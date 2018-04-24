Туристический бренд группы Alibaba Fliggy сообщил о заключении стратегического партнерского соглашения с платформой хоумшеринга Xiaozhu

С помощью системы «Xinyongzhu», оценивающей кредитную историю на основании больших данных и кредитной системы Alipay, пользователи платформы смогут воспользоваться сервисом «постоплаты без депозита», когда платеж осуществляется в автоматическом режиме в течение 24 часов после выселения. Постепенно поддержка данной услуги будет внедрена всеми объектами на платформе Xiaozhu, в том числе и зарубежными.

Вице-президент и генеральный директор по вопросам гостиничного сектора Fliggy Хуан Юйчжоу (Huang Yuzhou) отметил, что его компания, являющаяся важной частью туристического направления деятельности Alibaba, стремится повышать уровень клиентской удовлетворенности, привлекая для этого ресурсы Alibaba в области коммунального менеджмента и маркетинга данных. Сотрудничество с Xiaozhu.com расширяет сферу применения системы «Xinyongzhu» и служит отличным дополнением к стратегии «Big Accommodation of the Future» (Большое жилье будущего).

Чэнь Чи (Chen Chi), соучредитель и главный исполнительный директор Xiaozhu.com, ожидает, что это сотрудничество позволит значительно сократить препятствия для пользователей сервисов хоумшеринга и избавит их от волнений и сомнений при принятии решений. На протяжении последних пяти лет Xiaozhu неизменно возглавляет процесс качественной трансформации опыта использования продуктов. «Начиная с сотрудничества с Fliggy, мы будем внедрять проверенные технологии в большем спектре рыночных сегментов и таким образом продолжим процесс развития сектора хоумшеринга».

Кроме новости о подписании стратегического партнерского соглашения с «Xinyongzhu» компания Fliggy также сообщила о своих планах запустить новый канал аренды комнат и домов, предоставляющий пользователям бренда доступ к высококачественным объектам Xiaozhu.

Как показывают имеющиеся данные, на сегодняшний день Xiaozhu располагает коллекцией из 350 000 объектов по всему миру, включая 395 городов Китая, 225 зарубежных пунктов назначения. Пользовательская база портала насчитывает 28 млн. человек. В ноябре прошлого года платформа Xiaozhu успешно завершила раунд привлечения финансирования в размере 120 млн. долл. США под руководством фирмы YF Capital, пользующейся поддержкой Джека Ма.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/681365/Xiaozhu.jpg

SOURCE Xiaozhu.com