologie du divertissement » qui fournit des solutions de divertissement intégrées à ses clients.

