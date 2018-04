Fliggy, l'agence de voyages d'Alibaba, annonce un partenariat stratégique avec Xiaozhu, la plateforme de location d'hébergement

Grâce au Xinyongzhu, dont l'historique du crédit des clients s'appuie sur le big data et le système de crédit d'Alipay, les utilisateurs bénéficieront d'un service « après-paiement sans dépôt », le paiement s'effectuant automatiquement dans les 24 heures après le départ. Toutes les inscriptions sur la plateforme Xiaozhu, y compris les inscriptions à l'étranger, prendront en charge ce service en lots.

Huang Yuzhou, le vice-président et directeur général en charge de l'hébergement chez Fliggy, a déclaré qu'en tant qu'élément important des activités voyage d'Alibaba, Fliggy s'attache à améliorer le ressenti des utilisateurs en s'appuyant sur les capacités d'Alibaba dans les domaines de la gestion de communauté et du data marketing. La coopération avec Xiaozhu.com élargit les possibilités d'usage du Xinyongzhu de Fliggy et devient un prolongement des « Grandes possibilités d'hébergement du futur ».

Chen Chi, le cofondateur et PDG de Xiaozhu.com, s'attend à ce que cette coopération réduise fortement les obstacles à la location d'hébergement des utilisateurs et lève leurs doutes et leurs appréhensions au moment de la prise de décision. Ces cinq dernières années, Xiaozhu a toujours été aux avant-postes pour transformer l'expérience produit. « Partant de la coopération avec Fliggy, nous exploiterons les technologies arrivées à maturité sur un plus grand nombre de marchés et encouragerons le développement de la location d'hébergement. »

Outre la coopération en matière de Xinyongzhu, il a été révélé que Fliggy prévoit de lancer son nouveau circuit de location d'hébergement, en permettant à ses utilisateurs d'accéder aux catalogues de grande qualité de Xiaozhu.

Les données montrent que Xiaozhu dispose désormais de plus de 350 000 hébergements dans le monde, couvrant 395 villes chinoises et 225 destinations à l'étranger et compte 28 millions d'utilisateurs actifs. Xiaozhu a achevé son dernier tour de table en novembre dernier, mené par Jack Ma, apportant un total à 120 millions d'USD.

