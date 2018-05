Hocheffiziente Mono-PERC-Module von JA Solar bauen ihre Position auf dem brasilianischen Markt weiter aus

Das in Minas Gerais gelegene Projekt ist das erste Freiflächen-Großverbraucher-Solarkraftwerk des Landes, bei dem die PERC-Technologie einsetzt werden soll. Das Solarkraftwerk wurde von Sindustrial, einem führenden Bau- und Elektromodulhersteller, und Solatio Energia, dem größten Solarprojektentwickler in Brasilien, erworben. Das Solarkraftwerk, das sich in einem Halbwüstengebiet befindet, wird mit den hocheffizienten Mono-PERC-Modulen von JA Solar betrieben. Diese leistungsstarken Solarmodule können eine hohe Leistung und stabile Erträge unter extremen Umweltbedingungen wie hohen Temperaturen und Trockenheit gewährleisten und so die Einnahmen aus dem Solarkraftwerk für unsere Kunden optimieren.

Abgesehen davon werden die hocheffizienten Mono-PERC-Module von JA Solar auch von den Vertriebskanälen in Brasilien gut angenommen. WEG, eines der führenden brasilianischen Elektrizitätsunternehmen, hat kürzlich Mono-PERC-Module mit 7,8 MW von JA Solar für den Vertrieb bestellt, um seine Wettbewerbsposition auf dem Markt zu behaupten.

Herr Cao Bo, Vizepräsident von JA Solar, erklärte dazu: „Brasilien verfügt über reichlich Solarenergie und stellt einen vielversprechenden Markt für Solarenergie dar. JA Solar ist seit 2015 auf dem brasilianischen Markt aktiv und lieferte 2016 Solarmodule mit einer Gesamtleistung von 254 MW für die größte Solaranlage des Landes. Darüber hinaus haben wir im vergangenen Jahr unsere brasilianische Tochtergesellschaft gegründet, die unsere Präsenz ausbauen und unsere Kunden und Partner in der Region weiter unterstützen soll. JA Solar engagiert sich in der Forschung und Entwicklung von Hochleistungs-Solarmodulen. Als Inhaber eines PERC-Patents ist JA Solar in der Lage, unseren brasilianischen Kunden zuverlässigere Produkte und Dienstleistungen anzubieten."

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

SOURCE JA Solar Holdings Co., Ltd.