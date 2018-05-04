Высокоэффективные монокристаллические PERC-модули JA Solar продолжают расширять свое присутствие на бразильском рынке

Расположенный в штате Минас-Жерайс объект станет первой в стране наземной солнечной фермой, где применяются технологии PERC. Солнечная электростанция была приобретена компанией Sindustrial, ведущим строительным подрядчиком и производителем электрических панелей, совместно с крупнейшим отраслевым девелопером Бразилии Solar Energia. Электростанция, расположенная в полупустынной местности, будет оснащена высокоэффективными монокристаллическими модулями PERC от JA Solar. Эти высокопроизводительные солнечные модули способны гарантировать высокую мощность и стабильные выходные характеристики в условиях экстремальной внешней среды - в частности, при высокой температуре и засухе, - оптимизируя общую прибыльность станции для наших клиентов.

Высокоэффективные монокристаллические PERC-модули от JA Solar пользуются популярностью и в каналах розничной реализации на территории Бразилии. Одна из ведущих бразильских электроэнергетических компаний WEG недавно разместила заказ на поставку данных продуктов общей мощностью 7,8 МВт для последующей их реализации с целью поддержания собственной конкурентоспособности на региональном рынке.

Г-н Цао Бо (Cao Bo), вице-президент JA Solar, прокомментировал: «Бразилия располагает обширными ресурсами в сфере солнечной энергетики и представляется нам весьма перспективным рынком. JA Solar вышла на рынок Бразилии в 2015 году, а в 2016-м поставила солнечные модули мощностью 254 МВт для крупнейшей в стране солнечной электростанции. В прошлом году мы учредили здесь свое дочернее предприятие, что позволило нам расширить свое присутствие и обеспечить дополнительную поддержку своим клиентам и партнерам в этом регионе. JA Solar продолжает делать акцент на НИОКР с целью разработки высокопроизводительных солнечных модулей. Располагая патентом на технологию PERC, наша компания способна предоставлять бразильским заказчикам еще более надежные продукты и сервисы».

Для получения более подробной информации обращайтесь:

Сунь Сяожуй (Sun Xiaorui)

+86-10-6361-1888 x1698

bj.sunxr@jasolar.com

SOURCE JA Solar Holdings Co., Ltd.