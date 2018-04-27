Air China Limited обнародовала результаты своей деятельности за первый квартал 2018 года: повышая качество развития для обеспечения значительного роста прибыли

Общая прибыль возросла на 66,31% по сравнению с предшествующим годом - до 4,024 млрд. юаней КНР.

Операционный доход увеличился на 9,11% в сравнении с предыдущим периодом - до 31,607 млрд. юаней КНР.

Общие операционные расходы увеличились на 6,71% в сравнении с предыдущим периодом - до 28,230 млрд. юаней КНР.

Основные показатели хозяйственной и коммерческой деятельности

В первом квартале текущего года китайская экономика развивалась стабильными темпами. На фоне активного спроса на туристические услуги пассажирский воздушный трафик сохранил стабильную скорость роста, а спрос на рынке грузоперевозок продолжал повышаться. В данном Периоде операционный доход Группы составил 31,607 млрд. юаней КНР, что на 9,11% больше по сравнению с прошлым годом. Общие операционные расходы составили 28,230 млрд. юаней КНР, что на 6,71% больше, чем годом ранее. Общий доход зафиксирован на уровне 4,024 млрд. юаней КНР - на 66,31% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, а чистая прибыль, относимая на счет акционеров зарегистрированных на фондовой бирже компаний, составила 2,628 млрд. юаней КНР, т.е. на 79,23% выше, чем годом ранее.

В этом Периоде пассажирооборот Группы, измеряемый доступным пассажиро-километражом (ДПК), повысился на 10,96% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 65,758 млрд. Общий пассажирский трафик, измеряемый прибыльным пассажиро-километражом (ППК), возрос на 9,75% - до 53,350 млрд. При этом ППК на внутренних, международных и региональных маршрутов составил 32,596 млрд., 18,849 млрд. и 1,905 млрд., что на 7,44%, 13,65% и 12,92% выше по сравнению с предшествующим годом соответственно. Коэффициент занятости пассажирских кресел слегка снизился - на 0,90 процентных пунктов, до 81,13%. При этом данный показатель на внутренних, международных и региональных маршрутах составил 83,02%, 78,28% и 78,90% соответственно.

Что касается грузовых авиаперевозок, доступный грузовой тонно-километраж (ДГТК) составил 3,518 млрд., что на 9,81% выше, чем годом ранее, а рост показателя прибыльного грузового тонно-километража составил 10,90%, до 1,803 млрд. Коэффициент загрузки грузовыми и почтовыми отправлениями вырос на 0,51 процентных пункта - до 51,26%.

Перспективы

Извлекая преимущества из продолжающегося развития глобальной авиационной отрасли, а также из роста китайской макроэкономики и ряда благоприятных для данного сектора политических инициатив, в этом году Компания будет иметь больше пространства для развития. Соблюдая концепцию развития, основанную на принципах "инноваций, координации, экологичности, открытости и взаимопомощи", Группа продолжит достигать прогресса и одновременно стремиться к стабильности, углублению реформ и созданию новаторских продуктов. Мы планируем оптимизировать контроль затрат, структуру финансового баланса, а также консолидировать и повышать свои конкурентные преимущества в целях повышения показателей производительности и обеспечения максимально устойчивого развития.

О компании Air China

Air China Limited (Air China) - общенациональная китайская авиакомпания и ведущий поставщик услуг пассажирских, грузовых авиаперевозок, а также сопутствующих продуктов и сервисов. Головной офис перевозчика расположен в Пекине, где находится основная внутренняя и международная воздушная гавань Китая. Авиакомпания предоставляет авиационные услуги, включая ремонт самолетов и сервисы наземного обслуживания в Пекине, Чэнду и других пунктах. По состоянию на 31 декабря 2017 года, флот Группы насчитывает 655 воздушных судов со средним возрастом в 6,53 года, а Компания располагает флотом из 396 самолётов со средним возрастом 6,57 года. Сеть пассажирских перевозок включает 420 маршрутов, в том числе 101 международный, 16 региональных и 303 внутренних. Сеть маршрутов Компании охватывает 185 городов в 40 странах и регионах мира, включая 66 международных центров, три региональных и 116 внутренних пунктов назначения. Air China с 15 декабря 2004 года зарегистрирована на Гонконгской и Лондонской фондовой бирже под кодами 00753 и AIRC соответственно. 30 июня 2006 года компания создала программу ADR со спонсорской поддержкой первого уровня и тикером AIRYY. С 18 августа 2006 года акции авиакомпании котируются на Шанхайской фондовой бирже под кодом 601111. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт Air China: www.airchina.com.cn .

Положение о «безопасной гавани»

Данный пресс-релиз содержит предположения и прогностические заявления, отражающие текущую точку зрения руководства компании на будущие события и финансовые показатели. Эта точка зрения основывается на текущих предположениях, подверженных различным факторам риска, которые могут со временем изменяться. Гарантировать достижение прогнозируемых результатов и точность предположений руководства невозможно. Фактические результаты могут значительно отличаться от прогнозируемых.

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/458020/Air_China_Logo.jpg

SOURCE Air China

Related Links

HTTP://www.airchina.com/

